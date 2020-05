A kényszerű lépések elősegítheti a kkv-szektor fejlődését

Habár sok mindent kényszerből lépnek most meg a vállalkozások, ez a felkészülés nagyban elősegítheti a hazai kkv-szektor digitális fejlődését. Az Európai Bizottság tavalyi adatai alapján Magyarország a 23. helyen áll a digitális versenyképesség terén, a jelenlegi helyzetben azonban az eddig elmaradt fejlesztések várhatóan megvalósulhatnak. A K&H Bank ezért összegyűjtötte azokat az eszközöket, amelyek nemcsak most hasznosak, de hosszú távon is megtérülnek.