Deviza
EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF329,49 0% GBP/HUF442,67 -0,18% CHF/HUF413,05 +0,04% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,05% CZK/HUF15,86 +0,1% EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF329,49 0% GBP/HUF442,67 -0,18% CHF/HUF413,05 +0,04% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,05% CZK/HUF15,86 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX115 808,3 -0,64% MTELEKOM1 850 +0,65% MOL3 120 -1,6% OTP36 690 -0,98% RICHTER10 270 +0,68% OPUS546 +0,92% ANY7 340 +3% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 260 -1,14% BUMIX10 160,16 +0,11% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 551,69 -0,51% BUX115 808,3 -0,64% MTELEKOM1 850 +0,65% MOL3 120 -1,6% OTP36 690 -0,98% RICHTER10 270 +0,68% OPUS546 +0,92% ANY7 340 +3% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 260 -1,14% BUMIX10 160,16 +0,11% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 551,69 -0,51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Kormányinfó: nincsen az országban elzárt település

pénzügy
pénzügyi szolgáltató
szabályozási környezet
kriptocég
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SzTFH)
kripto
fogyasztóvédelem
kivonulás

Azonnali döntés: kivonul Magyarországról a pénzügyi szolgáltató, 24 órája maradt az ügyfeleknek – ezt kell most megtenniük

Újabb nemzetközi kriptoszereplő hagyja el Magyarországot, a Strike megszünteti kereskedési szolgáltatásait a hazai felhasználók számára a megváltozott szabályozói környezet miatt. Az elmúlt hónapokban a Revolut, a CoinCash és az eToro is korlátozta vagy felfüggesztette kriptós szolgáltatásait hazánkban. A szabályozói szigorítások a fogyasztóvédelem zászlója alatt szűkítik a felhasználók lehetőségeit és versenyhátrányba hozzák az országot.
Németh Anita
2026.01.08, 08:37
Frissítve: 2026.01.08, 09:28

Hideg zuhanyként érte a magyar felhasználókat a Strike kriptocég csütörtök reggeli értesítése, amely szerint a népszerű bitcoinalkalmazás a megváltozott hazai szabályozói környezetre hivatkozva lényegében kivonul Magyarországról. A kereskedési funkciók 2026. január 9-től megszűnnek, az applikáció pedig kizárólag kiutalásra használható tárcaként marad elérhető – tájékoztatott a Revb.

kripto kriptó Business,Man,Trader,Investor,Analyst,Using,Mobile,Phone,App,Analytics Az online pénzügyi tanácsadás veszélyei
 Kivonul Magyarországról a Strike kriptocég, 24 órájuk maradt az ügyfeleknek / Fotó: Ground Picture / Shutterstock

A Jack Mallers nevével fémjelzett Strike a Lightning Networkre épülő, gyors és olcsó bitcointranzakcióival vált ismertté, sok magyar felhasználó számára ez jelentette az egyik legegyszerűbb belépési pontot a kriptovilágba. A felhasználók fiókjában megjelent „Fontos fiókfrissítés” üzenet azonban egyértelmű: 

az új magyar szabályozások miatt a kereskedés nem támogatott, az euró- és bitcoinegyenlegek viszont bármikor kiutalhatók.

A döntés nem elszigetelt eset. Az elmúlt időszakban sorra hagyták el vagy korlátozták szolgáltatásaikat a kriptopiaci szereplők Magyarországon. 

A közös nevező a hazai előírások szigorúsága és az SZTFH megfelelési követelményei, amelyek sok globális szolgáltató számára túl költségesnek vagy adminisztratív szempontból kockázatosnak bizonyultak.

Bár időközben megjelent az első magyar kriptovalidátor, úgy tűnik, ez a nemzetközi szereplőknek vagy túl későn jött, vagy nem ellensúlyozza a magyar piac viszonylag kis méretét és a megfelelés terheit.

A felhasználóknak azonban nem kell pánikba esniük. A Strike lehetővé teszi az euró- és bitcoinegyenlegek kiutalását, azonban érdemes mielőbb lépni. A bitcoin célszerűen saját, nem letétkezelő tárcába mozgatható, míg a fiat összegek visszautalhatók bankszámlára.

Miközben Európa nagy részén egységesítik a kriptoszabályozást, Magyarországon tovább szűkülnek a felhasználói lehetőségek. 

A szabályozói szigorítások a fogyasztóvédelem zászlaja alatt szűkítik a felhasználók lehetőségeit, és versenyhátrányba hozzák az országot.

Kérdés, hogy marad-e hosszabb távon nemzetközi kriptós alternatíva a hazai befektetők számára, vagy a piac fokozatosan kiszorul a globális vérkeringésből. 

Egyre nagyobb figyelem irányulhat az olyan megoldásokra, mint a kripto-ETP-k. Ezek olyan, tőzsdén jegyzett termékek, amelyek a kriptoeszközök árfolyamát követik le, közvetlen kriptovásárlás nélkül. Ebből a Bitcoin-ETP és az Ethereum-ETP az, amely könnyen hozzáférhető – magyarázta az oldal.

Vihar és bizonytalanság tarolta le a magyar kriptopiacot: ezt kell tudni a kialakult helyzetről – továbbra is kérdéses a Revolut és társai sorsa

A Revolut után a CoinCash és az eToro is felfüggesztette magyarországi kriptoszolgáltatásait. A cég a szabályozás változásával indokolta a döntést. Több európai uniós és egy hazai szabályváltozás hat egyszerre a kriptopiacra. Az SZTFH közben fontos bejelentést tett a témában, engedélyt kapott az első validátor.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu