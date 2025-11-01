Deviza
külföldi munka
osztrák munkaerőpiac
síparadicsom
fizetés
Ausztria

Nem találnak munkaerőt az osztrák síparadicsomok: brutális fizetésekkel csábítják a külföldi dolgozókat a szezonra, ingyenes a szállás – így lehet jelentkezni

Különösen Karintia és Stájerország vonzó a jó fizetések, az ingyenes szállás és rugalmas munkaidő miatt. Az osztrák síparadicsomok számos állást kínálnak külföldieknek is.
Murányi Ernő
2025.11.01, 20:54
Frissítve: 2025.11.01, 20:55

Az osztrák síparadicsomokban több száz külföldi munkavállalót keresnek szezonális munkára írja a román Libertatea hírportál. Az olyan népszerű síparadicsomokban, mint például Karintia és Stájerország, a szállodák és vendéglátóhelyek az Európai Unió munkaerőközvetítésén, az EURES-en keresztül is számos állást kínálnak.

osztrák síparadicsom, Ausztria
Osztrák síparadicsom: csillagászati fizetéseket kínálnak a szezonban / Fotó: NurPhoto via AFP

Osztrák síparadicsom: brutális a fizetés

Különösen keresettek a szolgáltató szektorban foglalkoztatható munkatársak, akik a téli szezonban például italokat szolgálnak fel vagy az éttermekben dolgoznak.

A Libertatea szerint az átlagosan megajánlott bruttó fizetés körülbelül havi 3000 euró körül alakul. 

A legtöbb munkáltató ezen felül ingyenes szállást és ellátást is biztosít. 

Sok szálloda kínál egyágyas szobát a munkavállalóknak saját fürdőszobával, Wi-Fi-vel és televízióval, némelyik pedig kedvezményes síbérletekkel is ellátja az ott dolgozókat, ám az sem ritka, hogy a fitnesz- és wellnessrészleg ingyenes használata is a bónuszhoz tartozik.

Ausztriai munkavállalás feltételei

Az EU-s állampolgároknak nincs szükségük munkavállalási engedélyre ahhoz, hogy Ausztriában dolgozzanak, de regisztrálniuk kell a hatóságoknál, és igazolniuk kell azt is, hogy rendelkeznek egészségbiztosítással. Bizonyos munkakörök betöltéséhez a munkáltatók a szakmai képesítés igazolását is megkövetelik. 

A Libertatea szerint ezek a szabályok az EURES hálózaton keresztül működő szabványosított uniós munkaerő-mobilitási program részét képezik, azaz ha valaki azon keresztül jelentkezik, egyszerűbben teljesítheti a követelményeket.

Az osztrák adórendszer egyébiránt átlátható, de erősen progresszív.

 A jövedelemtől függően az adókulcs 0 és 55 százalék között mozog.

 Az alacsony jövedelműek nagyrészt adómentesek, míg a fizetések növekedésével egyre magasabb adót kell kiköhögni. 

A román portálnál úgy vélik, hogy a téli szezonra szóló nagyvonalú osztrák munkáltatói ajánlatokkal elsősorban a turisztikai régiókban növekvő munkaerőpiaci keresletet akarják kielégíteni, illetve ezzel egyidejűleg a szakképzett munkaerőt próbálják bevonzani egész Európából, de főként az Európai Unió területéről. 

