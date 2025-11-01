Fordulat Pokrovsz poklában: az ukránok erőre kaptak, érkezik a haditechnika – "Az oroszok a lehető legdrágább árat fizetik"
Folyamatban van az orosz erők kiszorítása Pokrovszkból – jelentette az ukrán főparancsnok. A város ostroma jelenleg az egyik legnagyobb harci esemény az ukrán fronton.
Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a helyszínről egymásnak ellentmondó hírek érkeztek a nap folyamán. Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik meghiúsították az ukrán különleges erők kísérletét, hogy helikopterrel katonákat juttassanak el a kelet-ukrajnai Pokrovszk városába.
Ennek előzménye, hogy a Reuters szerint Ukrajna különleges erőket vetett be az ostromlott településnél. Az amerikai hírügynökség információi szerint a hét elején a Katonai Hírszerzés Főigazgatóság (Hadi Felderítő Főcsoportfőnökség, vagyis a hírhedt GUR) különleges erőit vezényelték a donyecki Pokrovszkba az ott kialakult helyzet stabilizálása érdekében.
A Reuters egészen pontosan arról számolt be, hogy „Ukrajna különleges alakulatokat küldött az ostrom alatt lévő Pokrovszk keleti részén zajló harci cselekményekhez. Ez a művelet megmutatja, hogyan küzd Ukrajna a stratégiailag fontos város stabilizálásáért, miután orosz csapatok tucatjai törték át a vonalát az elmúlt hónapban.”
A hírügynökség a DSHV 7. Gyorsreagálású Hadtestben szolgáló informátorokat jelölt meg forrásként. Az általuk elmondottak alapján a GUR különleges egységei néhány nappal ezelőtt egy Black Hawk helikopterrel szálltak le Pokrovszknál.
A műveletet orosz drónok tevékenysége nehezítette és éppen akkor zajlott, amikor az oroszok arról tájékoztattak, hogy bekerítette az ukrán erőket a térségben.
Pokrovszk: fordulat, az ukránok erőre kaptak
Az oroszok tehát azt állítják, hogy az ukrán elit egység bevetése kudarcot vallott. Csakhogy ukrán katonai források viszont azt közölték, hogy az egységek sikeresen leszálltak és harcolnak az orosz erőkkel. Most pedig újabb nyilatkozat érkezett, egyenesen az ukrán főparancsnoktól.
Olekszandr Szirszkij arról számolt be a Facebookon, hogy újabb látogatást tett a Donyeck megyei frontvonalon. Elmondása szerint a pokrovszki és mirnohradi agglomerációban az ukrán katonáknak az a feladatuk, hogy visszaszorítsák a több ezer fős ellenséges csapatokat, amelyek továbbra is igyekeznek betörni lakott területekre, és elvágni az ukrán hadsereg utánpótlási útvonalait.
Ugyanakkor nincs körbezárás vagy blokád a városok körül, mindent megteszünk a logisztika biztosítása érdekében – hangsúlyozta, ahogy az is, hogy átfogó művelet zajlik, amelynek célja az orosz csapatok kiszorítása Pokrovszkból.
A fő terhet az ukrán fegyveres erők egységei viselik, különösen a drónkezelők és a rohamosztagok. Ugyanakkor Szirszkij utasítására a város védelmébe bekapcsolódtak
- a Különleges Műveleti Erők (SZSZO),
- a katonai rendfenntartók,
- az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU),
- a katonai hírszerzés és más védelmi erők is.
Szirszkij szavai szerint az orosz erők Pokrovszkban
a lehető legdrágább árat fizetik azért, hogy teljesítsék a Kreml diktátorának az ukrajnai Donyec-medence megszállására vonatkozó parancsát.
Tájékoztatását azzal zárt, hogy folytatják a terület felszabadítását és megtisztítását a dobropilljai magaslaton. Pokrovszkot és Mirnohradot az ellenőrzésük alatt tartják.
"Még egyszer hangsúlyozom, hogy a jelenlegi nehéz körülmények között rendkívül fontos az egységek közötti hatékony együttműködés és a kitűzött feladatok összehangolt végrehajtása. Megerősítjük az agglomeráció védelmét további egységekkel, fegyverekkel, haditechnikával, beleértve a drónokat és az egyéb pilóta nélküli rendszereket – zárta bejegyzését az ukrán főparancsnok.