Megjelentek az új üzemanyagárak Magyarországon – adta hírül a Holtankoljak.hu. Ez az eddigiekhez képest némi változást hoz.

Üzemanyag: megérkeztek az új árak – csütörtöktől részleges drágulás áll be / Fotó: Róka László

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis a héten csütörtöktől ugyan folytatódik a drágulás, de már csak részlegesen.

A benzin ára változik, bruttó 2 forinttal emelkedik a nagykereskedelmi ár.

A gázolaj ára viszont holnap változatlan marad. Így az átlagárakat tekintve csütörtöktől az alábbiakra számíthatnak a járműtulajdonosok a kutakon:

95-ös benzin – 610 Ft/liter,

gázolaj – 629 Ft/liter.

Szerda éjfélig ugyanez 608 és 629 forint. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amitől az egyes töltőállomások árszintje eltérhet. Egy biztos: 600 forint alatt már nem igen kapni sem a dízel, sem a benzin literjét, a jellemző ár most előbbinél 610, utóbbinál 620 forint körül alakul.

Félig megszakadt az üzemanyag-drágulás Magyarországon

A magyar üzemanyagár az elmúlt 12 napban egyértelműen emelkedni kezdett. Június 14–27. között a benzin nagykereskedelmi ára 19, a dízelé már 33 forinttal nőtt.

Ez azért is különösen fájó, mert nagyjából két hónapon keresztül éppen ellentétes folyamat zajlott. Április közepétől – részben a kormányzat fellépésének betudhatóan – masszív árcsökkentés indult meg a hazai kutakon. Április 17-én arról számoltunk be, hogy a 95-ös benzin átlagára 650 forint literenként, a gázolajé pedig 647 forint.

A frissen bejelentett üzemanyag-drágulással januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten a literenkénti benzinár 79, a dízelár pedig 63 forinttal nőtt, jóllehet 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 38 forinttal emelkedett, a dízelnél pedig 22 forint plusz figyelhető meg. Az 60-80 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 3–4 ezer forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.

Szembeötlő az üzemanyag-drágulás intenzitása is. Korábban évekig az volt a rend, hogy a hazai üzemanyag-nagykereskedők hétfőn és szerdán jelentették be az új árakat. Ezek szerdán, illetve pénteken léptek hatályba. Ehhez képest most azt látjuk, hogy üzemanyagár-emelés történt pénteken, hétfőn, kedden, csütörtökön, szombaton, majd ismét kedden és most részben csütörtökön is.