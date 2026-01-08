Havazás: lassan visszatért az élet a normális kerékvágásba, jöhet a mínusz 20 és a jeges eső – videó!
A csapadékzóna elvonulásáról és a havazás utáni közlekedési helyzetről adott részletes tájékoztatást Lázár János a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Az építési és közlekedési miniszter beszámolója szerint a gyorsforgalmi utak döntő többségén jelenleg sónedves a burkolat, ugyanakkor a havazás következményeként egyes szakaszokon továbbra is téli útviszonyokra kell számítani: az M44-es autóúton Kardos térségében hókásás, az M4-esen Berettyóújfalu környékén havas, míg az M3-ason Nyíregyháza és Vásárosnamény között latyakos az útfelület.
A főutakon a havazással érintett térségekben, valamint Somogy és Veszprém vármegye egyes részein latyakos, hókásás szakaszok fordulnak elő, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig helyenként havas az útburkolat, miközben a látási viszonyok összességében kedvezők, de havazás esetén átmenetileg romolhatnak.
A bejegyzés szerint a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetőknél
összesen több mint 84 ezer tonna útszóró só és közel kétmillió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre,
a védekezési munkákban jelenleg 252 munkagép vesz részt. Január 5. óta a Magyar Közút több mint 35 ezer tonna sót és mintegy 1,5 millió liter oldatot használt fel síkosságmentesítésre, míg a koncessziós társaságok további jelentős mennyiségeket vetettek be az utak járhatóságának biztosítására.
A vasúti közlekedéssel kapcsolatban Lázár János arról számolt be, hogy a váltók tisztítása folyamatosan zajlik, bár a hófúvások és a lehullott hó mennyisége lassítja a munkát, ezért elsősorban a kiemelt csomópontokra koncentrálnak. A vidéki váltófűtések rendben működnek, pálya- és felsővezetéki hiba nincs,
a vonatok döntő többsége már menetrend szerint közlekedik.
Az autóbuszos közlekedésben általános fennakadás nem tapasztalható, ugyanakkor néhány település továbbra sem érhető el busszal. A felsorolás szerint ilyen Környe, Tagyospuszta, Galvács-Abod, Nyésta, Varbóc, Liget, Bodolyabér, Mucsi, Bárdudvarnok, Kaposdada és Ecseny. A HÉV-járatok ezzel szemben valamennyi vonalon a menetrendnek megfelelően közlekednek.
A miniszter bejegyzésében külön köszönetet mondott a MÁV csoport és a közútkezelő vállalatok dolgozóinak, akik a téli időjárási körülmények között is folyamatosan biztosítják a közlekedés működőképességét.
Jön a mínusz húsz fokos fagy – több helyen is narancs riasztást adtak ki
A Köpönyeg.hu jelentése szerint pénteken rendkívül hideg reggelre kell készülni: a hőmérséklet mínusz 22 és mínusz 6 fok között alakulhat, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. A déli óráktól többfelé várható kisebb havazás, délnyugaton pedig ónos eső és fagyott eső is előfordulhat, miközben délután is fagypont alatt marad a hőmérséklet, nagyjából mínusz 3 fok körül.
Szombaton többnyire borult idő várható, helyenként zúzmarás köddel,
estétől főként észak felől kisebb havazással, a délutáni órákban mínusz 4 fok körüli csúcshőmérséklettel. Vasárnap az élénk, helyenként erős északnyugati szél miatt nyugaton szakadozhat a felhőzet, ugyanakkor a Duna–Tisza közén borongós maradhat az idő, és sokfelé havazhat, hófúvással kísérve; reggel mínusz 10, délután körülbelül mínusz 5 fok valószínű. Hétfőn eleinte változó felhőzet mellett folytatódik a fagyos idő, estétől pedig északnyugat felől ismét kisebb havazás kezdődhet, az élénk szél mellett a nappali hőmérséklet ekkor is mínusz 5 fok körül alakulhat.
