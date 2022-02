Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója szerint a kontinens hamarosan a koronavírus világjárvány nyugalmi időszakába léphet, írja a BBC.

Dr. Hans Kluge a magas oltási arányra, a tél végére és az omikron változat kevésbé súlyos jellegére hivatkozott.

Fotó: Shutterstock

Újságíróknak nyilatkozva azt mondta:

Ezt a magasabb védettségű időszakot „tűzszünetnek” kell tekinteni, amely elhozhatja a tartós békét.

Erre szerinte akkor kerülhet sor, amikor valamennyi európai nemzet megszünteti a járványügyi korlátozásokat.

Dánia lett az Európai Unió tagállamai közül az első, ahol a hét elején feloldották az összes szabályt, beleértve az arcvédő maszkok viselését is. Bár még mindig viszonylag sok a megbetegedés, a hatóságok szerint a vírus már nem minősül kritikus fenyegetésnek, mivel a magas oltási arány az omikron gyors terjedése ellenére is segít megvédeni a súlyos lefolyású fertőzéstől.

Norvégia azóta szintén bejelentette, hogy lazít, akárcsak Svédország, ahol a csütörtöki tájékoztatás szerint február 9-én feloldják szinte az összes korlátozást.

„A világjárványnak még nincs vége, de egy teljesen új szakaszba lépünk” – mondta újságíróknak Magdalena Andersson svéd miniszterelnök.

Az enyhítések ellenére továbbra is érvényesek lesznek bizonyos útmutatások, például koronavírusra utaló tünetek esetén otthon kell maradni, a be nem oltott embereket pedig arra kérik, kerüljék a tömeget. Egyes határátlépési korlátozások is hatályban maradnak.

Dr. Kluge csütörtökön arra szólította fel az európai nemzeteket, hogy folytassák az oltási kampányokat és a törzsek megfigyelését, annak ellenére, hogy „tűzszünetről” beszélt. Azonban azt is hozzátette, biztos abban, hogy a kontinens jobb helyzetben lesz még akkor is, ha felbukkan egy új, az omikronnál is virulensebb változat.

Úgy vélem, hogy az elkerülhetetlenül felbukkanó új változatokra anélkül is lehet reagálni, hogy ismét olyan zavaró intézkedéseket kellene bevezetnünk, amilyenekre korábban szükségünk volt

– nyilatkozta.

Megjegyezte, hogy a múlt héten mintegy 12 millió új vírusos megbetegedést észleltek Európa-szerte, amely a legmagasabb regisztrált érték, ugyanakkor a tisztviselők nem tapasztaltak jelentős növekedést a kritikus kórházi ellátásra szorulók körében.

Dr. Kluge az egyéni felelősségvállalást, a veszélyeztetett csoportok további védelmét, illetve a vakcinák határokon túlnyúló megosztásának drasztikus és kompromisszumok nélküli növelését szorgalmazta, hogy világszerte javuljanak a járványügyi adatok.