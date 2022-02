Az amerikai Dotdash Meredith csoport tulajdonában lévő lapok közül hat magazin nyomtatott változata is megszűnik, és online formában működnek tovább – számolt be a The New York Times.

A döntés az Entertainment Weekly, az InStyle, az EatingWell, a Health, Parents és a People en Español című lapokat érinti, melynek következtében 200 alkalmazottjától kénytelen elbúcsúzni a cégcsoport. Az említett magazinok tavaly kerültek a Barry Diller médimogul nevéhez fűződő Mr. Diller’s InterActiveCorp leányvállalatának, a Dotdash tulajdonába, amikor 2,7 milliárd dollárért felvásárolta a Meredith kiadóóriást.

A leépítés a vállalat teljes munkaerő-állományának kevesebb mint 5 százalékát érinti.

Mind az olvasók, mind a hirdetők részéről jelentős elmozdulás történt a digitális felületek irányába, és ennek következtében néhány nagy márka esetében jelentőségét vesztette a nyomtatott példányszámok megjelentetése

– nyilatkozta Neil Vogel, a cég vezérigazgatója.

Hangsúlyozta, hogy a kiadó életében továbbra is fontos szerepet kapnak majd a print megjelenések, és cáfolta azokat a feltételezéseket, miszerint a nyomtatott sajtó halálának ágyaznának meg a döntéssel. Vogel "az érintett márkák elkerülhetetlen digitális jövőjének felvállalásával" indokolta a lépést.

Fotó: EUGENIO MARONGIU / AFP

Azonban nem az összes Dotdash Meredith tulajdonában lévő lap szűnik meg. A People, a Better Homes & Gardens, a Food & Wine kiadványok továbbra is megmaradnak nyomtatott formában is. Vogel elmondta, hogy a vállalat idén több mint 80 millió dollárt kíván tartalomfejlesztésre fordítani és összesen több mint 350 millió példányt nyomtatnak a magazinokból.

A print kiadványok megszűnése elsősorban a digitális információáramlás előretörésének köszönhető, és már a jól megfigyelhető iparági tendenciát követi:

a médiacégek igyekeznek költséghatékonyak maradni, miközben a hirdetésekért folyó verseny is egyre kiélezettebb, ezért a publikált lapszámokból is kevesebbet nyomtatnak.

Az online olvasottság emelkedését mutatja az is, hogy 2021-ben mintegy negyven százalékkal nőtt a Parents, az InStyle és az EatingWell magazinok online közönsége a Wall Street Journal jelentése szerint.

Ennek ellenére sok olvasó hiányolni fogja a megszüntetett lapokat. Szerdán elárasztották a közösségi médiát az Entertainment Weekly heti magazint és annak hosszú ideig tartó sikerét méltató bejegyzések, a popkultúra bibliájaként aposztrofálva a lapot. A magazin 1990-es debütálása idején a kritikusok még a lap fennmaradásában is kételkedtek, ráadásul saját dolgozóik fogadásokat tettek arra, vajon hány lapszámot ér meg az újság.

Az Instyle divatmagazin néhány fanatikus olvasója felidézte, hogy annak idején még a bankkártyájukat is kimerítették, csakhogy előfizethessenek a lapra. A magazin első lapszáma 1994-ben jelent meg az Egyesült Államokban, Barbra Streisanddel a címlapon.

A Shape női fitneszmagazin – mely szintén a Dotdash Meredith tulajdonában van – 2021 végén jelentette meg utolsó nyomtatott lapszámát, míg múlt szeptemberben a brit Future Media lapkiadó tulajdonában lévő Marie Claire magazin volt kénytelen lehúzni a rolót.