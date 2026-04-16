Az oroszok az éjjel brutális támadást indítottak Ukrajna ellen: ballisztikus rakéták hullnak Kijevre - össztűz alatt Harkiv és Odessza

Az orosz erők második napja hajtottak végre egymás után rakéta- és dróntámadásokat Ukrajna számos régiója ellen. Tűz alatt állt Kijev, Dnyipro, Odessza és Harkiv is – írja a RBC Ukrajna.

Az oroszok az éjjel brutális támadást indítottak Ukrajna ellen / Fotó: AlyoshinE / Shutterstock

Kijev

Az Orosz Föderáció ballisztikus rakétákkal támadta a fővárost, a Podilszkij, Obolonszkij és Sevcsenkivszkij járásokat.

Az orosz támadás miatt tűz ütött ki egy lakóépület első emeletén; rakétatöredékek találták el egy 16 emeletes épület hatodik emeletét; egy lakóépület első emelete összeomlott, egy gyermeket húztak ki a romok alól. A mentők később átadták őt és édesanyját a mentősöknek.

A főváros elleni támadásban négy ember halt meg, köztük egy 12 éves fiú. A város 21 lakosa, köztük egy gyermek is megsérült. A mentősök 11 sérültet kórházba szállítottak, a többieknek a helyszínen és járóbeteg-ellátásban nyújtottak segítséget.

Dnyipro

Az oroszok éjszaka támadták meg Dnyiprót. Az éjszakai tüzérségi támadás következtében több helyen tűz ütött ki. Például egy ötemeletes épület megrongálódott, egy lakóház pedig részben megsemmisült. Lakóépületek, garázsok és autók égtek a városban, és egy oktatási intézmény is megrongálódott.

Két ember meghalt és 27-en megsebesültek. Utóbbiak közül 14-en kórházban vannak.

Odessza

Az oroszok drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadták Odesszát. Az éjszakai tüzérségi támadásnak öt áldozata van.

Harkiv

Az oroszok pilóta nélküli repülőgépekkel támadták Harkivot. A város Nemysljanszkij kerületében egy 66 éves férfi és egy 77 éves nő megsérült egy csapásban.

Csütörtök reggel az oroszok ismét drónnal támadták a várost, lakóház borult lángokba.

Szerdán az oroszok koordinált támadást indítottak Ukrajna ellen: több mint 20 rakétát és 349 drónt vetettek be.

Felrobbant a legfontosabb orosz lőszergyár, baj lehet az utánpótlással a frontra

Mint szerda reggel megírtuk, hatalmas robbanás történt az oroszországi Kazanyban működő egyik legrégebbi lőporgyárban. A balesetben többen megsérültek, az egyik üzemcsarnok részben összedőlt.

A detonációt feltehetően a nyomáscsökkentő rendszer meghibásodása okozta. A gyár Kazany Kirovszkij kerületében található, és még a 18. században alapították. Az üzem lőport és különböző hajtóanyag-tölteteket gyárt kézi lőfegyverekhez, tüzérségi eszközökhöz, harckocsikhoz, valamint repülőgépek és hadihajók fegyverzetéhez.