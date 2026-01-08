Megint Trump fejéhez szegezik a fegyvert, amit már túlélt, de most szenvedélyesen figyelmeztette a republikánusokat

Az amerikai elnök sorsa, az amerikai politika sajátja: csak egy éve lépett hivatalba, de Donald Trumpnak máris a félidős választásokkal kell foglalkoznia, amelyek idén novemberben esedékesek. A szokott politikai tét, melyik párt irányítja a törvényhozás két háza közül a Szenátust. Trump, hogy idejekorán, már az év elején harcra tüzelje táborát, egy olyan tétről beszélt, ami számára személyes, sőt egyedi abban az értelemben, hogy egyetlen amerikai elnök sem futott még bele abban a formában, mint ő. Miért fontos? Ha drasztikusan változik Trump pozíciója, a politikai és gazdasági rengés körbeszalad a Földön, és elér Európába is, ahol sokan reménykedve, mások megrettenve tekintenek egy ilyen változásra. Ébresztő – mondja Trump a republikánusoknak: 2026 van.

Félidős választások: a Demokrata Párt rákapott egy korábban ritka módszerre, amellyel rátámadhatnak az elnökre Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök kedden azt mondta, hogy a republikánusoknak meg kell nyerniük a 2026-os félidős kongresszusi választásokat – különben a demokraták el fogják mozdítani őt tisztségéből vádemeléssel (impeachment).

Meg kell nyernetek a félidős választásokat, mert ha nem nyerjük meg a félidőt, akkor egyszerűen – hát, találnak majd valami okot arra, hogy vádat emeljenek ellenem

– idézi a Reuters.

A novemberi választások előtt – amelyek megtorpedózhatják a terveit, és kongresszusi vizsgálatoknak tehetik ki – Trump ugratni és noszogatni kezdte republikánus támogatóit, akik szűk többséggel irányítják az amerikai Képviselőházat. Arra kérte őket, hogy tegyék félre nézetkülönbségeiket, és "adják el" politikáját a gender, az egészségügy és egyéb területeken, miközben a megélhetési költségek megemelkedése elégedetlenséget okoz – így összegezte a Reuters.

„Azt mondják, hogy amikor megnyered az elnökválasztást, elveszíted a félidős választást” – mondta Trump. „Bárcsak el tudnátok magyarázni nekem, mi a fene zajlik a közvélemény fejében.”

Félidős választások és impeachment: Trump az összefüggésükre figyelmeztet

A vádemelésre használt angol szó az impeachment volt, amelyet magyarra közjogi felelősségre vonásnak szoktak fordítani, több országban létezik, az USA-ben pedig ez az elnök elmozdításának alkotmányos eljárása.