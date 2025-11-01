Fordulat Pokrovsz poklában: az ukránok erőre kaptak, érkezik a haditechnika – "Az oroszok a lehető legdrágább árat fizetik"

Folyamatban van az orosz erők kiszorítása Pokrovszkból – jelentette az ukrán főparancsnok. A város ostroma jelenleg az egyik legnagyobb harci esemény az ukrán fronton.

Pokrovszk: fordulat, az ukránok erőre kaptak / Fotó: AFP

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a helyszínről egymásnak ellentmondó hírek érkeztek a nap folyamán. Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik meghiúsították az ukrán különleges erők kísérletét, hogy helikopterrel katonákat juttassanak el a kelet-ukrajnai Pokrovszk városába.

Ennek előzménye, hogy a Reuters szerint Ukrajna különleges erőket vetett be az ostromlott településnél. Az amerikai hírügynökség információi szerint a hét elején a Katonai Hírszerzés Főigazgatóság (Hadi Felderítő Főcsoportfőnökség, vagyis a hírhedt GUR) különleges erőit vezényelték a donyecki Pokrovszkba az ott kialakult helyzet stabilizálása érdekében.

A Reuters egészen pontosan arról számolt be, hogy „Ukrajna különleges alakulatokat küldött az ostrom alatt lévő Pokrovszk keleti részén zajló harci cselekményekhez. Ez a művelet megmutatja, hogyan küzd Ukrajna a stratégiailag fontos város stabilizálásáért, miután orosz csapatok tucatjai törték át a vonalát az elmúlt hónapban.”

A hírügynökség a DSHV 7. Gyorsreagálású Hadtestben szolgáló informátorokat jelölt meg forrásként. Az általuk elmondottak alapján a GUR különleges egységei néhány nappal ezelőtt egy Black Hawk helikopterrel szálltak le Pokrovszknál.

A műveletet orosz drónok tevékenysége nehezítette és éppen akkor zajlott, amikor az oroszok arról tájékoztattak, hogy bekerítette az ukrán erőket a térségben.

Az oroszok tehát azt állítják, hogy az ukrán elit egység bevetése kudarcot vallott. Csakhogy ukrán katonai források viszont azt közölték, hogy az egységek sikeresen leszálltak és harcolnak az orosz erőkkel. Most pedig újabb nyilatkozat érkezett, egyenesen az ukrán főparancsnoktól.

Olekszandr Szirszkij arról számolt be a Facebookon, hogy újabb látogatást tett a Donyeck megyei frontvonalon. Elmondása szerint a pokrovszki és mirnohradi agglomerációban az ukrán katonáknak az a feladatuk, hogy visszaszorítsák a több ezer fős ellenséges csapatokat, amelyek továbbra is igyekeznek betörni lakott területekre, és elvágni az ukrán hadsereg utánpótlási útvonalait.