Itt a lista, kitől tartanak ezután Brüsszelben – őket kell kiütniük Orbán Viktor után

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Magyar Péter megválasztása után nem vesztegette az időt, hogy módosításokat javasoljon az EU szavazási szabályaiban az Orbán Viktoréhoz hasonló vétóhelyzetek elkerülésére. A távozó magyar kormányfő nem volt egyedül. Az unió maradék „kerékkötőit” a brüsszelita Politico szedte össze, őket nem hagyná érvényesülni a bizottság.

A Politico összeállítását idézzük, amely a bizottság szemszögéből nézve gyűjtötte össze a kerékkötőket.

Ursula von der Leyen dörzsölheti a markát

Orbán Viktor vétójogával évekig akadályozta Ukrajna EU-támogatását. A vasárnapi választáson pártja elsöprő vereséget szenvedett, egy jobbközép irányt követő politikus váltja a 16 évnyi Fidesz-hatalmat, aki jelezte, hogy hajlandó szorosabban együttműködni Brüsszellel.

Orbán távozása azonban nem jelenti azt, hogy Von der Leyen – vagy Kijev – fellélegezhet. Az Európai Tanácsban, ahol 27 kormányzati vezető találkozik döntéshozatalra, továbbra is vannak Orbán Viktornak szövetségesei.

Budapest-párti a kőolajvezeték-ügyben: Robert Fico szlovák miniszterelnök

Szlovákia miniszterelnöke gyakran Orbán hűséges partnere volt, csatlakozott a magyar kormányfőhöz a Moszkva elleni szankciók ellenzésében, és követelte, hogy Ukrajna indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket, ha hozzá akar jutni az EU 90 milliárd eurós hiteléhez.

Mivel a Barátság kőolajvezeték továbbra sem üzemel a Politico felvetette a kérdést, vajon Fico beváltja-e fenyegetését, miszerint átveszi a stafétabotot Orbántól, és blokkolja a forrásokat, vagy az EU-val egy vonalba kényszerül. A szlovák vezető korábban mindig beállt a szankciók és Ukrajna támogatása mögé – így emlékszik a lap.

Hirtelen megjavul a Barátság vezeték, Zelenszkij Merz jelenlétében jelentette be, már kéri is a pénzt

Csak két nap telt el a magyar választás óta, és máris látjuk az olajblokád végét és egy készülő brüsszeli centralizációs döntést. A Barátság kőolajvezeték hamarosan megkezdheti a működést – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Ismét teljes kapacitáson termel a Mol pozsonyi finomítója – jelentette be Fico szerdán.