Megint Trump fejéhez szegezik a fegyvert, amit már túlélt, de most szenvedélyesen figyelmeztette a republikánusokat
Az amerikai elnök sorsa, az amerikai politika sajátja: csak egy éve lépett hivatalba, de Donald Trumpnak máris a félidős választásokkal kell foglalkoznia, amelyek idén novemberben esedékesek. A szokott politikai tét, melyik párt irányítja a törvényhozás két háza közül a Szenátust. Trump, hogy idejekorán, már az év elején harcra tüzelje táborát, egy olyan tétről beszélt, ami számára személyes, sőt egyedi abban az értelemben, hogy egyetlen amerikai elnök sem futott még bele abban a formában, mint ő. Miért fontos? Ha drasztikusan változik Trump pozíciója, a politikai és gazdasági rengés körbeszalad a Földön, és elér Európába is, ahol sokan reménykedve, mások megrettenve tekintenek egy ilyen változásra. Ébresztő – mondja Trump a republikánusoknak: 2026 van.
Donald Trump amerikai elnök kedden azt mondta, hogy a republikánusoknak meg kell nyerniük a 2026-os félidős kongresszusi választásokat – különben a demokraták el fogják mozdítani őt tisztségéből vádemeléssel (impeachment).
Meg kell nyernetek a félidős választásokat, mert ha nem nyerjük meg a félidőt, akkor egyszerűen – hát, találnak majd valami okot arra, hogy vádat emeljenek ellenem
A novemberi választások előtt – amelyek megtorpedózhatják a terveit, és kongresszusi vizsgálatoknak tehetik ki – Trump ugratni és noszogatni kezdte republikánus támogatóit, akik szűk többséggel irányítják az amerikai Képviselőházat. Arra kérte őket, hogy tegyék félre nézetkülönbségeiket, és "adják el" politikáját a gender, az egészségügy és egyéb területeken, miközben a megélhetési költségek megemelkedése elégedetlenséget okoz – így összegezte a Reuters.
„Azt mondják, hogy amikor megnyered az elnökválasztást, elveszíted a félidős választást” – mondta Trump. „Bárcsak el tudnátok magyarázni nekem, mi a fene zajlik a közvélemény fejében.”
Félidős választások és impeachment: Trump az összefüggésükre figyelmeztet
A vádemelésre használt angol szó az impeachment volt, amelyet magyarra közjogi felelősségre vonásnak szoktak fordítani, több országban létezik, az USA-ben pedig ez az elnök elmozdításának alkotmányos eljárása.
Trump helyzete annyiban egyedülálló, hogy ő az egyetlen elnök, aki ellen kétszer is elindítottak ilyen eljárást:
- 2019-ben azzal vádolták, hogy egy amerikai katonai segélyt használt fel nyomásgyakorlásra, hogy Ukrajnát rábírja, egy külföldi kormány felé, hogy vizsgálódjon saját hazai politikai riválisa, Joe Biden ellen, és akadályozta a kongresszusi vizsgálatot minderről.
- 2021-ben azzal vádolták, hogy támogatta a Capitolium megtámadásához vezető zavargást.
Az impeachment nem maga a hivataltól való megfosztás, hanem az efelé vezető eljárás, ami politikailag már önmagában kínos. Trump előtt csak Andrew Johnson elnök ellen indult ilyen eljárás 1868-ban, és Bill Clinton ellen 1998-ban, illetve Richard Nicon ellen 1974-ben csak azért nem, mert lemondott.
Az eljárás a képviselőházban kezdődik, de a szenátusnak kell szavazni – amelynek a többsége a félidős választások tétje. Egyébként egyetlen amerikai elnököt sem mozdítottak el hivatalából impeachment után, mind a négy esetben a szenátus effektíve felmentette az elnököt, mert nem lett meg a szükséges kétharmados többség az elítéléshez.
A sötét ló: Venezuela, és az elhagyott terep: Európa
Az újévben Venezuela, és nem Ukrajna "vitte el a showt" az Egyesült Államokban és globálisan.
A lapok Venezuela szombatra virradóra történt megtámadásával vannak tele, és Trump nagyratörő terveivel a világ legnagyobb olajvagyonának kitermeléséről. Nem az ukrajnai béketárgyalások híreivel, amelyeket egyébként az elnök maga kezdeményezett és hetek óta sürget, azzal a szándékkal, hogy végre megszabadulhasson ettől a kérdéstől (de láthatóan nem megy).
Venezuela, és hogy itt sikerbe, vagy kudarcba fut a Washington eltervezte politikai és gazdasági átalakítás, egy kiszámíthatatlan tényezőt hozott az amerikai lapok szerint a félidős választások kampányáb – íják az amaerikai lapok. A Demokrata Párt ugyanakkor, ha el akarja hódítani a szenátusi többséget Trumpéktól, igencsak nehéz feladattal szembesül. Annyi bizonyos: a közjogi felelősségrevonást, illetve kilátásba helyezését bevették politikai eszköztárukba.
Trump Venezuelában rázta meg a pofonfát a Demokrata Pártnak a sorsdöntő félidős választások előtt
Az európai politika számára is nagy a tét, sok vezető reménykedik az EU-ban Donald Trump meggyengülésében. A félidős választásokra készülve azonban az elnök félelmetes huszárvágással kezdte egy olyan csata előtt, amelyben a Demokrata Párt esélyei amúgy sem acélosak.