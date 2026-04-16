Deviza
EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,6 +0,62% GBP/HUF419,64 +0,5% CHF/HUF395,73 +0,51% PLN/HUF86,08 +0,36% RON/HUF71,65 +0,39% CZK/HUF14,98 +0,37% EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,6 +0,62% GBP/HUF419,64 +0,5% CHF/HUF395,73 +0,51% PLN/HUF86,08 +0,36% RON/HUF71,65 +0,39% CZK/HUF14,98 +0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 037,01 -0,33% MTELEKOM2 320 -0,69% MOL4 380 -1,05% OTP44 350 +0,11% RICHTER12 730 -0,79% OPUS382 -0,13% ANY7 670 +1,04% AUTOWALLIS153 +0,65% WABERERS4 800 +3,54% BUMIX9 162,89 +0,74% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 855,93 -0,05% BUX139 037,01 -0,33% MTELEKOM2 320 -0,69% MOL4 380 -1,05% OTP44 350 +0,11% RICHTER12 730 -0,79% OPUS382 -0,13% ANY7 670 +1,04% AUTOWALLIS153 +0,65% WABERERS4 800 +3,54% BUMIX9 162,89 +0,74% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 855,93 -0,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
iráni konfliktus
LVMH
luxus

A közel-keleti konfliktus húzta le az LVMH eredményeit, mélyül a luxusszektor bizonytalansága

Csalódást keltő első negyedéves számokat tett közzé a világ legnagyobb luxuscikkgyártója. Az LVMH teljesítményét elsősorban a közel-keleti geopolitikai feszültségek húzták vissza. A gyenge eredmények az egész luxusszektor kilátásaira árnyékot vethetnek.
Szitás Lóránt, az XTB piaci elemzője
2026.04.16, 06:59

A francia LVMH luxuscikkgyártó vállalat 2026 első negyedévében 19,12 milliárd eurós bevételt ért el, ami elmaradt az elemzők által várt 19,49 milliárd eurótól, miközben az organikus növekedés mindössze 1 százalék volt a prognosztizált 1,5 százalékkal szemben. Az éves bázison mért teljesítmény pedig 6 százalékkal visszaesett.

Louis Vuitton (LVMH) in Tokyo, Japan / company logo
Közel-keleti konfliktus húzta le az LVMH eredményeit / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

A Közel-Kelet lett a fő kockázati tényező

A vállalat szerint a gyengébb teljesítmény legfőbb oka a február vége óta tartó közel-keleti fegyveres konfliktus, amely különösen érzékenyen érinti a luxuscikkek piacát. A térség a csoport bevételeinek mintegy 6 százalékát adja, ugyanakkor a magas jövedelmezőség miatt a profitmarzsokra gyakorolt hatása aránytalanul nagy lehet.

A bevásárlóközpontok forgalma a régióban átlagosan mintegy 50 százalékkal csökkent, egyes kulcsfontosságú piacokon, például Dubaj esetében pedig az értékesítés akár a felére esett vissza. 

A vállalat pénzügyi igazgatója szerint a kereslet a térségben továbbra is nagyon gyenge.

Ikonikus márkák, vegyes teljesítmény

Az LVMH több mint 60 vállalatot és összesen 75 luxusmárkát fog össze, köztük a divatipar legismertebb neveit, köztük van a Louis Vuitton, Dior, Fendi, Celine, Givenchy, Loewe és a Kenzo. Az órák és ékszerek üzletágban olyan márkák tartoznak a csoporthoz, mint a TAG Heuer, a Hublot, a Zenith, a Bvlgari, a Chaumet és az amerikai Tiffany & Co.

A portfólió része a prémiumital-piac több ikonikus szereplője is, például a Moet & Chandon, a Dom Pérignon, a Hennessy és a Veuve Clicquot, míg a kozmetikai és szépségipari üzletágban a Guerlain, a Benefit és a Fenty Beauty található. A csoport globális kiskereskedelmi jelenlétét a Sephora hálózat biztosítja.

Az üzletágak teljesítménye jelentősen eltért egymástól.

A legnagyobb súlyú divat- és bőráruk szegmens bevétele 9,25 milliárd euróra csökkent, ami organikusan 2 százalékos visszaesés, és sorozatban már a hetedik negyedév volt csökkenő pályán.

Ezzel szemben az órák és ékszerek üzletág 7 százalékos növekedést ért el, elsősorban a Tiffany erős teljesítményének köszönhetően.

A borok és szeszes italok üzletág felülmúlta a várakozásokat, míg a parfümök és kozmetikumok, valamint a szelektív kiskereskedelem szintén elmaradt az elemzői becslésektől.

Óvatos optimizmus a folytatást illetően

Az elemzők nem teljesen borúlátók. Egyes előrejelzések szerint az organikus növekedés 2026 második negyedévében akár 5 százalékra gyorsulhat, részben a Dior és a Givenchy márkák növekedési potenciáljának, valamint a Sephora globális terjeszkedésének köszönhetően.

Mások viszont lefelé módosították várakozásaikat: több elemzőház is csökkentette az LVMH részvények célárát, ami a piaci környezet tartós bizonytalanságára utal.

Nyomás alatt a részvények és az egész szektor

Az LVMH részvényei a gyorsjelentést követően mintegy 2 százalékkal estek, és több mint ötéves mélypont közelébe kerültek. Az árfolyam az év eleje óta mintegy 27 százalékkal csökkent, ami jól mutatja a befektetői hangulat romlását.

 

Technikai szempontból a részvények 2023 eleji, 900 euró körüli csúcsuk óta tartós csökkenő trendben mozognak. A szakértők szerint kulcsfontosságú támaszzóna a 475–500 euró közötti tartomány, míg a tartós trendfordulóhoz legalább a 590–600 eurós szint visszahódítására lenne szükség.

Az LVMH gyorsjelentése különös figyelmet kap, mivel a vállalat az első jelentős luxuscsoport, amely publikálta negyedéves számait az idei szezonban, ám egy nappal később szintén kiábrándító gyorsjelentést publikált a rivális Hermes és a Kering is. A befektetők pedig mindebből iránymutatást kaphattak a luxusipar kilátásairól.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu