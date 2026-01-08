Deviza
EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF329,49 0% GBP/HUF442,67 -0,18% CHF/HUF413,05 +0,04% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,05% CZK/HUF15,86 +0,1% EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF329,49 0% GBP/HUF442,67 -0,18% CHF/HUF413,05 +0,04% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,05% CZK/HUF15,86 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX115 850,02 -0,61% MTELEKOM1 850 +0,65% MOL3 120 -1,6% OTP36 680 -1,01% RICHTER10 270 +0,68% OPUS546 +0,92% ANY7 340 +3% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 260 -1,14% BUMIX10 183,39 +0,34% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 551,68 -0,51% BUX115 850,02 -0,61% MTELEKOM1 850 +0,65% MOL3 120 -1,6% OTP36 680 -1,01% RICHTER10 270 +0,68% OPUS546 +0,92% ANY7 340 +3% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 260 -1,14% BUMIX10 183,39 +0,34% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 551,68 -0,51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Kormányinfó: nincsen az országban elzárt település

null
időjárás
Lázár János
havazás
hóhelyzet

Havazás: lassan visszatért az élet a normális kerékvágásba, jöhet a mínusz 20 és a jeges eső – videó!

A csapadékzóna elvonulásával fokozatosan javul a közlekedési helyzet az országban. A gyorsforgalmi utak többsége már járható, ugyanakkor több térségben továbbra is téli útviszonyok nehezítik a haladást. A havazás után a közútkezelők és a vasút teljes kapacitással dolgoznak.
VG
2026.01.08., 09:21

A csapadékzóna elvonulásáról és a havazás utáni közlekedési helyzetről adott részletes tájékoztatást Lázár János a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Az építési és közlekedési miniszter beszámolója szerint a gyorsforgalmi utak döntő többségén jelenleg sónedves a burkolat, ugyanakkor a havazás következményeként egyes szakaszokon továbbra is téli útviszonyokra kell számítani: az M44-es autóúton Kardos térségében hókásás, az M4-esen Berettyóújfalu környékén havas, míg az M3-ason Nyíregyháza és Vásárosnamény között latyakos az útfelület.

Havazás és latyak: Lázár János elmondta, milyen a helyzet a Magyarországon
Havazás és latyak: Lázár János elmondta, milyen a helyzet a Magyarországon / Fotó: Czeglédi Zsolt

A főutakon a havazással érintett térségekben, valamint Somogy és Veszprém vármegye egyes részein latyakos, hókásás szakaszok fordulnak elő, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig helyenként havas az útburkolat, miközben a látási viszonyok összességében kedvezők, de havazás esetén átmenetileg romolhatnak.

A bejegyzés szerint a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetőknél 

összesen több mint 84 ezer tonna útszóró só és közel kétmillió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre, 

a védekezési munkákban jelenleg 252 munkagép vesz részt. Január 5. óta a Magyar Közút több mint 35 ezer tonna sót és mintegy 1,5 millió liter oldatot használt fel síkosságmentesítésre, míg a koncessziós társaságok további jelentős mennyiségeket vetettek be az utak járhatóságának biztosítására.

havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
Havazás: lassan visszatért az élet a normális kerékvágásba, jöhet a mínusz 20 és a jeges eső
1/21
Békéscsaba. Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

A vasúti közlekedéssel kapcsolatban Lázár János arról számolt be, hogy a váltók tisztítása folyamatosan zajlik, bár a hófúvások és a lehullott hó mennyisége lassítja a munkát, ezért elsősorban a kiemelt csomópontokra koncentrálnak. A vidéki váltófűtések rendben működnek, pálya- és felsővezetéki hiba nincs, 

a vonatok döntő többsége már menetrend szerint közlekedik.

Az autóbuszos közlekedésben általános fennakadás nem tapasztalható, ugyanakkor néhány település továbbra sem érhető el busszal. A felsorolás szerint ilyen Környe, Tagyospuszta, Galvács-Abod, Nyésta, Varbóc, Liget, Bodolyabér, Mucsi, Bárdudvarnok, Kaposdada és Ecseny. A HÉV-járatok ezzel szemben valamennyi vonalon a menetrendnek megfelelően közlekednek.

A miniszter bejegyzésében külön köszönetet mondott a MÁV csoport és a közútkezelő vállalatok dolgozóinak, akik a téli időjárási körülmények között is folyamatosan biztosítják a közlekedés működőképességét.

 

Jön a mínusz húsz fokos fagy – több helyen is narancs riasztást adtak ki

A Köpönyeg.hu jelentése szerint pénteken rendkívül hideg reggelre kell készülni: a hőmérséklet mínusz 22 és mínusz 6 fok között alakulhat, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. A déli óráktól többfelé várható kisebb havazás, délnyugaton pedig ónos eső és fagyott eső is előfordulhat, miközben délután is fagypont alatt marad a hőmérséklet, nagyjából mínusz 3 fok körül. 

