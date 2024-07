Immáron tartósnak mondható az üzemanyagár-csökkenés Magyarországon – derült ki a Holtankoljak.hu friss adatközléséből.

Üzemanyag: bejelentették az új magyarországi árakat – keddtől életbe is lépnek / Fotó: Gazdag Mihály / Kelet-Magyarország

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis keddtől

a benzin nagykereskedelmi ára 2 forinttal, a gázolajé 3 forinttal csökken.

Csakhogy ebből jelenleg nem lehet megmondani, mennyibe fog kerülni ténylegesen az üzemanyag holnaptól a benzinkutakon. Az elmúlt időszakban ugyanis komoly eltéréseket lehetett tapasztalni az üzemanyagok árazásában. Még pedig azért, mert a kutakon megjelenő árváltozások eltérnek a nagykereskedelmi árváltozásoktól.

Erre két példa: két hete szombaton bár nem jelentettek be üzemanyagár-csökkentést, mégis aznap 4-4 forinttal lett olcsóbb a benzin és a dízel a kutakon. Múlt szombaton pedig hiába jeleztek előre 4-4 forintos áresést, ez egyáltalán nem jelent meg a totemoszlopokon, sőt, pár forintos emelést is tapasztalható volt.

Éppen ezért a mostani friss előrejelzés az átlagárakat tekintve eltérhet majd a valóságtól. Az, hogy a holnaptól érvényes nagykereskedelmi árváltozás miként jelenik meg a kutak áraiban, csak kedden fog kiderülni. Mindenesetre jelenleg az átlagár a benzinnél 616, a dízelnél 623 forint literenként. Amennyiben a friss nagykereskedelmi árváltozás lecsapódik a töltőállomásokon, akkor

a benzin átlagára 614,

a dízelé 620 forintra mérséklődik.

Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a jellemző kiskereskedelmi ár a töltőállomásokon eltérhet. Tapasztalataink szerint a benzin (nem autópályás kúton) literenkénti ára most 615, a dízelé pedig 620 forint körül alakul.

Csökken az üzemanyag ára, csak kérdés, hogy a benzinkutakon is?

Legutóbb pénteken általános, előtte szerdán részleges áresés történt, azon a héten hétfőn pedig megállt a drágulás. Most tehát újabb általános üzemanyagár-csökkentést hirdettek meg nagykereskedelmi szinten. Remélhetőleg ebből az autósok is érzékelnek majd valamit. Akárhogy is, hosszú negatív sorozat szakadt meg, ezt megelőzően ugyanis sorozatban tízszer történt üzemanyagár-emelés Magyarországon.