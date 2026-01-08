Deviza
EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF329,49 0% GBP/HUF442,67 -0,18% CHF/HUF413,05 +0,04% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,05% CZK/HUF15,86 +0,1% EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF329,49 0% GBP/HUF442,67 -0,18% CHF/HUF413,05 +0,04% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,05% CZK/HUF15,86 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX115 779,05 -0,67% MTELEKOM1 850 +0,65% MOL3 118 -1,67% OTP36 680 -1,01% RICHTER10 260 +0,58% OPUS546 +0,92% ANY7 340 +3% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 260 -1,14% BUMIX10 160,16 +0,11% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 551,27 -0,53% BUX115 779,05 -0,67% MTELEKOM1 850 +0,65% MOL3 118 -1,67% OTP36 680 -1,01% RICHTER10 260 +0,58% OPUS546 +0,92% ANY7 340 +3% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 260 -1,14% BUMIX10 160,16 +0,11% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 551,27 -0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Kormányinfó: nincsen az országban elzárt település

tőzsdenyitás
forint
OTP
BUX
euró

Folytatja a menetelést a pesti tőzsde, az OTP lefordult, a forint gyengül a nap elején

Felfelé vette az irányt csütörtök reggel a pesti tőzsde, a BUX index újabb csúcsok felé halad. Az OTP beragadt a rajtnál, a Magyar Telekom viszont kilőtt. A forint az euróval és a dollárral szemben is gyengén teljesít a nap elején.
K. T.
2026.01.08, 09:09
Frissítve: 2026.01.08, 10:36

Visszafogottan optimista hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén. A BUX index az előző napi csúcsdöntés után enyhe, 0,1 százalékos emelkedéssel, 116 650 ponton kezdte a napot.

tőzsde, BUX, OTP, forint
Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde, az OTP viszont lefordult, a forint pedig gyengül / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető hazai részvények küzül 

  • az OTP kurzusa 0,15 százalékkal, 36 990 forintra ereszkedett,
  • a Mol 0,3 százalékkal, 3180 forintra drágult, 
  • a Richter szintén 0,3 százalékkal erősödött, 10 230 forintra,
  • a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékkal, 1854 forintig lőtt ki.

Az év elején ismét a geopolitikai feszültségek irányítják a tőkepiacokat, továbbra is erős kérdés a venezuelai helyzet. Az olaj ára csütörtök reggel stabilizálódni látszik, a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 59,5 dollárnál, a WTI jegyzése pedig 56,2 dollárnál jár. A tőzsdéken a befektetők az elmélyülő geopolitikai feszültségek és a vegyes amerikai munkaerőpiaci adatok következményeit mérlegelik.

Ma délelőtt 10 órától Kormányinfó keretében ismertetik a magyar komány legfrissebb döntéseit.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint gyengüléssel kezdett csütörtökön a főbb devizákkal szemben. A tőzsdenyitáskor az eurót 384,7 forinton jegyezték, ami 0,06 százalékos gyengülés. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
384,7634 +0,04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest hasonló mértékben, 0,05 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel a 329,4-es szintig került feljebb.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
329,4893 0%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós pénzek is elléptek a forint elől: a lengyel zloty 0,05 százalékkal drágult, míg a cseh korona váltási árfolyama 0,08 százalékkal került feljebb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1412 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu