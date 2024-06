Választások 2024: újabb áldozat, beadta lemondását a pártelnök

„Ezúton szeretném bejelenteni, hogy lemondtam a MEMO elnöki posztjáról. Mindig is fontosnak tartottam, hogy a politikusok vállalják a felelősséget az eredményeikért. EP-listavezetőként sajnos a 2022-es választásokhoz képest visszaeső eredményt értünk el, 1,1 százalékról 0,4 százalékra csökkent a támogatottságunk, ami számomra elfogadhatatlan” – mondta videóüzenetében Huszár Viktor, a Gattyán György milliárdos vállalkozóhoz kötődő Megoldás Mozgalom elnöke.

Választások 2024: Huszár Viktor önazonos és hiteles akar maradni

Hangsúlyozta: azért ajánlotta fel a lemondását, hogy önazonos és hiteles maradjon. „Most mint MEMO-elnök, talán az egyik utolsó hozzászólásomat látjátok, de mint memoalapító, én mindörökre memós maradok. Mindent megteszek azért, hogy Magyarországon változás legyen” – fogalmazott Huszár. Szerinte jó érzés tudni, hogy 80-90 ezer ember választotta a MEMO-t.

Korábban a Világgazdaság írta meg elsőként, hogy a MEMO önállóan mérette meg magát az európai parlamenti (EP) választáson. Gattyán pártjának egyéni önkormányzati képviselőjelöltjei és polgármesterjelöltjei is voltak, de főpolgármester-jelöltet nem indított el az önkormányzati voksoláson. Huszár Viktor később után úgy nyilatkozott, hogy a MEMO „történelmi győzelmet szerzett három településen” az önkormányzati választásokon, az európai parlamenti választáson ugyanakkor „a szakmaiság helyett az érzelmek döntöttek, amit csalódásként értékelnek”.

Lapunk úgy tudja, Huszár már egy éve egyáltalán nem tudott foglalkozni az általa is kifejlesztett teqball-lal, holott a játékfejlesztőknek egyértelműen az a célja, hogy minél előbb az olimpiai játékokon is bemutatkozhasson ez a sportág. A MEMO most lemondott elnöke a jövőben csak erre akar koncentrálni.