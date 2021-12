Miután kedden a michigani Oxfordban egy újabb iskolai ámokfutás történt, a diákok utólag az ilyen esetekre kitalált gyakorlatokat dicsérték. Mint elmondták, ahogy elkezdődött a lövöldözés a folyamatos képzés kifizetődött: a diákok lebarikádozták a tantermek ajtajait és letakarták az ablakokat, ollókkal és számológépekkel fegyverezték fel magukat, amikor pedig szabad volt az út menekültek – írja a The New York Times.

Az iskolában évente több ilyen gyakorlatot tartanak, miután az Egyesült Államokban továbbra sem sikerült felismerni az összefüggést a lőfegyverek laza szabályozása és a tömegmészárlások közti kapcsolatot. Sokak szerint a képzés hasznos volt és csökkentette az áldozatok számát. Hasonló felkészülési gyakorlatokat a koronavírus-járvány kitörése előtt majdnem minden iskola – az óvodától a 12. osztályig – tartott rendszeresen, ám számos kritika merült fel ezek hasznosságával és a gyerekek mentális egészségére gyakorolt hatásával kapcsolatban.

A kritikusok szerint ráadásul noha ezek az iskolai ámokfutók uralják a híreket, a gyereket és fiatal felnőtteket sújtó erőszak túlnyomó többsége az oktatási rendszeren kívül történik. Egyes vélemények szerint a képzések keveset tesznek a lövöldözések megakadályozására, ugyanakkor komoly mentális terhet rónak a gyerekek mentális egészségére, különösen a legkisebbek esetében ezek traumatikus élmények lehetnek.

Azonban mára a legtöbb állam az országban elvárja ezeket és a gyakorlatokra már komoly iparág is épült, melynek mérete a Washington Post szerint 2,7 milliárd dollár. Az oxfordi középiskolában a Navigate360 ALICE nevű képzését használták ( a betűszó a riassz, zárj le, informálj, ellenezz és evakuálj angol kifejezések kezdőbetűiből jön ki). Mindez egy kétnapos, az iskolai dolgozókat és a rendőrséget érintő képzés, melyet aztán az azon résztvevők továbbadnak a diákok és tanárok számára.

Szemben a hagyományos bújj el és ne mozdulj alapú képzésekkel, az ALICE inkább proaktív stratégiát igyekszik alkalmazni amikor nincs lehetőség menekülésre. Ugyanakkor a harcot ez a képzés is csak a legvégső esetben ajánlja. Az ajtók elbarikádozását is sokan rossz ötletnek tartják, hiszen az ezáltal keltett zaj jelezheti a fegyveresnek, hogy hol vannak a potenciális áldozatok.

A gyakorlatok ezek mellett pedig negatívan hatnak a diákok biztonságérzetére és sokan kiemelik azt is, hogy a tragédiák feldolgozására sincs általában erőforrás, nem is beszélve a mentális egészségre jutó eszközök hiányáról, melyek akár meg is előzhetnék azokat. A mostani michigani ámokfutás során mind a diákok, mind a hatóságok óramű pontossággal hajtották végre az előre begyakorolt lépéseket, ám így is négyen meghaltak a lövöldözés során. Magyarországon szerencsére a gyerekeknek csak évi egy-két tűzriadón kell résztvenniük.