Havazás: lassan visszatért az élet a normális kerékvágásba, jöhet a mínusz 20 és a jeges eső – videó!

A csapadékzóna elvonulásáról és a havazás utáni közlekedési helyzetről adott részletes tájékoztatást Lázár János a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Az építési és közlekedési miniszter beszámolója szerint a gyorsforgalmi utak döntő többségén jelenleg sónedves a burkolat, ugyanakkor a havazás következményeként egyes szakaszokon továbbra is téli útviszonyokra kell számítani: az M44-es autóúton Kardos térségében hókásás, az M4-esen Berettyóújfalu környékén havas, míg az M3-ason Nyíregyháza és Vásárosnamény között latyakos az útfelület.

Havazás és latyak: Lázár János elmondta, milyen a helyzet a Magyarországon / Fotó: Czeglédi Zsolt

A főutakon a havazással érintett térségekben, valamint Somogy és Veszprém vármegye egyes részein latyakos, hókásás szakaszok fordulnak elő, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig helyenként havas az útburkolat, miközben a látási viszonyok összességében kedvezők, de havazás esetén átmenetileg romolhatnak.

A bejegyzés szerint a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetőknél

összesen több mint 84 ezer tonna útszóró só és közel kétmillió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre,

a védekezési munkákban jelenleg 252 munkagép vesz részt. Január 5. óta a Magyar Közút több mint 35 ezer tonna sót és mintegy 1,5 millió liter oldatot használt fel síkosságmentesítésre, míg a koncessziós társaságok további jelentős mennyiségeket vetettek be az utak járhatóságának biztosítására.