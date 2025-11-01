Rendkívüli: pánik tört ki egy nagy német plázában, az emberek menekülnek, zajlik a rendőrségi akció – videó

Nagyszabású rendőrségi akció zajlik ezekben a pillanatokban a németországi Frankfurt egyi legnagyobb plázájában – számolt be róla a német sajtó.

Egyelőre nem tisztázott, mi történik, számos videó azonban kikerült a közösségi médiában és ezek egyértelműen azt mutatják, hogy valamilyen rendkívüli esemény zajlik a bevásárlóközpontban.

A FAZ.net beszámolója szerint a vásárlók kimenekülését "hangos durranások", talán lövések előzték meg. Az eset komolyságát mutatja, hogy a rendőrség különleges egységei vonultak ki a helyszínre, akik kiürítette a frankfurti Nordwestzentrum néven ismert plázát.

A helyzet továbbra is tisztázatlan, az egységek a helyszínen értékelik az eseményeket – nyilatkozta egy rendőrségi szóvivő. A médiában elterjedt, hogy valakit őrizetbe vettek – erről videó is készült –, de a hatóságok ezt sem tudták megerősíteni.

Az alábbi videón az látszik, hogy valakit a rendőrök a pláza területén a rendőrök letepernek és megbilincselnek. A német lap idéz egy férfit, aki a bevásárlóközpontban tartózkodik. Az ő elmondása szerint férfi elmondása szerint a endőrség és a mentők is kiérkeztek a helyszínre.

A rendőrök kikísérik az embereket az egyes üzletekből. De korábban arra utasították a vásárlókat és az alkalmazottakat, hogy maradjanak az üzletekben és zárják be az ajtókat. Jelenleg forgalmi fennakadások tapasztalhatók a Nordwestzentrum környékén.

A Nordwestzentrumot még 1968-ban nyitották meg, de 1987-ben átalakították és 2004-ben kibővíteték. Jelenleg a magántulajdonban lévő Nordwest-Zentrum Verwaltungsgesellschaft mbH tulajdonában van.

Mintegy 150 üzlet mellett

a komplexum saját metrócsatlakozással (U1 és U9 vonalak)

és buszpályaudvarral rendelkezik.

Számos szociális és egyéb önkormányzati létesítmény is található a központban.

Kereskedelmi felülete csaknem 100 ezer négyzetméter.