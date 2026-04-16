Ezt se gondolta volna senki: fegyverek fognak készülni a világ legnagyobb autógyáraiban – Amerika átalakítja a teljes ellátási láncot

A Pentagon tárgyalásokat folytatott a General Motorsszal és a Forddal arról, miként járulhatnának hozzá a detroiti autógyártók az amerikai fegyverellátási láncokhoz – írja a Financial Times.

Az autógyártók segíthetnek enyhíteni a védelmi ipar szűk keresztmetszeteit, például alkatrészgyártással és fejlett technológiák bevetésével

A lépés a Trump-kormányzat katonai beszerzési rendszerének átalakítási törekvéseihez kapcsolódik.

Az egyeztetések során szó esett arról, hogy az autógyártók hogyan segíthetnének különböző fegyverrendszerek alkatrészeinek gyártásában, például fejlett gyártási technológiák – mint a 3D-nyomtatás – alkalmazásával – mondták a témát ismerő források.

A Pentagon magas rangú tisztviselőivel folytatott megbeszélések hátterében Pete Hegseth védelmi miniszter törekvései állnak, amelyek

célja a katonai beszerzések radikális átalakítása.

Dan Driscoll hadseregminiszter már tavaly azzal vádolta a vezető amerikai hadiipari vállalatokat („prímeket”), hogy túlságosan specializált rendszerek felé terelték a hadsereget, amelyek drágábbak és nehezebben gyárthatók.

A Pentagon „erősen motivált a beszerzési rendszer átalakítására, a gyorsabb működésre, a költségek csökkentésére, az akadályok lebontására és a termelés növelésére – mondta egy, a tárgyalásokat ismerő forrás. – Ezért vették fel a kapcsolatot a GM-mel és a Forddal, első körben azt vizsgálva: miben tudnának segíteni” – tette hzzá.

A megbeszélések túlmutattak a cégek meglévő katonai szerződésein, és arra irányultak, miként tudnák az autógyártók enyhíteni a jelenlegi védelmi beszállítók termelési és ellátási láncban fellépő szűk keresztmetszeteit.

„Egyelőre semmilyen megállapodást nem írtak alá” – tette hozzá a forrás.

A General Motors már rendelkezik külön védelmi leányvállalattal,

amely az amerikai hadsereggel együttműködve többek között autonóm járművek fejlesztésén dolgozik, amelyek sebesültek szállítására is alkalmasak.

A Chevrolet és Cadillac márkákat is gyártó vállalat részt vesz a NASA Artemis-programjához készülő új holdjáró fejlesztésében is, amelynek akkumulátoros és terepjáró képességei a katonai tervezők számára is érdekesek.

„Több mint száz éve támogatja a GM Amerika biztonságát és azokat, akik védik az országot – közölte a vállalat. – Ez az elkötelezettség továbbra is fennáll, ugyanakkor nem kommentáljuk a találgatásokat.”