A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa elmondta, hogy náluk az intenzív osztály tele van, az ott kezelt koronavírusos betegek 80-90 százaléka oltatlan. Hozzátette: úgy tűnik, nemsokára szóba kerülhet a negyedik oltás, ugyanis elképzelhető, hogy bizonyos időközönként újra kell majd oltatnia magát az emberiségnek.

Szlávik János az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorában azt mondta,

az ő osztályán sok beteg van, de még nem számít telítettnek, ez azonban az intenzív osztályról már nem mondható el, ott szinte folyamatosan száz százalékon pörög a munka.

Fotó: Rosta Tibor / MTI

A szakember figyelmeztetett, hogy a koronavírus nem olyan, mint az influenza, úgy tűnik, itt 4-6 havonta fel kell frissíteni az immunrendszert. Nemcsak azért, mert csökken a védettség, hanem mert újabb variánsok jönnek. Hozzátette:

úgy tűnik, nemsokára szóba kerülhet a negyedik oltás, néhány országban ez már napirenden van, elképzelhető, hogy bizonyos időközönként újra kell majd oltatnia magát az emberiségnek.

Elmondta, hogy sok oltatlan beteg van, és vannak olyanok is, akik az oltás ellenére is kórházi ápolásra szorulnak, de utóbbiak általában nem kerülnek intenzív osztályra, és meg is gyógyulnak. Szlávik János elmondta, az intenzív osztályra jellemző, hogy 80-90 százalék az oltatlanok aránya, de a fekvőbetegosztályon ennél árnyaltabb a kép, ide ugyanis azok is bekerülhetnek, akik beoltatták magukat, de, mondjuk, idős koruknál fogva vagy krónikus betegségeik miatt intézményi ellátásra szorulnak. A főorvos hangsúlyozta, kijelenthető, hogy mint a többi országban, úgy Magyarországon is az oltatlanok vannak nagy veszélyben.

Felhívta a figyelmet, hogy az oltás után a védettség idővel csökken, ezért próbálják buzdítani az embereket a harmadik adag vakcina felvételére is.

Azzal kapcsolatban, hogy Ausztriában bevezetik a kötelező koronavírus elleni védőoltást, Szlávik János azt mondta: a szomszédban meghozott intézkedések szigorúak, de Magyarországon még jó néhány lépés van ahhoz, hogy idáig eljussunk.

A legfrissebb adatok szerint elhunyt 392 beteg, 27 209 új fertőzöttet találtak Magyarországon. kórházban 6451 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 649-en vannak lélegeztetőgépen.