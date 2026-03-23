Lassan körbelövi Magyarországot az árgyilkos diszkontlánc, naponta nyitnak új üzletet

A horvát piacon is megnyitotta első üzletét a brutális tempóban terjeszkedő holland non‑food diszkontlánc, az Action. Ezzel már tizenöt országban van jelen kontinensünkön.
2026.03.23, 15:49
Frissítve: 2026.03.23, 16:32

Az Action új üzlete 822 négyzetméteren, 14 kategóriában mintegy 6000 terméket kínál, többek között háztartási tisztítószereket, személyes higiéniai cikkeket és lakásfelszerelési termékeket – számolt be az Origo.

Az Action diszkontlánc Horvátországban is megnyitotta első üzletét / Fotó: Magda Wygralak / Shutterstock

Naponta nyit új üzletet az Action

Az Action hetente 150 új termékkel frissíti kínálatát, és a forgalmazott árucikkek több mint kétharmada 2 euró alatti áron kapható. A vállalat Európa-szerte mintegy 84 ezer munkavállalót foglalkoztat – teszi hozzá a Trade Magazin.

A cég árbevétele 2025-ben elérte a 16 milliárd eurót, ami 16,1 százalékos növekedés az előző évhez képest. 

Hetente átlagosan 21,6 millió vásárló kereste fel az Action áruházait.

A vállalat 2025-ben túlteljesítette célját, miszerint naponta legalább egy új üzletet nyit: a hálózat 384 új lokációval bővült, így mára 15 európai országban 3302 helyszínen várja a vásárlókat. Tavaly egy másik szomszédos országban is megjelent az Action – erről itt olvashat bővebben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
