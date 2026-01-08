Deviza
Rendkívüli

Kormányinfó: nincsen az országban elzárt település

Ukrajna támogatása
Orbán Viktor
kormányülés

Orbán Viktor rémisztő dolgokat hallott a miniszterétől a kormányülésen: azonnal nyilvánosságra hozzák a jelentést

Ukrajna annyi pénzt kér a következő tíz évre, amiből negyven éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy hatvan éven át az összes családtámogatást.
2026.01.08, 07:38
Frissítve: 2026.01.08, 08:41

Ukrajna 800 milliárd dollárt, akar bevasalni Brüsszeltől. Ők pedig tőlünk. A tegnapi kormányülésen meghallgattuk Bóka János jelentését arról, hogy ezt a 800 milliárd dollárt hogyan osztanák szét a brüsszeliek, és miből teremtenék meg hozzá a fedezetet.

Ukrjna támogatása
Ukrajna: 800 milliárd dollárt kér Brüsszeltől / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

 Az eredmény egészen rémisztő. 

A brüsszeli ukázok megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, kivezetnék a családtámogatásokat és progresszív jövedelemadóval terhelnék a magyar adófizetőket. Mindezt azért, hogy legyen miből kifizetni az ukrán rezsit.

Na, ez az, amiből mi, magyarok nem kérünk! Bóka miniszter jelentését nyilvánosságra hozzuk, mert a magyar családoknak joga van tudni, milyen tervet akarnak Brüsszelben a nyakukba varrni. Áprilisban pedig választhatnak a brüsszeli út és a béke útja között. 

 

Még ez sem a végleges számla 

A 800 milliárd dolláros számla a magyar éves GDP négyszerese. Az ügy háttere, hogy Julija Szviridenko miniszterelnök nyugati államok biztonsági tanácsadóival egyeztetett az ukrán gazdaság jövőjéről. Ukrajna számításai szerint a következő tíz év pénzügyi szükségletei elérhetik a 800 milliárd dollárt,

miközben a védelemmel kapcsolatos kiadások ebben még nem szerepelnek

– írta a Mandiner. Az ukrán vezető hangsúlyozta, hogy az ország előtt álló gazdasági kihívások nagyságrendje rendkívüli, és ezek kezeléséhez hatalmas tőkebefektetésekre van szükség. Szviridenko elmondta, hogy már elkészült egy gazdasági jólétről szóló megállapodás tervezete, amely azonban egyelőre nem nyilvános. A dokumentum célja az lenne, hogy keretet adjon az ukrajnai gazdaság helyreállításához és hosszabb távú stabilizálásához szükséges források bevonásának.

De azt is rögzítette, hogy ez a 800 milliárd dolláros összeg nem tekinthető véglegesnek.

Mint mondta, a számítás nem tartalmaz minden olyan tételt, amely a háború következményeiből fakad, és amelyek később tovább növelhetik az ukrajnai pénzügyi igényeket. A magyar miniszterelnök tehát ezt a fejleményt kommentálta, és arra hívta fel a figyelmet, hogy ennyi pénzre lenne szükségük az ukránoknak a következő tíz évben, hogy működtessék az országukat.

Orbán Viktor szerint ezért akarták a brüsszeliek mindenáron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben,

és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést. Az ukrán gömböc enni kér. Végezetül rámutatott arra is, hogy Magyarországon is találtak szövetségeseket a brüsszeli terv finanszírozásához. A Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára.

Hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk – zárta bejegyzését a magyar miniszterelnök.

