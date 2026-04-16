Deviza
EUR/HUF363,11 -0,04% USD/HUF307,5 -0,06% GBP/HUF417,54 0% CHF/HUF393,86 +0,04% PLN/HUF85,73 -0,05% RON/HUF71,33 -0,05% CZK/HUF14,92 -0,02% EUR/HUF363,11 -0,04% USD/HUF307,5 -0,06% GBP/HUF417,54 0% CHF/HUF393,86 +0,04% PLN/HUF85,73 -0,05% RON/HUF71,33 -0,05% CZK/HUF14,92 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
sorozás
Zelenszkij

Ukrajna választóvonal előtt: Zelenszkij elrendelné a nők kötelező sorozását

Egyre súlyosabb a létszámhiány az ukrán hadseregben. Ukrajna – egyelőre tesztjelleggel – fontolgatja a nők kötelező sorozását.
Dunai Péter
2026.04.16, 05:10

Ukrajna lakossága vészesen megfogyatkozott. Egyes források szerint alig maradtak húszmillióan a valaha ötvenmilliósnál is nagyobb, fél Európa méretű, mára csaknem Románia vagy Lengyelország méretére csökkent területű országban. 

Ukrajna női katonák sorozás
Ukrajna a nők sorkötelezettségének bevezetését fontolgatja / Fotó: NurPhoto via AFP

A hadsereg első számú problémája már nem a fegyverzethiány (ballisztikus rakéták, lég-, és rakétavédelmi eszközök, légierő), hanem az azt kezelő emberek, katonák hiánya. Emiatt is most már a nők kerülhetnek sorra a sorozásnál. Persze ők ugyanúgy nem akarnak szolgálni, részt venni egy többé-kevésbé reménytelen kimenetelű, több mint 1500 napja tartó háborúban, mint az ukrán férfiak egy része. 

Kijev illetékes hatóságainak viszont hozniuk kell a fő-főparancsnok Zelenszkij által előírt hadsereglétszámot (800 ezer aktív katona). Minthogy a hadra fogható férfiak (18 és 60 év közöttiek) lassan elfogynak, most az ukrán vezetés a nők besorozásával próbálja betömni a létszámréseket. 

A 24 Kanal portál (az elnökpártiak csapatából) igyekszik elhumorizálni a kérdést. Idéz egy katonát: 

Sok nő azért vesz a kezébe fegyvert és lép be a hadseregbe, mert a férfiak most önállóan nem boldogulnak egy sor ok miatt a feladattal, és szükségük van az asszonyok támogatására.

Mintha a konyhában lennénk.

A nők teljes körű mozgósítására azonban eddig nem került sor. Rosztyiszlav Kravec ügyvéd, irodatulajdonos szerint a nők felvétele a katonai szolgálatot megtagadó, katonaszökevény-listára jelenthet a hatóság, a hatalom részéről egyfajta tesztelést is. Hogy reagálna a közvélemény a nők általános, kötelező mozgósítására? (Pillanatnyilag a nők részvétele önkéntes.) Ha a társadalomban a nők mozgósítása nem keltene szükséghelyzetet, akkor törvénymódosítással a parlament elrendelhetné a hölgyek azonnali kötelező mozgósítását – véli Kravec.

Ukrajna hátrál, lassan az oroszoké lesz az egész Donbasz

Az inkább a Zelenszkijjel szimpatizáló, a német kormány hivatalos álláspontjához közel álló Deutsche Welle orosz nyelvű szekciója idézi az amerikai alelnököt, aki szerint Európa vezetőinek egy csoportja „nem fejtett ki elégséges erőfeszítést”, hogy abbamaradjon az ukrajnai háború. Egyébként nincs változás az ukrán helyzetben,

Oroszország fegyveres erői lassan kiszorítják az ukránokat a Donbasz erődvárosaiból, amelyeket ezelőtt legalább tíz évvel építettek ki az ukrán hadsereg utászalakulatai 

– az EBESZ-megfigyelők (SMM) szeme előtt és az akkori EU vezetés cinkos hallgatása mellett. 

  • Legutóbb Pokrovszk és Mirnograd elestéről adtak hírt az objektívabb nyugati hírszolgáltatók, 
  • miközben Zelenszkij és hívei szerint erről nincs szó. 
  • Az ISW amerikai katonai elemzőcég óvatosan fogalmaz, 
  • térképén viszont látni az óriási orosz „harapófogót”, amelyben Pokrovszk és Mirnograd is benne van. 
  • Oroszország szeretné felújítani az amerikaiak részvételét az esetleges, a békét célzó tárgyalásokon, de ennek az esélye pillanatnyilag csekélynek látszik.

Igaz, Kirill Dmitrijev, Putyin tanácsadója, a legnagyobb oroszországi állami vagyonkezelő alap vezetője az USA-ba érkezett, hogy tárgyaljon az amerikai vezetőkkel, mindenekelőtt Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és az amerikai elnök sógorával, Jared Kushnerrel. Az USA egy hónap türelmi időt adott az olaj- és gázkereskedőknek, akik orosz szénhidrogén-energiahordozókban „utaznak”. Az újabb amerikai–orosz tárgyalássorozat célja – írja a Reuters – az ukrán háború lezárása és az orosz–amerikai gazdasági kapcsolatok rendezése.

Elnök vagy nem elnök? Kisbetű vagy nagybetű?

Figyelemre méltó, hogy az egyik leginkább Zelenszkij-párti ukrán kormánylap, az Ukrajinska Pravda, amely a Reuters alapján értékelte az USA egy hónapos türelmi idejét, „Putyin elnökről” írt, miközben pár sorral lejjebb megjegyzi, hogy nem ismeri el Vlagyimir Putyin elnöki mivoltát. 

Ukrajnában egyébként teljes a zűrzavar az oroszokkal kapcsolatban. 

Míg egy időben, korábban szinte kötelező volt minden, Oroszországgal kapcsolatos, nagybetűs dolgot (személynevek, intézmények megnevezése) kisbetűvel írni, most a legteljesebb káosz jellemzi a „nagybetű-hadviselést”. Vannak médiumok (csökkenő számban), amelyek tartják magukat a „kisbetűs orosz nevek” írásmódhoz, a legtöbb sajtótermék viszont erről már elfeledkezik. Ahogy 

az orosz nyelv is visszalopakodik az elfogadott, szinte általános kommunikációs eszközök világába. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu