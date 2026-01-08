Deviza
Kormányinfó: nincsen az országban elzárt település

beruházás
tőke
fejlesztés

Csak lesnek a károgók: Kínával és Szingapúrral egy ligában Magyarország – Amerikát is megelőztük egy fontos mutatóval és csak most jön a java

Tavaly rekordszámú, 108 új beruházásról állapodott meg a kormány, amelyek több mint hétmilliárd euró, azaz 2700 milliárd forint értékben fognak megvalósulni, és amelyeknek köszönhetően 18 200 új munkahely jön létre Magyarországon – közölte Joó István kormánybiztos a Facebook-oldalán közzétett videójában.
Andor Attila
2026.01.08, 10:10
Frissítve: 2026.01.08, 10:59

A befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos szerint az elmúlt négy év a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb évének számít a külföldi működő tőke beáramlása és a beruházások szempontjából.

gyár, keresetek ipari termelés KSH
Brutális mennyiségű beruházásról állapodott meg a kormány / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hozzátette, hogy ezt a négy évet megelőzte a Covid, ami miatt a világgazdaság „letérdelt”, a háború pedig tönkretette Európa gazdaságát.

Mi büszkék vagyunk azokra a gyárberuházásokra, amelyek révén fenntartható Magyarországon a teljes foglalkoztatottság, és új munkahelyek is létrejöhetnek

– hangsúlyozta Joó István.

Úgy folytatta, hogy a 2025-ös eredmények ugyanakkor jól szemléltetik a magyar gazdaság dimenzióváltását is: soha annyi kutatás-fejlesztési projektet nem támogatott a kormány egy éven belül, mint tavaly, 14 projekt 235 milliárd forintnyi beruházási volumen mellett közel 600 új kutató-fejlesztő munkahelyet hoz létre.

Hozzátette, hogy 2025 rekord volt az üzleti szolgáltatóközpontok szempontjából is: 3500 új, magas hozzáadott értékű munkahely jön létre ebben az óriási növekedésben lévő ágazatban. Ez a szektor kiemelkedő lehetőséget kínál azon nyelveket beszélő fiataloknak, akik itthon, de nemzetközi környezetben szeretnének dolgozni – mondta.

Közölte azt is, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség legfontosabb feladata az, hogy segítse a külföldi működő tőke, a legmodernebb gyártási technológiák és a legjobb üzleti szolgáltatóközpontok Magyarországra érkezését, de fontos célkitűzése az is, hogy támogassa a magyar vállalatok növekedését.

A kormánybiztos szerint 2025 egy rekordév volt ebből a szempontból is, 24 magyar tulajdonú vállalat mintegy 200 milliárd forintnyi beruházását támogatták.

A tavalyi évben tehát több mint hétmilliárd eurónyi új beruházásról állapodtak meg

– összegezte, hozzátéve, hogy ezek a befektetések 16 különböző országból érkeznek és 17 ágazatban valósulnak meg, mint például az elektronika, a járműgyártás, a gépipar, a vegyipar, az információs és kommunikációs technológiák, a gyógyszeripar, az orvostechnológiai eszközök gyártása vagy a biotechnológia.

Kína vezeti a listát 

A beruházások volumene alapján Kína, Szingapúr, Magyarország, az Egyesült Államok és Dél-Korea áll az első öt helyen, míg a projektek darabszáma alapján Magyarország, Kína, Németország, az Egyesült Államok és Franciaország.

„Az elmúlt négy év tehát a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb évét jelenti a külföldi működő tőke beáramlása szempontjából. Ezek az eredmények azért jöhettek létre, mert a magyar kormány az elmúlt 16 évben felépítette Európa legversenyképesebb befektetési és üzleti környezetét. Az alacsony adók, a jól képzett munkaerő, a fejlett logisztika, a fizikai és jogbiztonság, valamint az energiaellátás biztonsága mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyarország iránti befektetői bizalom töretlen. 2026-ban a munkát folytatjuk Magyarország déli területeinek fejlesztésével” – fogalmazott Joó István.

Viharos időszak jön, a beruházások jelentik a fedezéket 

A magyar gazdaság még viharosabb időszak elé nézhet – figyelmeztetett Nagy Márton. A miniszter szerint 2026 második felében fordulat jöhet, addig azonban kulcsszerepük marad a fogyasztás élénkítésének és az árrésstopoknak. Nem lehet a végtelenségig fogyasztásra építeni a gazdaságot, de válságos időkben nincs más választás – erről beszélt Nagy Márton az Inforádió Aréna című műsorában. A nemzetgazdasági miniszter szerint kulcskérdés, hogy az árrésstopok átmeneti eszközök maradnak-e, vagy hosszabb távon is a gazdaságpolitika részei lesznek.

„A gazdaságot a víz felett kell tartani, hogy a vállalkozók legalább a belső kereslettel legyenek kompenzálva” – tette hozzá.

Nagy Márton szerint 2026 első felében még a fogyasztás húzza a gazdaságot, de az év második felében már visszatérhetünk a beruházásvezérelt növekedési pályára. Ebben 

kulcsszerepet játszanak a nagy ipari beruházások, köztük a CATL, a BMW és a BYD gyárépítései, valamint az is, hogy a német kormány költekezni kezd, ami közvetlenül hat a magyar gazdaságra.

A miniszter reálisnak tartja a 3 százalék körüli növekedést 2026-ban, a kormány hivatalos várakozása 3,1 százalék, ami összhangban van a piaci elemzők 2-3 százalékos prognózisaival.

