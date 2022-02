A tiltakozások ellenére megkezdődött csütörtökön az ellentmondásos, háromszög formájú, 42 emeletes felhőkarcoló építése Párizsban – írja a The Guardian.

A fantáziadús háromszög torony (La Tour Triangle) nevet viselő épület a tervek szerint 180 méteres magasságra tör, amivel az Eiffel-torony és a Montparnasse tornya után a harmadik legmagasabb építmény lesz a városban.

A történelmi karakterének megőrzésére büszke francia fővárosban ritkaság, hogy a belvárosban hasonló épület engedélyt kap

és a svájci Herzog és Meuron építészpáros üveg-acél kreálmánya is nagy vitát váltott ki. A 660 millió eurós beruházás kivitelezője az Unibail-Rodamco-Westfield (URW) és 2026-ra készülhet el.

Fotó: Herzog & de Meuron

A felhőkarcoló építésének megkezdése nem volt egyszerű menet, hiszen bár már 2008-ban megszületett a terv, csak 2015-ben kapott engedélyt a város szocialista polgármesterétől, Anne Hidalgótól, koalíciós partnere a zöldek tiltakozása ellenére. Az áprilisi francia elnökválasztáson is induló politikusnő igyekezett magát a környezetvédelmi ügyek élharcosaként és a városi dugók megszüntetőjeként feltüntetni, így a tiszta közlekedés – különös tekintettel a kerékpárra – mellett szállt síkra.

A háromszög torony azonban a zöldek szerint katasztrofális,

a klímaváltozás szempontjából egy aberráció, amit le kellene állítani brutális karbonlábnyoma miatt.

Ugyancsak ellenzi a tervet a toronynak otthont adó, 15. kerület politikailag egész más irányból érkező, konzervatív polgármestere Philippe Goujon is,

aki szerint az építkezés ideje alatt a környék katasztrófa sújtotta terület lesz. Már az eddigiekben felállított 4 óriási toronydaru is teherautók folyamatos forgalmával járt szerinte.

A toronnyal kapcsolatos problémák azonban ezzel még mindig nem értek véget,

a párizsi ügyészség is vizsgálódik ugyanis az annak helyt adó telek bérleti joga kapcsán,

miután számos szervezet fordult hozzájuk a projekt miatt.

Az egyik szervezet – a Collectif Contre La Tour Triangle (A háromszög torony elleni kollektíva) – szerint nem igazolható a 70 ezer négyzetméternyi irodának helyet adó monstrum felépítése, miközben a városban már így is túlkínálat van irodahelységekből.

A telket az URW 80 évre kapta meg és évi 2 millió eurót fizet érte a városházának.

A 91 ezer négyzetméter hasznos terület kétharmadát irodának használják majd, de üzletek, egy 130 szobás szálloda és óvoda is helyet kap az épületben. A többek között a város szívében található Les Halles bevásárlóközpontot is üzemeltető URW szerint a komplexum a jövőbeni igényeknek megfelelően újrahasznosítható és karbonlábnyoma sem jelentős.

Ugyanakkor az elmúlt két év koronavírussal kapcsolatos lezárásai az ingatlanfejlesztő pénzügyeit is megviselték, így tulajdonrészét 30 százalékra csökkentette és bevonta befektetőként az Axa biztosítót is a projektbe.

Hogy a projekt sorsa végül mi lesz a jövőben az még kérdéses, de ne feledjük, a mára Párizs egyik ikonjává avanzsált Eiffel-torony építését is tiltakozások kísérték, míg a Louvre bejáratánál található, a most megkezdett építkezésnél jóval kisebb üvegpiramist is megszokták a párizsiak.