Lassan körbelövi Magyarországot az árgyilkos diszkontlánc, naponta nyitnak új üzletet
Az Action új üzlete 822 négyzetméteren, 14 kategóriában mintegy 6000 terméket kínál, többek között háztartási tisztítószereket, személyes higiéniai cikkeket és lakásfelszerelési termékeket – számolt be az Origo.
Naponta nyit új üzletet az Action
Az Action hetente 150 új termékkel frissíti kínálatát, és a forgalmazott árucikkek több mint kétharmada 2 euró alatti áron kapható. A vállalat Európa-szerte mintegy 84 ezer munkavállalót foglalkoztat – teszi hozzá a Trade Magazin.
A cég árbevétele 2025-ben elérte a 16 milliárd eurót, ami 16,1 százalékos növekedés az előző évhez képest.
Hetente átlagosan 21,6 millió vásárló kereste fel az Action áruházait.
A vállalat 2025-ben túlteljesítette célját, miszerint naponta legalább egy új üzletet nyit: a hálózat 384 új lokációval bővült, így mára 15 európai országban 3302 helyszínen várja a vásárlókat.