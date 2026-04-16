Deviza
EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,6 +0,62% GBP/HUF419,64 +0,5% CHF/HUF395,73 +0,51% PLN/HUF86,08 +0,36% RON/HUF71,65 +0,39% CZK/HUF14,98 +0,37% EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,6 +0,62% GBP/HUF419,64 +0,5% CHF/HUF395,73 +0,51% PLN/HUF86,08 +0,36% RON/HUF71,65 +0,39% CZK/HUF14,98 +0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 104,75 -0,28% MTELEKOM2 320 -0,69% MOL4 380 -1,05% OTP44 350 +0,11% RICHTER12 730 -0,79% OPUS380 -0,66% ANY7 670 +1,04% AUTOWALLIS153 +0,65% WABERERS4 800 +3,54% BUMIX9 162,89 +0,74% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 855,4 -0,07% BUX139 104,75 -0,28% MTELEKOM2 320 -0,69% MOL4 380 -1,05% OTP44 350 +0,11% RICHTER12 730 -0,79% OPUS380 -0,66% ANY7 670 +1,04% AUTOWALLIS153 +0,65% WABERERS4 800 +3,54% BUMIX9 162,89 +0,74% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 855,4 -0,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaválság
iráni olaj
Oroszország
szankciók
Irán
olajexport
amerikai szankciók
orosz olaj

Totális fordulat: Amerika döntött az orosz olajról, Putyin nem tehet semmit – örülhet Ukrajna, nem jön több tankhajó

Az Egyesült Államok lezárja az átmeneti kiskaput az orosz és iráni olaj előtt. Washington nem hosszabbítja meg a szankciók alóli mentességeket, amelyek az elmúlt hetekben még több tízmillió hordó iráni és orosz olaj piacra jutását tették lehetővé.
VG
2026.04.16, 06:51
Frissítve: 2026.04.16, 08:20

Az amerikai kormányzat nem tervezi meghosszabbítani az iráni és az orosz olaj értékesítésére vonatkozó engedélyeket – közölte szerdán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter.

Totális fordulat: Amerika döntött az orosz olajról, Putyin nem tehet semmit – örülhet Ukrajna, nem jön több tankhajó / Fotó: AFP

„Nem hosszabbítjuk meg az orosz olajra vonatkozó általános engedélyt. És nem hosszabbítjuk meg az iráni olajra vonatkozó általános engedélyt sem” – idézte a tárcavezetőt az orosz állami hírügynökség Interfax.

Bessent elmagyarázta, hogy az engedélyek olyan olajra vonatkoztak, amelyet már március elején tartályhajókra raktak. Ezt az olajat már mind értékesítették.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is hasonlót fogalmazott meg kedden: azt mondta, hogy Moszkvának nincs információja arról, hogy az Egyesült Államok meghosszabbítaná az orosz olaj és kőolajtermékek tranzitjára vonatkozó mentességet.

Ezzel tehát április 11-én lejárt az amerikai mentesség az orosz olaj és kőolajtermékek tranzitjára.

Az amerikaiak az iráni és az orosz olajra is mentességet adtak

Mint korábban beszámoltunk róla, az Egyesült Államok március 13-án adott 30 napos felmentést az országoknak arra, hogy megvásárolhassák a szankcionált orosz olajat és kőolajtermékeket, amelyek a tengeren rekedtek. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint ez a lépés azért kell, hogy az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat stabilizálják.

Az orosz olaj azonnal kapóssá is vált, sorra jelentkeztek be érte az országok Indiától Indonézián keresztül Thaiföldig, amely a világon elsőként hirdetett energetikai vészhelyzetet.

Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin elnök különleges megbízottja szerint a mentesség 100 millió hordó orosz olajat szabadított fel – ez nagyjából egynapos globális kitermeléssel egyezett meg.

Még ennél is nagyobb kritikát kapott azonban az a lépés, amellyel március 20-án ugyancsak 30 napra feloldották az iráni olajra vonatkozó szankciókat.

„Az olajszankciók alóli mentességek azoknak az országoknak kedveznek, amelyek ártani akarnak nekünk” – dohogott Jerry Moran republikánus szenátor, aki felszólította a kormányt, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességeket.

„Irán és Oroszország aktívan együttműködik, hogy veszélybe sodorják az amerikaiak és más ártatlan emberek életét” – hangsúlyozta.

Orosz olajat akar venni a világ egyik legnagyobb országa, már nem elég neki az amerikai: Putyin most tárgyal az elnökével

Az eddigi partnerek helyett új irányt vehet Indonézia olajimportja. Az orosz kormánnyal már konkrét tárgyalások zajlanak.

Energiaválság

Energiaválság
1449 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
