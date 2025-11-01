Deviza
Sokan nem is tudják, pedig nekik is jár az ingyenes ajándékcsomag – így lehet hozzájutni

Már az ország rengeteg pontján elérhetőek, sőt az interneten keresztül is megrendelhetők azok az ingyenes babacsomagok, amelyekkel akár több tízezer forintot is megspórolhatnak a kismamák.
2025.11.01, 21:34

Az alábbi ajándékok leginkább a kezdetekhez nyújtanak segítséget az újdonsült kismamáknak. A csomagokban oktatófüzeteket, babakellékeket, akciós kuponokat és termékmintákat is bőven találhatunk. Vannak olyan honlapok, illetve üzletek, ahol folyamatosan elérhetőek a babaváró csomagok, míg másokban csak időszakosan juthatunk hozzá az ajándékokhoz. A legtöbb esetben az igénylés regisztrációhoz kötött, tehát nem árt tisztába lenni vele, hogy ezek az akciók tulajdonképpen marketing célúak, viszont a csomagok ettől függetlenül ingyenesen járnak. Az ajándékokat általában személyesen kell átvenni a boltokban, vagy futárszolgálattal küldik ki.

Országszerte elérhetők az ingyenes babaváró csomagok / Fotó: Julia Zavalishina / Shutterstock

Itt érhetők el az ingyenes babaváró csomagok

  • Rossmann: 

Az üzletlánc ingyenes babaváró csomagjáért regisztrálni a www.edeskisbabam.hu oldalon lehet, ahol a regisztráció megerősítése után az emailben kapott kóddal vehető át a BabaVáró ajándékcsomag a Rossmann üzleteiben és az átvevőhelyként megjelölt Alma patikákban.

  • Müller: 

A drogérialánc ingyenes pelenkázószettet és kuponfüzetet is kínál. A mi babánk program keretében az üzletlánc egy regisztrációt követően postai úton kiküld egy kuponfüzetet, amely számos kedvezményes ajánlatot tartalmaz az egész család számára. Valamint, amennyiben a regisztrációkor megjelöli, hogy igényt tart az ajándék pelenkázószettre, úgy a levélben találni fog egy kupont, amellyel átveheti a pelenkázószettet az előzetesen kiválasztott üzletben. Azt, hogy melyik üzletüket adta meg a regisztrációkor az átvétel helyszíneként, bármikor ellenőrizheti felhasználói fiókjában.

A további ingyenes babaváró csomagokért kattintson az Origo oldalára.

