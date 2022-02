Február 17-től már eldobhatják a maszkot a Walt Disney World látogatói – számolt be a hírről a foxbusiness.com a világcég szabálymódosítására hivatkozva.

A maszk viselése augusztus óta már csak opcionális volt a külső helyszíneken, nem kötelezték rá a vendégeket, de például a floridai vidámparkban a beltérben még most is kellett hordani, ahogyan a sorbaálláskor, illetve a közlekedési eszközökön is. A két oltással rendelkezők viszont most már ettől is megszabadulhatnak.

Elvárjuk a nem oltott vendégeinktől, hogy a belső terekben továbbra is hordjanak arcukat eltakaró kendőt, vagy maszkot

– olvasható a Disney oldalán.

Fotó: Shutterstock

A maszk ráadásul mindenkire kötelező, aki nem rendelkezik oltással és két évnél idősebb, tehát a gyerekek esetében sem tesznek kivételt. Érdekesség ugyanakkor, hogy a cégnél arra nincs előírás, hogy ellenőrizni kellene az oltásokat, azaz nem kell bemutatni azt a parkok dolgozóinak.

A Disney előírása szerint az arcot takaró anyagnak legalább két rétegűnek kell lenni és az orrot és a szájat is takarnia kell,

illetve olyan eszköznek kell lennie, amely nem foglalja le a látogatók egyik kezét sem.

Hogy ezek a szabályok a Magyarországhoz legközelebbi, párizsi Disneylandre mikortól vonatkozik, egyelőre nem tudni. Ez utóbbi honlapján mindössze annyi információ van, hogy január 24-től a 16 évnél idősebb vendégek számára kötelező bemutatniuk az oltási igazolványukat belépéskor, különben nem mehetnek be.