Szombaton többnyire borult idő várható, helyenként zúzmarás köddel, 

estétől főként észak felől kisebb havazással, a délutáni órákban mínusz 4 fok körüli csúcshőmérséklettel. Vasárnap az élénk, helyenként erős északnyugati szél miatt nyugaton szakadozhat a felhőzet, ugyanakkor a Duna–Tisza közén borongós maradhat az idő, és sokfelé havazhat, hófúvással kísérve; reggel mínusz 10, délután körülbelül mínusz 5 fok valószínű. Hétfőn eleinte változó felhőzet mellett folytatódik a fagyos idő, estétől pedig északnyugat felől ismét kisebb havazás kezdődhet, az élénk szél mellett a nappali hőmérséklet ekkor is mínusz 5 fok körül alakulhat.

A csütörtöki havazás és az erős, viharos szél miatt a HungaroMet több térségben másodfokú, azaz narancs riasztást rendelt el a hófúvások veszélye miatt. A friss hótakarót a szél sok helyen torlaszokká hordja össze, ami különösen a közutakon okozhat gyorsan romló közlekedési feltételeket. A narancs riasztás Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém vármegyére terjed ki.

Döntött az első nagy magyar város: ingyenessé teszi a parkolást

A rendkívüli hóhelyzet miatt csütörtöktől hétfő reggel nyolc óráig ingyenesen utazhatnak a miskolci családok a közösségi közlekedéssel, az autósok pedig ingyen parkolhatnak a város közterületein – közölte Miskolc önkormányzatának sajtóosztálya szerdán. Azt írták, a miskolci családok érvényes forgalmi engedély felmutatásával vehetik igénybe az ingyenes közösségi közlekedést.

A hétfőig tartó utazási kedvezmény legfeljebb öt személy együttes utazása esetén érvényesíthető a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK Zrt.) járatain. Az ingyenes parkolás kizárólag a felszíni parkolókat érinti.

Az operatív törzs a hajléktalanokat sem hagyta magára

Pintér Sándor belügyminiszter az operatív törzs ülésén beszélt a hajléktalanok helyzetéről is: elmondta, hogy bár a kérdéses intézkedések önkormányzati  feladatkörbe esnek, de a szociális területért felelős államtitkár, Fülöp Attila ezeket felügyeli. Ezenkívül vörös riasztást adtak ki erre a területre, tehát kiemelten magas a figyelem. 

Felszabadították a személyi korlátokat a hajléktalanellátó intézetekben, ahol most 20 százalék szabad férőhely van még.

A belügyminiszter szerint ez gyakorlatilag az országban nyilvántartott vagy anélkül megjelenő valamennyi hajléktalan számára biztosítja az elhelyezést. Orbán Viktor miniszterelnök megkérdezte: „Ez azt jelenti, hogy a hajléktalanszállásokon több helyünk van, mint amennyi hajléktalan van Magyarországon?” – erre Pintér Sándor helyeslően felelt, és hozzátette, hogy a rendőrjárőröknek ki van adva, hogy ha hajléktalan személlyel találkoznak, szállítsák be a legközelebbi hajléktalanszállóra.

Több mint négyszáz alkalommal volt szükség a tűzoltók beavatkozására

A téli időjárással összefüggésben szerda hajnal négy és csütörtök hajnal négy között országosan 413 tűzoltást vagy műszaki mentést igénylő esetet kellett kezelni, kétszer többet, mint egy átlagos januári napon. A beavatkozásokban 676 hivatásos tűzoltó dolgozott 150 eszközzel – közölte a katasztrófavédelem csütörtök reggel.

Azt írták, hogy az egységek munkáját 

  • 31 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság, 
  • önkéntestűzoltó-egyesület 
  • és mentőszervezet támogatta 219 fővel és 61 eszközzel.

Kiemelték, hogy a rendkívüli időjárás miatt nem volt elzárt település. Az országos közúthálózaton az érintett időszakban 27 olyan rendkívüli esemény volt, amely szükségessé tette a forgalom terelését: volt, ahol hófúvás miatt kellett időlegesen utat lezárni, máshol a csúszós úton keresztbe fordult járművek vagy balesetet szenvedett autók miatt vált átmenetileg járhatatlanná egy-egy útszakasz.

Közölték azt is, hogy a következő órákban a legtöbb hó Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében várható, de előreláthatólag délelőtt megszűnik a havazás. Csütörtök hajnalban és reggel az Észak-Dunántúlon és északkeleten továbbra is élénk, helyenként erős szél várható, amely gyenge hófúvással járhat, az északkeleti területeken alacsony hótorlaszok alakulhatnak ki.

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
Donald Trump

Trump buldózerként tör előre, de ez nem elég az olajcégeknek: garanciát akarnak – „egy ki....ott tweet, és minden megváltozik!"

A nagy olajipari cégek garanciát akarnak az amerikai elnöktől. Trump arra ösztönzi a cégeket, hogy bevonuljanak Venezuelába.
7 perc
gazdatüntetések

A francia gazdák ismét elfoglalják Párizst, de a Mercosur-megállapodást már nem tudják megakadályozni

A termelők vállalják az őrizetbe vétel veszélyét is.
5 perc
Lázár János

Havazás: lassan visszatért az élet a normális kerékvágásba, jöhet a mínusz 20 és a jeges eső – videó!

A közútkezelők és a vasút teljes kapacitással dolgoznak.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu