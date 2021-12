Újabb áldozatokat követeltek a laza fegyvertartási szabályok és a lőfegyverek szinte vallásos tisztelete az Egyesült Államokban kedden, amikor egy 15 éves fiú lövöldözni kezdett egy michigani gimnáziumban kedden. A támadásban 3-an vesztették életüket és nyolcan megsebesültek – írja a CNN.

Fotó: Eric Seals / AFP

A sebesültek közül hárman kritikus állapotban vannak, köztük egy 14 éves lány, aki műtét után lélegeztetésre szorul. Egy szintén 14 éves fiú állapota válságos, miután az állkapcsán és a fején találta el egy golyó. Többen szereztek kisebb sérüléseket a menekülés során is. Időközben egy negyedik is áldozat is életét vesztette.

A gyanúsítottat a rendőrség gyorsan őrizetbe vette, ennek során nem történt sérülés. Az esetről készült egy videón azt látni, hogy az egyik elbarikádozott tanterembe az elkövető megpróbál bejutni, azzal a szöveggel, hogy ő a seriff. Azonban az én vagyok a seriff, tesó szövegre a diákok gyanút fogtak.