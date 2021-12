A világ legnagyobb zenei sztárjai, köztük Eric Clapton, Elvis Presley és Madonna relikviáiból rendeznek árverést pénteken és szombaton New Yorkban.

A Julien's Aukciósház által szervezett árverés fénypontja Eric Clapton egy akusztikus gitárja lesz, amin egy londoni koncerten játszott 1970-ben.

A Martin gitár értékét 300-500 ezer dollárra (96-128 millió forintra) becsülték.

Eric Clapton 1968-as Martin D-45 aukcióra szánt akusztikus gitárja Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

A kétnapos árverésen, amit a New York-i Hard Rock Caféban és online rendeznek meg, Elvis Presley egy gitárjára szintén lehet licitálni, amit a több filmjét rendező Norman Taurognak ajándékozott. A hangszer 90 ezer dollárt (29 millió forintot) is érhet egy gyűjtőnek az aukciósház szerint.

Fotó: julienslive.com

A kikiáltási tételek között lesz Madonna Evita című musicalfilmben viselt ruhája, amit 12 ezer dollárra (3,8 millió forintra) becsültek.

Emellett Amy Winehouse és Katy Perry gardróbjának néhány darabját is meg lehet majd venni. A Nirvana rockegyüttes és énekese, Kurt Cobain relikviáiból is vásárolhatnak a rajongók az árverésen: Cobain egyik kamaszkori fotója és számos koncertjegy is eladó.