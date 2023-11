Egyelőre nem folytatódik a magyar üzemanyagárak csökkenése – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből.

Megszületett a döntés az új üzemanyagárakról: pénteken megáll a benzin és a dízel árcsökkenése. Fotó: Máté Krisztián

Az üzemanyagár-figyelő portál szerint a héten már nem változnak az üzemanyagárak a hazai kutakon. Így aztán az átlagárak a hét második felében, péntektől az alábbiak szerint alakulnak:

a 95-ös benzin átlagosan 587,

a gázolaj pedig 606 forintba kerül literenként.

Legutóbb hétfőn jelentették be, hogy szerdától, vagyis mától a benzin esetében bruttó 10, a gázolajnál már bruttó 20 forinttal csökken a nagykereskedelmi literenkénti ár. Előtte múlt héten szerdán közöltek árváltozást a hazai üzemanyagpiac szereplői, akkor a benzin esetében bruttó 8, a dízelnél bruttó 5 forintos csökkenés állt be, ami péntektől lépett érvénybe. Ezt megelőzően egy hete hétfőn vált ismertté, hogy a benzin bruttó 5 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 8 forinttal kerül kevesebbe, ami az előző hét közepétől vált érvényessé.

Tulajdonképpen szeptember vége óta tartós áresés tapasztalható a magyar kutakon. Ez némi meglepetés, tekintve, hogy közben kitört a palesztin–izraeli háború, amelyről előzetesen az elemzők úgy vélekedtek, hogy felhajthatja az árakat az üzemanyagpiacon. Csakhogy a prognózisra eddig rácáfolt az élet: az elmúlt másfél hónapban csaknem bruttó 100-100 forinttal esett a benzin és a dízel literjéért felszámolt összeg.

Ahogy azt hétfőn írtuk, rövid távon továbbra is minden adott ahhoz, hogy tovább csökkenjenek a hazai üzemanyagárak: menetel a forint, az árfolyam tartja magát a 346 forintos szinten a dollárral szemben. A forint mozgását hazai és nemzetköz folyamatok is erősítik, így például a magyar és az amerikai októberi infláció is remekül alakult. A Brent típusú olaj ára sem néz ki rosszul: a múlt héti mintegy 5 százalékot esett követően most éppen 83 dollár körül alakul a hordónkénti ár.