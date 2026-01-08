Azonnali döntés: kivonul Magyarországról a pénzügyi szolgáltató, 24 órája maradt az ügyfeleknek – ezt kell most megtenniük

Hideg zuhanyként érte a magyar felhasználókat a Strike kriptocég csütörtök reggeli értesítése, amely szerint a népszerű bitcoinalkalmazás a megváltozott hazai szabályozói környezetre hivatkozva lényegében kivonul Magyarországról. A kereskedési funkciók 2026. január 9-től megszűnnek, az applikáció pedig kizárólag kiutalásra használható tárcaként marad elérhető – tájékoztatott a Revb.

Kivonul Magyarországról a Strike kriptocég, 24 órájuk maradt az ügyfeleknek / Fotó: Ground Picture / Shutterstock

A Jack Mallers nevével fémjelzett Strike a Lightning Networkre épülő, gyors és olcsó bitcointranzakcióival vált ismertté, sok magyar felhasználó számára ez jelentette az egyik legegyszerűbb belépési pontot a kriptovilágba. A felhasználók fiókjában megjelent „Fontos fiókfrissítés” üzenet azonban egyértelmű:

az új magyar szabályozások miatt a kereskedés nem támogatott, az euró- és bitcoinegyenlegek viszont bármikor kiutalhatók.

A döntés nem elszigetelt eset. Az elmúlt időszakban sorra hagyták el vagy korlátozták szolgáltatásaikat a kriptopiaci szereplők Magyarországon.

A Revolut már korábban jelezte, hogy a magyar entitás alól kiveszi kriptós funkcióit,

a CoinCash felfüggesztette működését,

az eToro jelentős korlátozásokat vezetett be, míg

a Kriptomat szintén a szabályozói nehézségekre hivatkozva távozott.

A közös nevező a hazai előírások szigorúsága és az SZTFH megfelelési követelményei, amelyek sok globális szolgáltató számára túl költségesnek vagy adminisztratív szempontból kockázatosnak bizonyultak.

Bár időközben megjelent az első magyar kriptovalidátor, úgy tűnik, ez a nemzetközi szereplőknek vagy túl későn jött, vagy nem ellensúlyozza a magyar piac viszonylag kis méretét és a megfelelés terheit.

A felhasználóknak azonban nem kell pánikba esniük. A Strike lehetővé teszi az euró- és bitcoinegyenlegek kiutalását, azonban érdemes mielőbb lépni. A bitcoin célszerűen saját, nem letétkezelő tárcába mozgatható, míg a fiat összegek visszautalhatók bankszámlára.

Miközben Európa nagy részén egységesítik a kriptoszabályozást, Magyarországon tovább szűkülnek a felhasználói lehetőségek.

A szabályozói szigorítások a fogyasztóvédelem zászlaja alatt szűkítik a felhasználók lehetőségeit, és versenyhátrányba hozzák az országot.

Kérdés, hogy marad-e hosszabb távon nemzetközi kriptós alternatíva a hazai befektetők számára, vagy a piac fokozatosan kiszorul a globális vérkeringésből.