Azok a szingapúri koronavírusos betegek, akik nem oltatták be magukat, magas orvosi számlákkal szembesülhetnek majd, mivel a világ egyik legjobban immunizált társadalma tovább fokozza a nyomást az átoltottság erősítése érdekében – számolt be róla a Bloomberg.

A kormány a pandémia alatt a járvány miatt megbetegedők összes egészségügyi költségét állta, hogy a városállam lakosai számára minél nagyobb védőhálót biztosítson. Ez azonban hamarosan megváltozik.

A hatóságok a tomboló járvány árnyékában hozták meg azt a döntést, hogy december 8-tól kezdődően elkezdik felszámolni az ingyenes orvosi ellátást a Covid-19 elleni védőoltást saját elhatározásukból nem felvevő állampolgárok számára.

Az egészségügyi minisztérium által csütörtökön a Bloomberg kérdéseire adott válaszában ismertette, hogy

a terápiás kezelésben részesülő és intenzív osztályon tartózkodó betegeknek ellátásuk után körülbelül 25 000 szingapúri dollárt (majdnem 6 millió forintot) kell fizetniük.

Fotó: Joseph Nair / NurPhoto / AFP

Kórházaink azt szeretnék, ha egyáltalán nem kellene számlázniuk a betegeknek, de ezt a döntést meg kellett hoznunk, hogy ezzel is arra buzdítsunk mindenkit, hogy oltassa be magát, ha jogosult rá

– nyilatkozta Ong Je Kung egészségügyi miniszter a döntést bejelentő sajtótájékoztatón.

A városállam lakosságának 85 százaléka már teljesen be van oltva. A kormány által közölt adatok szerint a be nem oltott koronavírusos betegek teszik ki az intenzív ellátásra szorulók jelentős többségét, és aránytalanul megterhelik az egészségügyi ellátást.

Az új intézkedésekkel kapcsolatban többen aggodalmukat fejezték ki, mely szerint komoly pénzügyi terheket róhat a társadalom kiszolgáltatott tagjaira.

A bejelentés sokkal inkább jelzésértékű, mint amekkora pénzügyi eredményt hoz az egészségügynek

– nyilatkozta Jeremy Lim, a Szingapúri Nemzeti Egyetem Közegészségügyi Iskolájának docense.

Az emberek érthető módon nagyon aggódnak az ismeretlenek miatt, és nagy a valószínűsége annak, hogy az oltatlanok nem a viszonylag jól szituáltak közül kerülnek ki

– fűzte hozzá.

Az egészségügyi minisztérium csütörtökön közzétett adatai alapján a 60 év feletti, nem teljesen védett idősek több mint 25-ször nagyobb valószínűséggel kerültek intenzív osztályra, mint oltott társaik.

Még segítenek a biztosítók

A biztosítók igyekeztek megnyugtatni az ügyfeleket, hogy továbbra is segítenek egészségügyi költségeinek viselésében. Szingapúr két legnagyobb biztosítótársasága, a Great Eastern Holdings Ltd. és az AIA Singapore Pte. külön-külön megszólalt az ügyben, és mindkettő bejelentette, hogy továbbra is támogatni fogják az ügyfelek kárigényeit, függetlenül az oltási státusztól.

Azonban a közeljövőben a biztosítók akár nyomás alá is kerülhetnek a biztosítás megszüntetése érdekében

– hívta fel a figyelmet Michael Chew, az AVA Insurance Brokers Pte. vezérigazgatója.

Nem biztosíthatunk olyasmit, ami ellenkezik a közrenddel

– mondta ennek kapcsán.