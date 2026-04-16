Ez Magyarországon is tarolni fog: egy új üzlet, ami egészség, sport – és tömeg és nagy pénz van benne
A Hyrox nem csupán a sportolás egy új formája, hanem egy olyan innováció, amely valóban igyekszik a társadalom egészét megszólítani és mozgásra bírni. Emellett üzlet, amelyben nagy pénz van, és a bevételi forrásra már sokan rá is találtak.
A látványos versenyeken részt vevő sportolóknak nem kell időkorlátokól tartaniuk, a cél valóban a mozgás népszerűsítése és a jó hangulat, persze az új sport üzleti potenciált is rejt.
A sport története
A 2017-es németországi debütálása után a Hyrox a világ leggyorsabban növekvő sportmozgalmává vált, és mára a világ tizenegy országában és harminc városában rendeznek versenyeket. Mivel nincs időkorlát, ezért mindenki a saját tempójában teljesítheti a feladatokat, kvalifikációra pedig nincs szükség, a Hyrox minden érdeklődőt tárt karokkal vár.
A Hyrox felépítéséből adódóan nem fenyegeti a résztvevőket egy esetleges rossz helyezéssel, így mindenki felszabadultan és önfeledten sportolhat. Az innovatív mozgásforma mögött a világ egyik legtapasztaltabb és legsikeresebb tömegsport-eseményszervezője, Christian Toetzke, valamint a háromszoros olimpiai bajnok gyeplabdázó Moritz Fürste áll.
A Hyrox elképesztő népszerűségnek örvend mind Európában, mind az Egyesült Államokban, egyes eseményeken 8 ezer résztvevő és 10 ezer néző vesz részt egyszerre, amivel a világ legnagyobb és legnézettebb tömegsport-rendezvényének számít.
A 2017-es hamburgi premier óta a Hyrox exponenciálisan növekedett, csak a 2022–2023-as szezonban 90 ezer új sportoló vett részt a versenyeken.
A Hyrox az elmúlt néhány év alatt a semmiből a fitneszipar egyik meghatározó szereplőjévé vált, és a vállalat számításai szerint 2026-ban nagyjából 1,3 millió sportoló vesz részt a versenyeken − mondta Fürste a Forbes újságírójának, és azt is hozzátette, hogy
2026-ban 220 millió dolláros bevétellel számol.
A pénz elsősorban a nevezési díjakból, továbbá a szponzoroktól folyik be. A nevezési díjak után résztvevőnként megközelítőleg 60-120 euró folyik be, a vállalat legnagyobb partnerei között pedig olyan cégek vannak, mint a
- Puma − a német sportruházat gyártó szerződése 2030-ig szól, hivatalos Hyrox-kollekciót hozott létre ,és a vállalat fő támogatója.
- Myprotein − a táplálékkiegészítők piacának egyik meghatározó szereplője szintén hivatalos Hyrox-kollekciót alkotott, a versenyek másik nagy szponzora.
- Concept − a sportszergyártó vállalat ergométereket biztosít a versenyekhez.
- Centr − sportszergyártó, súlyokat és egyéb kiegészítőket biztosít a versenyekhez.
A versenyek felépítése
A résztvevők csoportokban, tízpercenként indulnak, a felosztás korosztályok és nemek szerint történik. A sportolók a különböző feladatokat állomásonként hajtják végre, és egymás után haladnak végig a különböző gyakorlatokon, ami azt eredményezi, hogy valójában mindenki az óra és önmaga határai ellen harcol.
A Hyrox a futást és a funkcionális mozgásformákat ötvözi, a résztvevők egy kilométer futással kezdenek, majd különböző állomásokat teljesítenek, amit nyolcszor megismételnek. Egy teljes verseny az alábbiak szerint épül fel:
- 1 kilométer futás
- 1000 méter sí ergométer
- 50 méter szántolás
- 50 méter szánhúzás
- 80 méter négyütemű fekvőtámasz
- 1000 méter evezés ergométeren
- 200 méter farmerjárás
- 100 méter kitörés súllyal
- 100 wall ball dobás
A versenyeket általában nagy befogadóképességű sportcsarnokokban rendezik, így a nézők egy magával ragadó és energikus élmény részesei lehetnek.
Mivel a Hyrox világszerte egységes, ezért lehetővé teszi globális ranglisták vezetését és a minden szezon végén megrendezésre kerülő világbajnokság lebonyolítását is.
A Hyrox hatékonyságát tudományos kutatások is alátámasztják
A forradalmi mozgásforma hatékonyságának fejlesztését kutatók folyamatos munkája támogatja, melynek köszönhetően a program segítségével számos téren teljesítménynövekedés érhető el.
A futás adja az edzések gerincét, mivel kiválóan fejleszti az állóképességet, de a Hyrox jelentősen növeli az erőt, valamint javítja a neuromuszkuláris kapcsolatokat is, ami csökkentheti a reakcióidőt. Kutatások szerint az edzésforma rövid idő alatt akár 10-12 százalékkal növelheti a maximális erőt, továbbá hat hét rendszeres sportot követően a reakcióidő akár 0,12 másodperccel is javulhat.
Miért lehet jó üzlet a Hyrox
Mivel ez a sport jól skálázható, továbbá tömegsportjellegének köszönhetően közösségépítő ereje van, ezért jó befektetés lehet a fitneszipar iránt érdeklődő üzletemberek számára.
A gazdasági modell egyszerű, de hatékony. A fő bevételi forrást egy edzőterem működtetése, valamint a rendezvények lebonyolítása adja. Magyarországon a versenyek nevezési díja személyenként jellemzően 23-27 ezer forint körül alakul, ami megegyezik a nyugat-európai árazással. A viszonylag magas nevezési díj, valamint a merch termékek árusítása után realizálható bevétel általában kiegészül a szponzorok támogatásaival, továbbá bevételi forrást jelenthet a táplálékkiegészítők és edzéstervek értékesítése is.
A Hyrox rendszerét üzleti szempontból az egységesítés és a skálázhatóság teszi egyszerűvé. Mivel a tömeges részvétel, valamint a verseny felépítése széles közönséget szólít meg, a célcsoport hatalmas.
A nyugat-európai, valamint az amerikai példa azt mutatja, hogy sok a visszatérő versenyző, és sokan profi Hyrox,atlétának vallják magukat, tehát identitásképző brandről van szó. Azok a sportolók, aki elhivatottan vesznek részt a megmérettetéseken, hónapokig készülnek, és általában felszereléseket is vásárolnak, ami hosszú távon stabil bevételi forrása lehet a gyártóknak.