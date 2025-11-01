Mi az: 15 évet csúszott az átadása, egymilliárd dollárba került és megmentheti egy 120 milliós ország gazdaságát?

Az egyiptomi kormány szombaton több tucat külföldi vezetőt és méltóságot fogad a Nagy Egyiptomi Múzeum (GEM) hivatalos megnyitóján, amely egy évtizedekig tartó, 1 milliárd dolláros projekt. A gízai piramisok mellett található múzeumot a világ legnagyobb, egyetlen civilizációt feltáró régészeti létesítményeként hirdetik – számolt be róla az Origo.

Novembertől teljes pompájában várja a látogatókat a Nagy Egyiptomi Múzeum. Forrás: Anadolu via AFP/Fareed Kotb

A GEM a világ egyik legnagyobb múzeuma

Témája mintegy 7000 évet ölel fel, az őskortól a görög és római kor végéig. A gízai ikonikus piramisoktól körülbelül egy mérföldre fekvő, több mint 450 ezer négyzetméteres, háromszög alakú építmény kezdeti költségét 500 millió dollárra becsülték, de a végső ár ennek több mint a duplája lett. A több mint 1 milliárd dollárba kerülő projektet egyiptomi forrásokból és nemzetközi együttműködésből finanszírozták.

A múzeum belsejéből lenyűgöző panoráma nyílik a piramisokra, és 12 fő kiállítóteremmel rendelkezik, amelyek körülbelül 18 000 négyzetmétert fednek le. Körülbelül 100 000 régészeti értéket helyeztek el a csarnokokban, ami azt jelenti, hogyha az ide látogató csak egyetlen percet töltene a múzeumban kiállított minden egyes tárgy megtekintésével, akkor majdnem 70 teljes napjába telne, mire a teljes gyűjteményt megtekintené.

A hosszú út vezetett a Nagy Egyiptomi Múzeumhoz

Az ötlet, hogy egy monumentális múzeumot építsenek ezen az egyiptomi helyszínen már több mint 32 évre nyúlik vissza. A kormány először 1992-ben különített el egy 117 hektáros területet a projekthez. Ezt követően 2002-ban Egyiptom egy hatalmas nemzetközi építészeti pályázatot indított a múzeum nyertes tervének megtalálására, amelyre összesen 2227 építész jelentkezett 103 országból. Végül a szerződést az ír Heneghan Peng építészeti cégnek ítélték oda és 2005-ben kezdődött meg az építkezés.

Az eredeti terv szerint a múzeum 2010-ben nyílt volna meg, de egy sor esemény, köztük pénzügyi válságok, politikai felkelések, a COVID-19 világjárvány és regionális háborúk is késleltették a megnyitót.

Így nem csoda, hogy a szombati ünnepi átadón példátlan számú világvezető vesz majd részt. Várhatóan 40 államfő, a brit királyi család, valamint számos más magas rangú tisztviselő is a világ minden tájáról. Habár a múzeum egyes részei 2024-ben már részlegesen megnyíltak, a teljes tárlatot csak idén novembertől láthatja a nagyközönség.