Hatalmas üzletre készül a Mol, hamarosan aláírják a megállapodást: panaszkodik rájuk az elnök, hogy kemények a feltételeik – „JD Vance is tud róla”

A szerb elnök közölte, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytattak a Mol képviselőivel, és a felek hamarosan részvényesi megállapodást írhatnak alá a szerbiai NIS olajvállalattal kapcsolatban – írja a Tanjug.

Aleksandar Vucic közölte: egyre súlyosabb energiaellátási problémák körvonalazódnak / Fotó: Mol

Aleksandar Vucic elmondta, hogy a megállapodás nem egyszerű, mivel mindkét fél komoly feltételeket támaszt, Szerbia részéről különösen a finomító működése és a korábbi orosz partnerséghez viszonyított kötelezettségek kérdése kulcsfontosságú.

Hangsúlyozta, hogy a tárgyalások a magyar és az orosz partnerrel is folytatódnak, és bízik abban, hogy kompromisszum születik. Emlékeztetett arra is, hogy a megállapodás határidejét május 22-ig meghosszabbították, míg a finomító működési engedélye április 17-ig érvényes. Az elnök reményét fejezte ki, hogy az engedélyt meghosszabbítják.

Aleksandar Vucic figyelmeztetett arra, hogy egyre súlyosabb energiaellátási problémák körvonalazódnak. Kiemelte, hogy

az olaj ára gyorsan emelkedik, és hiány alakulhat ki, különösen a kerozin esetében. Nem zárta ki, hogy Szerbia katonai tartalékokat is felhasznál.

A helyzetet a Közel-Keleten kialakult konfliktussal és az Hormuzi-szoros körüli feszültségekkel magyarázta. Szerinte az ellátási zavarok nemcsak az energiaszektort, hanem az ipart és az élelmiszerellátást is érinthetik.

Vucic hangsúlyozta, hogy Szerbia és Magyarország között erős és őszinte együttműködés alakult ki, amelyet szerinte nehéz megingatni. Köszönetet mondott Orbán Viktornak és a magyar népnek a két ország közötti kapcsolatok fejlesztéséért, és reményét fejezte ki, hogy a politikai változások sem rontják meg ezt a viszonyt.

Egyúttal jelezte: Szerbia nyitott az együttműködésre a jövőbeli magyar kormánnyal is, de nem fogad el „megalázó” feltételeket.

Korábban Világgazdaság megírta, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök mindig is remélte, hogy a Mol megvásárolja a Naftna Industrija Srbije (NIS) olajtársaság irányító részvényét az oroszországi Gazprom Nyeftytől.

Az érdekeltség átruházásának határideje május 22.,

erről az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma döntött. Egyes szakértők szerint azonban a magyar kormányban bekövetkező változás meghiúsíthatja ezeket a terveket.