Egyre több demokrata vezetés alatt álló tagállam is elköszön a maszkoktól az Egyesült Államokban, így szerdán Illinois, New York és Rhode Island is ledobta a textilt – számolt be a történtekről a CBS News.

Korábban már Kalifornia, Connecticut, Delaware, New Jersey és Oregon kormányzói is a maszkviselési kötelezettségek enyhítéséről beszéltek.

Mindez fordulópontot jelent a járványkezelés terén az Egyesült Államokban. Úgy tűnik, a tagállami vezetők most szembefordultak párttársukkal és egyben az ország elnökével, Joe Bidennel és az ország járványügyi hivatalának (CDC) szerdán megismételt ajánlásával is, mely továbbra is indokoltnak véli a maszkviselést a fertőzésnek kitett terekben.

A kormányzók döntésüket azzal indokolták, hogy az omikron-hullám csillapodásával mind az új fertőzések, mind a kórházi ápolást igénylő esetek száma csökken államaikban. Azonban például New York államban az üzletek vagy az önkormányzatok továbbra is elvárhatják a maszkok viselését, valamint az egészségügyi intézményekben, a börtönökben, a tömegközlekedésen és az iskolákban sem lazulnak a szabályok.

Fotó: NICHOLAS KAMM

A demokrata kormányzók szövetségének kommunikációs vezetője, David Turner szerint ahogy a maszkok felvételét, úgy azok elhagyását is a tudományos álláspont igazolja, hiszen csökken a betegek száma és jön a melegebb időjárás, és szükség van arra is, hogy feltűnjön a fény az alagút végén. Ahogy például már számos európai országban is meglépték ezt.

Könnyen lehet azonban, hogy a változásokat a tudomány mellett a közhangulat is indokolja, hiszen a Monmouth Egyetem kutatása szerint az ország lakóinak 70 százaléka szerint el kell fogadni, hogy a koronavírus itt van velünk, és folytatni kell tovább az életünket. Az állítással a republikánusok 89, a függetlenek 71, de még a demokraták 47 százaléka is egyetértett.

Éppen ezért több demokrata vezető üdvözölte a változásokat,

különösen, hogy novemberben újabb választásokat tartanak az országban, ahol többek között a képviselőház tagjairól, a szenátus harmadáról és számos tagállami tisztviselő személyéről döntenek majd. A demokraták komoly ellenszélben indulnak neki a megmérettetésnek, és nem csak azért, mert az ilyen félidős választásokon gyakran tarol az ellenzék. Biden 2020-as ígérete, mely a koronavírus megzabolázását helyezte kilátásba, könnyen visszaüthet.

Fotó: ERIN LEFEVRE / AFP

Ugyanakkor az is lehet, hogy a párt üzenete mégis a csökkenő esetszámokról és az újranyitásról fog szólni. Szemben az elnök pártjával, a legtöbb republikánus kormányzó be sem vezetett teljes tagállamra vonatkozó korlátozásokat, így a demokrata államok újranyitása még feltűnőbb.