A csütörtöki havazás és az erős, viharos szél miatt a HungaroMet több térségben másodfokú, azaz narancs riasztást rendelt el a hófúvások veszélye miatt. A friss hótakarót a szél sok helyen torlaszokká hordja össze, ami különösen a közutakon okozhat gyorsan romló közlekedési feltételeket. A narancs riasztás Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém vármegyére terjed ki.
Döntött az első nagy magyar város: ingyenessé teszi a parkolást
A rendkívüli hóhelyzet miatt csütörtöktől hétfő reggel nyolc óráig ingyenesen utazhatnak a miskolci családok a közösségi közlekedéssel, az autósok pedig ingyen parkolhatnak a város közterületein – közölte Miskolc önkormányzatának sajtóosztálya szerdán. Azt írták, a miskolci családok érvényes forgalmi engedély felmutatásával vehetik igénybe az ingyenes közösségi közlekedést.
A hétfőig tartó utazási kedvezmény legfeljebb öt személy együttes utazása esetén érvényesíthető a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK Zrt.) járatain. Az ingyenes parkolás kizárólag a felszíni parkolókat érinti.
Az operatív törzs a hajléktalanokat sem hagyta magára
Pintér Sándor belügyminiszter az operatív törzs ülésén beszélt a hajléktalanok helyzetéről is: elmondta, hogy bár a kérdéses intézkedések önkormányzati feladatkörbe esnek, de a szociális területért felelős államtitkár, Fülöp Attila ezeket felügyeli. Ezenkívül vörös riasztást adtak ki erre a területre, tehát kiemelten magas a figyelem.
Felszabadították a személyi korlátokat a hajléktalanellátó intézetekben, ahol most 20 százalék szabad férőhely van még.
A belügyminiszter szerint ez gyakorlatilag az országban nyilvántartott vagy anélkül megjelenő valamennyi hajléktalan számára biztosítja az elhelyezést. Orbán Viktor miniszterelnök megkérdezte: „Ez azt jelenti, hogy a hajléktalanszállásokon több helyünk van, mint amennyi hajléktalan van Magyarországon?” – erre Pintér Sándor helyeslően felelt, és hozzátette, hogy a rendőrjárőröknek ki van adva, hogy ha hajléktalan személlyel találkoznak, szállítsák be a legközelebbi hajléktalanszállóra.
Több mint négyszáz alkalommal volt szükség a tűzoltók beavatkozására
A téli időjárással összefüggésben szerda hajnal négy és csütörtök hajnal négy között országosan 413 tűzoltást vagy műszaki mentést igénylő esetet kellett kezelni, kétszer többet, mint egy átlagos januári napon. A beavatkozásokban 676 hivatásos tűzoltó dolgozott 150 eszközzel – közölte a katasztrófavédelem csütörtök reggel.
Azt írták, hogy az egységek munkáját
- 31 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság,
- önkéntestűzoltó-egyesület
- és mentőszervezet támogatta 219 fővel és 61 eszközzel.
Kiemelték, hogy a rendkívüli időjárás miatt nem volt elzárt település. Az országos közúthálózaton az érintett időszakban 27 olyan rendkívüli esemény volt, amely szükségessé tette a forgalom terelését: volt, ahol hófúvás miatt kellett időlegesen utat lezárni, máshol a csúszós úton keresztbe fordult járművek vagy balesetet szenvedett autók miatt vált átmenetileg járhatatlanná egy-egy útszakasz.
Közölték azt is, hogy a következő órákban a legtöbb hó Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében várható, de előreláthatólag délelőtt megszűnik a havazás. Csütörtök hajnalban és reggel az Észak-Dunántúlon és északkeleten továbbra is élénk, helyenként erős szél várható, amely gyenge hófúvással járhat, az északkeleti területeken alacsony hótorlaszok alakulhatnak ki.