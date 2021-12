A világon 264 924 275 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 5 242 933 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szombat reggeli adatai szerint.

Egy nappal korábban 264 202 450 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 5 234 183 volt.

A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

Fotó: Shutterstock

A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 48 990 127 ember eddig a napig. A halálos áldozatok száma 787 695.

Indiában 34 615 757 fertőzöttet és 470 115 halálos áldozatot jegyeztek fel.

Brazíliában 22 129 409 fertőzöttről és 615 400 halálos áldozatról tudni.

Az Egyesült Királyságban 10 438 381 a fertőzöttek száma, és 145 874-en haltak meg a betegségben.

Oroszországban 9 565 909-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 273 463-ra emelkedett.

Törökországban 8 863 356 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 77 417.

Franciaországban 7 927 361 fertőzöttet és 120 440 halálos áldozatot regisztráltak.

Iránban 6 129 199 a fertőzöttek és 130 066 a halottak száma.

Németországban 6 134 492 fertőzöttet és 102 951 halottat tartanak nyilván.

Spanyolországban 5 202 958 fertőzöttet és 88 159 halálos áldozatot regisztráltak.

Olaszországban 5 077 445 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 134 077.

Ukrajnában 3 647 777 fertőzöttet regisztráltak, és a hivatalos adatok szerint 92 960 ember halt meg a koronavírus szövődményeiben.

Lengyelországban 3 623 452 fertőzöttet és 85 126 halálesetet tartanak nyilván.

A megbetegedések több mint 99 százalékát a vírus delta változata okozza, de az omikron megjelenéséről is egyre több ország számol be. Pénteken Franciaország jelentett az új variánshoz köthető eseteket, és már az USA öt államában is jelen van a Dél-Afrikában felfedezett mutáns.

Tanulmányok szerint az újabb hullám megelőzhető, mérsékelhető a harmadik adag, emlékeztető oltások beadásával, amelyek jelentősen növelik az immunitást.

Magyarországon pénteken a kormány az oltási akció meghosszabbítását jelentette be, és azt is mondták, hogy megteremtik annak a lehetőségét, hogy helyben a településeken is fel lehessen venni az oltásokat.