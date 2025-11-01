A világ egyik legdrágább lova, de már csak néhány maradt belőle Magyarországon: videón az aranyszőrű akhal-teke

Az akhal-teke a világ legdrágább lovai közé tartozik, amit az indokol, hogy rendkívül ritka és ősi fajtáról van szó, emellett ismert magas értékmegtartó képességük is, ami szintén hozzájárul a magas árukhoz. Ára 7000-től 100.000 dollárig terjedhet, de 2 millió dolláros árról is lehetett már hallani – írta meg az Origo.

Bár kecses, az akhal-teke rendkívül gyors és intelligens, kiváló díj- és távlovas fajta / Fotó: Olga_i / Shutterstock

Ezek a lovak manapság rendkívül ritkák, amit többek között a tenyésztés nehézségei okoznak. Magyarországon körülbelül 70, míg globálisan 6000-8000 akhal-teke él, ami nagyon kis populációt jelent, ráadásul ezek közül is kevesebb mint 2000 tenyészkanca. A fajta a világon veszélyeztetett státuszú, noha rendkívül ellenálló akár a zord, félsivatagi körülmények között is. A magyarországi állomány is jelentősen csökkent az idők során, nálunk 2020 óta szerepel a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták között.

A világ egyik legősibb kultúrló-fajtája

Közép-Ázsia legnemesebb és leghíresebb lófajtájáról van szó, amely annak idején a sztyeppei nomád népeknél, így a korai magyaroknál is a lóállomány jelentős részét képezte. A Kárpát-medencében 6 település nevében máig szerepel a „teke” kifejezés.

Története mintegy 3000 éves múltra tekint vissza, igazi türkmén fajta, a világ egyik legősibb kultúrló-fajtájának, a türkmén lónak a leszármazottja.

Számos érdekesség kapcsolódik hozzá. I.e. 126-ban például egy kínai követ tudósított arról, hogy van egy tartomány, ahol „vért izzadó mennyei paripákat” tenyésztenek. A VIII-X. században a bagdadi kalifák testőrsége türkmén lovakon ülő türkmén lovasokból állt. De harci lovakként használták őket Kínában, Törökországban, Spanyolországban, Perzsiában, Görögországban és más országokban is.

Mindig is értékes lófajtának számított: a történelem során sokszor ajándékoztak akhal-tekét uralkodóknak és államfőknek a barátság és megbecsülés jelképeként.

A szakirodalomban turáni-lónak is nevezik, és magyar szempontból az egyik legérdekesebb összefüggést az jelenti, hogy a Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetének egyik tanulmánya szerint a honfoglalás kori lovak csontmaradványaiból vett DNS-minták bizonyos jellemzői a mai lófajták közül az akhal-tekével mutatták a legtöbb hasonlóságot. Vagyis a közhiedelemmel ellentétben a honfoglaláskori törzsek nem az alacsony, a mai hucul, vagy Przsevalszkij-lovakhoz hasonlatos lovakon érkezhettek a Kárpát-medencébe.