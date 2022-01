Azok az oltatlanok, akik átestek a koronavírus-fertőzésen, a felgyógyulásuk után várakozási idő nélkül olthatók, a negyedik oltás pedig egyelőre nem indokolt – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásából.

A december 20-i dátumú, december 23-án közzétett tájékoztatást az Index vette észre. A beszámoló szerint

a Moderna vakcinájából a harmadik oltáskor minden esetben csak fél dózist javasolnak beadni mind a 12–17 éves, mind a 18 év feletti korosztályban.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A szakmai ajánlás szerint

a harmadik oltást mindkét korosztályban legalább 4, legfeljebb 6 hónappal az alapimmunizálást és az esetleges megfertőződést követően javasolt beadni.

Korábban a VG is beszámolt arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ a harmadik oltással kapcsolatos eljárásrendjét a Facebookon osztotta meg Kásler Mikós.

Wikonkál Norbert Miklós, a budapesti Honvédkórház főigazgatója szerint szinte biztos, hogy

hamarosan elindul az ötödik hullám,

és a cél továbbra is a lapos járványgörbe. Falus András immunológus szerint pedig idővel szükség lesz a negyedik oltásra is. Egyelőre még a harmadik vakcina is millióknak hátravan. Falus András úgy vélekedik: aki korábban vektorvakcinát kapott, annak azt javasolják, hogy utána lehetőleg mRNS-alapút, esetleg kínait kérjenek.