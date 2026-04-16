Deviza
EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,6 +0,62% GBP/HUF419,64 +0,5% CHF/HUF395,73 +0,51% PLN/HUF86,08 +0,36% RON/HUF71,65 +0,39% CZK/HUF14,98 +0,37% EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,6 +0,62% GBP/HUF419,64 +0,5% CHF/HUF395,73 +0,51% PLN/HUF86,08 +0,36% RON/HUF71,65 +0,39% CZK/HUF14,98 +0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 104,75 -0,28% MTELEKOM2 320 -0,69% MOL4 380 -1,05% OTP44 350 +0,11% RICHTER12 730 -0,79% OPUS380 -0,66% ANY7 670 +1,04% AUTOWALLIS153 +0,65% WABERERS4 800 +3,54% BUMIX9 162,89 +0,74% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 855,4 -0,07% BUX139 104,75 -0,28% MTELEKOM2 320 -0,69% MOL4 380 -1,05% OTP44 350 +0,11% RICHTER12 730 -0,79% OPUS380 -0,66% ANY7 670 +1,04% AUTOWALLIS153 +0,65% WABERERS4 800 +3,54% BUMIX9 162,89 +0,74% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 855,4 -0,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autógyár
vállalat
fegyver

Ezt se gondolta volna senki: fegyverek fognak készülni a világ legnagyobb autógyáraiban – Amerika átalakítja a teljes ellátási láncot

A Pentagon tárgyal arról, hogyan kapcsolódhatnak be az autógyártók az amerikai fegyverellátási láncokba a hadi beszerzések átalakítása során. Az autógyártók segíthetnek enyhíteni a védelmi ipar szűk keresztmetszeteit, például alkatrészgyártással és fejlett technológiák bevetésével
VG
2026.04.16, 07:12
Frissítve: 2026.04.16, 08:05

A Pentagon tárgyalásokat folytatott a General Motorsszal és a Forddal arról, miként járulhatnának hozzá a detroiti autógyártók az amerikai fegyverellátási láncokhoz – írja a Financial Times.

autógyártók ipari termelés, ksh, autóipar, autó, autógyártás, gyár, munkás, munkások, termelés, gyári munkás, gyári munkások
Az autógyártók segíthetnek enyhíteni a védelmi ipar szűk keresztmetszeteit, például alkatrészgyártással és fejlett technológiák bevetésével / Fotó: Zuyeu Uladzimir / Shutterstock

A lépés a Trump-kormányzat katonai beszerzési rendszerének átalakítási törekvéseihez kapcsolódik.

Az egyeztetések során szó esett arról, hogy az autógyártók hogyan segíthetnének különböző fegyverrendszerek alkatrészeinek gyártásában, például fejlett gyártási technológiák – mint a 3D-nyomtatás – alkalmazásával – mondták a témát ismerő források.

A Pentagon magas rangú tisztviselőivel folytatott megbeszélések hátterében Pete Hegseth védelmi miniszter törekvései állnak, amelyek 

célja a katonai beszerzések radikális átalakítása.

Dan Driscoll hadseregminiszter már tavaly azzal vádolta a vezető amerikai hadiipari vállalatokat („prímeket”), hogy túlságosan specializált rendszerek felé terelték a hadsereget, amelyek drágábbak és nehezebben gyárthatók.

A Pentagon „erősen motivált a beszerzési rendszer átalakítására, a gyorsabb működésre, a költségek csökkentésére, az akadályok lebontására és a termelés növelésére – mondta egy, a tárgyalásokat ismerő forrás. – Ezért vették fel a kapcsolatot a GM-mel és a Forddal, első körben azt vizsgálva: miben tudnának segíteni” – tette hzzá.

A megbeszélések túlmutattak a cégek meglévő katonai szerződésein, és arra irányultak, miként tudnák az autógyártók enyhíteni a jelenlegi védelmi beszállítók termelési és ellátási láncban fellépő szűk keresztmetszeteit.

„Egyelőre semmilyen megállapodást nem írtak alá” – tette hozzá a forrás.

A General Motors már rendelkezik külön védelmi leányvállalattal, 

amely az amerikai hadsereggel együttműködve többek között autonóm járművek fejlesztésén dolgozik, amelyek sebesültek szállítására is alkalmasak.

A Chevrolet és Cadillac márkákat is gyártó vállalat részt vesz a NASA Artemis-programjához készülő új holdjáró fejlesztésében is, amelynek akkumulátoros és terepjáró képességei a katonai tervezők számára is érdekesek.

„Több mint száz éve támogatja a GM Amerika biztonságát és azokat, akik védik az országot – közölte a vállalat. – Ez az elkötelezettség továbbra is fennáll, ugyanakkor nem kommentáljuk a találgatásokat.”

A Ford – amelynek nincs külön védelmi üzletága – nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

A Pentagon egyik tisztviselője úgy nyilatkozott: „A hadügyminisztérium elkötelezett a védelmi ipari bázis gyors bővítése mellett, minden elérhető kereskedelmi megoldás és technológia felhasználásával, hogy katonáink megőrizzék döntő fölényüket.”

„A minisztérium aktívan keresi és integrálja az amerikai innováció legjavát, bárhol is legyen az” – tette hozzá.

Korábban megírtuk hogy Európában is hasonló átalakulás figyelhető meg: autók helyett rakétavédelmi rendszerek alkatrészeit gyárthatják hamarosan egy német üzemben. A cél nemcsak az ipari túlélés, hanem több ezer munkahely megmentése is egy válság sújtotta szektorban. 

Alapjaiban változtathatja meg a német ipar egyik zászlóshajójának működését a Volkswagen és az izraeli Rafael Advanced Defence Systems között tervezett megállapodás. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
