Deviza
EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF329,49 0% GBP/HUF442,67 -0,18% CHF/HUF413,05 +0,04% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,05% CZK/HUF15,86 +0,1% EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF329,49 0% GBP/HUF442,67 -0,18% CHF/HUF413,05 +0,04% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,05% CZK/HUF15,86 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX115 808,3 -0,64% MTELEKOM1 850 +0,65% MOL3 120 -1,6% OTP36 690 -0,98% RICHTER10 270 +0,68% OPUS546 +0,92% ANY7 340 +3% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 260 -1,14% BUMIX10 160,16 +0,11% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 551,69 -0,51% BUX115 808,3 -0,64% MTELEKOM1 850 +0,65% MOL3 120 -1,6% OTP36 690 -0,98% RICHTER10 270 +0,68% OPUS546 +0,92% ANY7 340 +3% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 260 -1,14% BUMIX10 160,16 +0,11% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 551,69 -0,51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Kormányinfó: nincsen az országban elzárt település

turisztika
KSH
Bükk

Elárasztották a külföldiek Magyarországot, a Balatont és Budapestet fiókba tették – mutatjuk, melyik térséget keresi most mindenki

2025 novemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,4 millió vendég hárommillió vendégéjszakát töltött el. A KSH adatai szerint a vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–novemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakában mértet.
Csókási Annamária
2026.01.08, 09:02
Frissítve: 2026.01.08, 10:18

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) bejelentette, hogy 2025. novemberében a vendégek száma összességében 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. 

ksh hévíz
A KSH adatai szerint 11 százalékkal több vendéget regisztráltak a téli időszakban a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban / Fotó: Shutterstock

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 6,0, a vendégéjszakáké 3,7 százalékkal bővült 2024 novemberéhez képest. A vendégek 72 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,8 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. 

A magán- és egyéb szálláshelyeken 11 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

 

Belföldi és külföldi turisták fej-fej mellett

A belföldi vendégek száma nem változott, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,1 százalékkal kisebb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 2 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3 százalékkal csökkent 2024 novemberéhez képest. A 611 ezer belföldi vendég közel 1,3 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 475 ezer vendéget és 977 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 83 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 3 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. 

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 4,7 százalékkal elmaradt a 2024. novemberitől. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (7,9 százalékkal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (11 százalékkal). Budapesten 5,4 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 1,4 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A múlt és a jövő találkozása a Központi Statisztikai Hivatal társadalmi szerepvállalásában

A külföldiek a nagyvárosokat részesítették előnyben

A külföldi vendégek száma 15, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 12 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,5 százalékkal nőtt 2024 novemberéhez képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 744 ezer külföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 502 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. 

Novemberben a szálláshelyi forgalom csaknem fele Budapesten realizálódott. Az 1,5 millió fővárosi vendégéjszaka 13,3 százalékos bővülést jelentett 2024-hez képest. A fővárosban igen jelentős, 86,7 százalékos volt a nemzetközi vendégéjszaka-forgalom aránya. A novemberben mért több mint 1,3 millió külföldi vendégéjszaka közel 15 százalékkal haladta meg a 2024-es eredményt. A turisztikai térségek közül novemberben is a Balaton volt a legnépszerűbb, ahol 326 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ami 1,6 százalékkal volt több, mint 2024 novemberében.

Az utóbbi vendégek 88 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 11 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 22 százalékkal meghaladta a 2024. novemberit. 

A külföldi vendégek száma legnagyobb mértékben a Budapest környéke és a Mátra–Bükk térségben növekedett (28, illetve 21 százalékkal). Budapesten 17, a Balatonnál 14 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

A szálláshelyek országszerte 86 milliárd forint bevételt könyvelhettek el novemberben, 9,2 százalékkal többet, mint 2024-ben ilyenkor — közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) . A vendéglátóhelyeken összesen 175 milliárd forint bevétel keletkezett 2025 novemberében, ez közel 11 százalékos növekedés 2024 azonos időszakához képest. A turizmus idén is a magyar gazdaság egyik legfontosabb hatjóereje, amely a GDP több mint 13 százalékát adta, és közel 400 ezer család számára biztosít megélhetést.

Adjuk a turizmus alá a lovat

A Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül KTH Start néven 2,5 százalékos, kedvező kamatozású hitelek támogatását kapták a legkisebb turisztikai szolgáltatók a versenyképesség növelése érdekében. Egy több mint 1000 milliárd forintos fejlesztés is indul a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül, melynek egyik eleme a koncessziós beruházással megvalósuló ferihegyi gyorsvasút indítása. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk: a koncessziós struktúrában valamennyi kockázati elem a koncesszort terheli. Az állam nem kíván rendelkezésre állási díjat fizetni, ezért okos fejlesztésre és működtetésre van szükség, hogy a koncessziós társaság minél több utast tudjon becsábítani az állomásra. A jegyár két dolgot tartalmaz majd:

  • lesz egy pályahasználati díj, illetve
  • a perondíj, a Heathrow-n van hasonló rendszer.

Ezzel kétféle bevétele származik a koncessziós társaságnak, a perondíj adja majd a bevételek 80-90 százalékát. Számításai szerint 4000 forint körüli platformdíj mellett versenyképes tud lenni majd a taxival vagy egyéb szolgáltatásokkal szemben. 

 

Az összesített KSH-adatok

  • Összesen 22 142 turisztikai szálláshely, ezen belül 2247 kereskedelmi, illetve 19 895 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.
  •  A kereskedelmi szálláshelyek közül 938 szálloda és 948 panzió volt nyitva november egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 86 milliárd forint volt, folyó áron 9,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

  • Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 2,2 százalékkal többet, 2,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2025. január–novemberben az előző év azonos időszakához képest:

  • A turisztikai szálláshelyeken 6,9 százalékkal több, összesen 18,1 millió vendéget regisztráltak.
  • A belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11 százalékkal több (egyaránt közel 9,1 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu