A születések arányán nem látszik meg egyértelműen a járvány, de a házasságkötések, illetve a halálesetek számán már igen

– írja a Transindex.ro portál.

A 2020-as szinthez képest bár tavaly nőtt a polgári esküvők száma, ez látványosan elmarad a járvány előtti időszaktól, igaz erre a korlátozások is magyarázatul szolgálhatnak. Sokkal szembetűnőbb viszont a halálesetek megnövekedése, szinte minden városban kiugrás figyelhető meg. Az őszi negyedik hullám rekord elhalálozást okozott az erdélyi magyarság körében.

Tavaly 402 sepsiszentgyörgyi gyermek született, 19 kisbabával kevesebb, mint 2020-ban. A városban 1317 elhalálozást jegyeztek, amely nagyjából 200-zal több, mint amit az előző évben regisztráltak. 2021-ben összesen 1300 kisbaba született Székelyudvarhelyen, amely 80 születéssel jelent többet az előbbi évnél. A halálesetek tekintetében a városban sem volt jó év a tavalyi, ugyanis sokkal több elhalálozást jelentettek az anyakönyvi irodán tavaly, mint egy évvel korábban, összesen 163-mal volt több a halálesetek száma 2021-ben. Csíkszeredán 1378 újszülöttet, és 1037 elhunytat jegyeztek. Gyergyószentmiklóson tavaly 319 újszülöttet anyakönyveztek, ami még a 2020-as 334-nél is 15-tel kevesebb, pedig már az is elmúlt évek legkevesebbje volt. 2021-ben összesen 433 halotti bizonyítványt állítottak ki. Tavaly 7575 gyereket anyakönyveztek Kolozsváron, 305-tel többet, mint az előző évben, és 5825 személy hunyt el, ez sokkal több, mint a megelőző években.

Kisebb bébibumm volt Nagyváradon, a korábbi évekhez képest jelentősen nőtt az újszülöttek száma 2021-ben.

A jelenségnek egyelőre nem tudják az okát, de az is igaz, hogy 2020-ban jelentős volt a csökkenés 2019-hez képest, és most csupán kompenzáltak a szülők. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint 2021-ben 5875 újszülöttet anyakönyveztek a városban, 2020-ban 5124 gyerek születéséről számoltak be, míg 2019-ben 5508 baba látott napvilágot. Ám nem csak az újszülöttek száma emelkedett meredeken, hanem a haláleseteké is. 2021-ben 5016 halálesetet vettek számba Nagyváradon, ami a 2019-es adatokhoz képest közel 1650-nél is több – közölte a portál.