Deviza
EUR/HUF390.02 -0.08% USD/HUF336.47 0% GBP/HUF442.67 0% CHF/HUF417.89 0% PLN/HUF91.25 +0.01% RON/HUF76.24 0% CZK/HUF15.95 0% EUR/HUF390.02 -0.08% USD/HUF336.47 0% GBP/HUF442.67 0% CHF/HUF417.89 0% PLN/HUF91.25 +0.01% RON/HUF76.24 0% CZK/HUF15.95 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közbiztonság
Németország
rendőrség
pánik
Frankfurt
pláza

Rendkívüli: pánik tört ki egy nagy német plázában, az emberek menekülnek, zajlik a rendőrségi akció – videó

Egyelőre tisztázatan, mi történik.
Hecker Flórián
2025.11.01, 17:33
Frissítve: 2025.11.01, 17:51

Nagyszabású rendőrségi akció zajlik ezekben a pillanatokban a németországi Frankfurt egyi legnagyobb plázájában – számolt be róla a német sajtó. 

német pláza, rendőrség, police, polizei
Német pláza: pánik tört ki, menekülnek az emberek / Fotó: AstroStar / shutterstock(Képünk illusztráció)

Egyelőre nem tisztázott, mi történik, számos videó azonban kikerült a közösségi médiában és ezek egyértelműen azt mutatják, hogy valamilyen rendkívüli esemény zajlik a bevásárlóközpontban.

Német pláza: pánik tört ki, menekülnek az emberek

A FAZ.net beszámolója szerint a vásárlók kimenekülését "hangos durranások", talán lövések előzték meg. Az eset komolyságát mutatja, hogy a rendőrség különleges egységei vonultak ki a helyszínre, akik kiürítette a frankfurti Nordwestzentrum néven ismert plázát.

A helyzet továbbra is tisztázatlan, az egységek a helyszínen értékelik az eseményeket – nyilatkozta egy rendőrségi szóvivő. A médiában elterjedt, hogy valakit őrizetbe vettek – erről videó is készült –, de a hatóságok ezt sem tudták megerősíteni.

 

Az alábbi videón az látszik, hogy valakit a rendőrök a pláza területén a rendőrök letepernek és megbilincselnek. A német lap idéz egy férfit, aki a bevásárlóközpontban tartózkodik. Az ő elmondása szerint férfi elmondása szerint a endőrség és a mentők is kiérkeztek a helyszínre.

A rendőrök kikísérik az embereket az egyes üzletekből. De korábban arra utasították a vásárlókat és az alkalmazottakat, hogy maradjanak az üzletekben és zárják be az ajtókat. Jelenleg forgalmi fennakadások tapasztalhatók a Nordwestzentrum környékén.

 

A Nordwestzentrumot még 1968-ban nyitották meg, de 1987-ben átalakították és 2004-ben kibővíteték. Jelenleg a magántulajdonban lévő Nordwest-Zentrum Verwaltungsgesellschaft mbH tulajdonában van.

  • Mintegy 150 üzlet mellett
  • a komplexum saját metrócsatlakozással (U1 és U9 vonalak)
  • és buszpályaudvarral rendelkezik.
  • Számos szociális és egyéb önkormányzati létesítmény is található a központban.

Kereskedelmi felülete csaknem 100 ezer négyzetméter.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu