Deviza
EUR/HUF390.02 -0.08% USD/HUF336.47 0% GBP/HUF442.67 0% CHF/HUF417.89 0% PLN/HUF91.25 +0.01% RON/HUF76.24 0% CZK/HUF15.95 0% EUR/HUF390.02 -0.08% USD/HUF336.47 0% GBP/HUF442.67 0% CHF/HUF417.89 0% PLN/HUF91.25 +0.01% RON/HUF76.24 0% CZK/HUF15.95 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
honfoglalás
lófajta
türkmén
Magyarország
legdrágább

A világ egyik legdrágább lova, de már csak néhány maradt belőle Magyarországon: videón az aranyszőrű akhal-teke

A honfoglaló magyarság is használhatta azt a lófajtát, amely ma a világ egyik legdrágábbjának számít. Az akhal-teke a világ egyik legősibb kultúrló-fajtájának a leszármazottja, és csillagászati összegeket kérnek egy-egy egyedéért.
VG
2025.11.01., 22:00
Fotó: Shutterstock

Az akhal-teke a világ legdrágább lovai közé tartozik, amit az indokol, hogy rendkívül ritka és ősi fajtáról van szó, emellett ismert magas értékmegtartó képességük is, ami szintén hozzájárul a magas árukhoz. Ára 7000-től 100.000 dollárig terjedhet, de 2 millió dolláros árról is lehetett már hallani – írta meg az Origo.

Perlino,Akhal-teke,Horse,Runs,Free,In,The,Field
Bár kecses, az akhal-teke rendkívül gyors és intelligens, kiváló díj- és távlovas fajta / Fotó: Olga_i / Shutterstock

Ezek a lovak manapság rendkívül ritkák, amit többek között a tenyésztés nehézségei okoznak. Magyarországon körülbelül 70, míg globálisan 6000-8000 akhal-teke él, ami nagyon kis populációt jelent, ráadásul ezek közül is kevesebb mint 2000 tenyészkanca. A fajta a világon veszélyeztetett státuszú, noha rendkívül ellenálló akár a zord, félsivatagi körülmények között is. A magyarországi állomány is jelentősen csökkent az idők során, nálunk 2020 óta szerepel a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták között.  

A világ egyik legősibb kultúrló-fajtája

Közép-Ázsia legnemesebb és leghíresebb lófajtájáról van szó, amely annak idején a sztyeppei nomád népeknél, így a korai magyaroknál is a lóállomány jelentős részét képezte. A Kárpát-medencében 6 település nevében máig szerepel a „teke” kifejezés.

Története mintegy 3000 éves múltra tekint vissza, igazi türkmén fajta, a világ egyik legősibb kultúrló-fajtájának, a türkmén lónak a leszármazottja.

Számos érdekesség kapcsolódik hozzá. I.e. 126-ban például egy kínai követ tudósított arról, hogy van egy tartomány, ahol „vért izzadó mennyei paripákat” tenyésztenek. A VIII-X. században a bagdadi kalifák testőrsége türkmén lovakon ülő türkmén lovasokból állt. De harci lovakként használták őket Kínában, Törökországban, Spanyolországban, Perzsiában, Görögországban és más országokban is.

Mindig is értékes lófajtának számított: a történelem során sokszor ajándékoztak akhal-tekét uralkodóknak és államfőknek a barátság és megbecsülés jelképeként.

A szakirodalomban turáni-lónak is nevezik, és magyar szempontból az egyik legérdekesebb összefüggést az jelenti, hogy a Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetének egyik tanulmánya szerint a honfoglalás kori lovak csontmaradványaiból vett DNS-minták bizonyos jellemzői a mai lófajták közül az akhal-tekével mutatták a legtöbb hasonlóságot. Vagyis a közhiedelemmel ellentétben a honfoglaláskori törzsek nem az alacsony, a mai hucul, vagy Przsevalszkij-lovakhoz hasonlatos lovakon érkezhettek a Kárpát-medencébe.

Az akhal-teke híres aranyszínű szőréről

A középkorban ezek a lovak „Rolls Royce-nak” számítottak, ugyanis nagyon kevés táplálékkal napi 120-130 kilométer megtételére voltak képesek. A lovak különleges állóképességét bizonyította 1935-ben egy lovascsapat is, akik 4300 kilométert lovagolva jutottak el Türkmenisztán fővárosából, Aşgabatból Moszkvába, 84 napon keresztül éjjel-nappal haladva. Nem csoda, ha a szakértők gyakran a „sivatag agaraiként" is emlegetik őket. 

Az akhal-teke vékony, szikár, finom felépítésű ló. 

Ez lehet a magyar népmesék aranyszőrű paripája, ugyanis egyik jellegzetessége a csillogó, aranyló szőr. 

A szálak közepe majdnem átlátszó, szinte optikai szálként viselkedik. Érdekes történet, hogy 1956-ban Erzsébet királyné kapott ajándékba egy ilyen lovat Nyikita Hruscsovtól. A lovászok azt hitték, a szovjetek arannyal befestették, de minél jobban mosták, annál fényesebb aranyszínű lett.

Ha a történeti áttekintés után arra is kíváncsi, hogy ez a különleges lófajta egy országban nemzeti jelképnek számít és világrekordokat is tart, kattintson ide

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
honfoglalás

A világ egyik legdrágább lova, de már csak néhány maradt belőle Magyarországon: videón az aranyszőrű akhal-teke

Több millió dollárt is érhet egy ilyen csodás paripa.
3 perc
m30

Kitört a botrány: Ausztriában a parlament elé viszik, ami Magyarországon történt – beszálltak a Patrióták, nem marad következmények nélkül Lázár János leleplezése

Lassan nemzetközi konfliktussá növi ki magát az M30-as autópálya ügye.
2 perc
MBH Bank Nyrt

Amikor a raktár gondolkodni kezd – magyar automatizáció Bérces Pállal

Több mint másfél évtized alatt a QLM Logistics Solutions Kft. a hazai logisztikai szektor egyik meghatározó szereplőjévé vált.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu