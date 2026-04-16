Itt a lista, kitől tartanak ezután Brüsszelben – őket kell kiütniük Orbán Viktor után

Hatalmas átszerveződés kezdődhet Magyar Péter megválasztásával az Európai Unióban. Maradtak csúcspolitikusok az EU-ban, akik bottá válhatnak a küllők között, így Orbán Viktor után most Robert Ficóra, Andrej Babisra és Giorgia Melonira nehezedhet nyomás, hogy igazodjanak, de Brüsszel nem bízza a véletlenre – Magyar Péter megválasztása után is reng a föld.
Csókási Annamária
2026.04.16, 06:10

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Magyar Péter megválasztása után nem vesztegette az időt, hogy módosításokat javasoljon az EU szavazási szabályaiban az Orbán Viktoréhoz hasonló vétóhelyzetek elkerülésére. A távozó magyar kormányfő nem volt egyedül. Az unió maradék „kerékkötőit” a brüsszelita Politico szedte össze, őket nem hagyná érvényesülni a bizottság.

Orbán Viktor és Robert Fico / Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A Politico összeállítását idézzük, amely a bizottság szemszögéből nézve gyűjtötte össze a kerékkötőket.

Ursula von der Leyen dörzsölheti a markát

Orbán Viktor vétójogával évekig akadályozta Ukrajna EU-támogatását. A vasárnapi választáson pártja elsöprő vereséget szenvedett, egy jobbközép irányt követő politikus váltja a 16 évnyi Fidesz-hatalmat, aki jelezte, hogy hajlandó szorosabban együttműködni Brüsszellel.

Orbán távozása azonban nem jelenti azt, hogy Von der Leyen – vagy Kijev – fellélegezhet. Az Európai Tanácsban, ahol 27 kormányzati vezető találkozik döntéshozatalra, továbbra is vannak Orbán Viktornak szövetségesei.

Budapest-párti a kőolajvezeték-ügyben: Robert Fico szlovák miniszterelnök

Szlovákia miniszterelnöke gyakran Orbán hűséges partnere volt, csatlakozott a magyar kormányfőhöz a Moszkva elleni szankciók ellenzésében, és követelte, hogy Ukrajna indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket, ha hozzá akar jutni az EU 90 milliárd eurós hiteléhez. 

Mivel a Barátság kőolajvezeték továbbra sem üzemel a Politico felvetette a kérdést, vajon Fico beváltja-e fenyegetését, miszerint átveszi a stafétabotot Orbántól, és blokkolja a forrásokat, vagy az EU-val egy vonalba kényszerül. A szlovák vezető korábban mindig beállt a szankciók és Ukrajna támogatása mögé – így emlékszik a lap.

Hirtelen megjavul a Barátság vezeték, Zelenszkij Merz jelenlétében jelentette be, már kéri is a pénzt
Csak két nap telt el a magyar választás óta, és máris látjuk az olajblokád végét és egy készülő brüsszeli centralizációs döntést. A Barátság kőolajvezeték hamarosan megkezdheti a működést – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Ismét teljes kapacitáson termel a Mol pozsonyi finomítója – jelentette be Fico szerdán.

A cseh milliárdos: Andrej Babis miniszterelnök

Csehország miniszterelnöke, a 71 éves milliárdos, akit cseh Trumpnak is neveznek, és december óta a radikális jobboldallal koalícióban kormányoz, máris mutat némi Orbán-stílusú hajlamot a lap szerint. Babis volt az egyetlen vezető Orbánnal és Ficóval együtt, aki kimarad a 90 milliárd eurós EU-hitelből.

Felszólított a Kijevnek nyújtott támogatás csökkentésére is,

bár végül nem vetette el Csehország lőszer-kezdeményezését Ukrajna védelmének támogatására. Babis, akinek a koalíciójában ott van a zöldellenes Autósok Pártja, az EU klímapolitikáját is támadja. Tiltakozott a blokk szén-dioxid-kibocsátási rendszere ellen, azzal érvelve, hogy az öli meg a cseh ipart. 

Giorgia Meloni Kállai-kettőse

Az olasz vezető a több mint három évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta – a Politico megfogalmazásában – egyensúlyoz saját jobboldali, nacionalista politikája és az EU-párti nemzetközi álláspont között. Más vezetőkkel, például a dán Mette Frederiksennel szövetkezve Meloni a konszenzus, és nem az obstrukció révén 

igyekezett szigorítani az EU migrációs szabályait.

Egy EU-diplomata szerint Meloni teljesen másfajta politikusnak bizonyult, mint Orbán. Egy másik viszont arra figyelmeztetett, hogy ugyanabból a politikai családból származik, mint a magyar. Tehát rossz.

„Az Európai Tanács legutóbbi ülésén Meloni volt az egyetlen személy, aki egyetértett Orbánnal” – mondta egy másik EU-diplomata, utalva az olasz vezetőnek a márciusi csúcstalálkozón más vezetőknek tett vallomására, miszerint megértette Orbán álláspontját az ukrajnai hitellel kapcsolatban. „Látható, hogy ideológiai kapcsolat van kettejük között.”

A visszatérő populista: a szlovén Janez Jansa

Szlovénia korábbi, több cikluson át hivatalban lévő miniszterelnöke, a jobboldali populista és önmagát Trump csodálójának valló Janez Jansa a múlt havi választáson egyetlen mandátummal végzett a második helyen. A folyamatban lévő tárgyalások mellett továbbra sem világos, hogy Jansa vagy akár a hivatalban lévő miniszterelnök, Robert Golob

képes lesz-e kormánykoalíciót létrehozni.

Ha Jansa – a Politico megfogalmazásában a mini-Trump – visszatér a hatalomba, erősödik az EU populista klubja. Ukrajna tekintetében azonban figyelemre méltó különbség van Jansa és Orbán vagy akár Fico között: annak ellenére, hogy más kérdésekben szövetséges a magyarokkal, Jansa kiállt Ukrajna EU-tagsága mellett, és 2022-ben, Oroszország teljes körű inváziójának kezdeti napjaiban Kijevbe látogatott, hogy kifejezze támogatását.

A bolgárok meghúzzák a váratlant

Bulgária volt elnöke januárban lemondott, hogy új pártot alapítson és induljon a vasárnapi parlamenti választáson. Ez problémát jelenthet Ukrajna és európai szövetségesei számára. Rumen Radev 2025-ben azt mondta, hogy Ukrajna „kudarcra van ítélve” az Oroszország elleni háborúban, és azzal érvelt, hogy az EU katonai segélyének növelése vagy a Kijevbe küldött fegyverek tömege nem megoldás. Azért is hibáztatta az európai vezetőket, hogy bátorítják Kijev ellentámadását, mondván, hogy ez „több százezer áldozathoz” vezetett Ukrajnában. A Politico ítélete: ő is kerékkötő.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
