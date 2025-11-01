Deviza
Akkorát drágult a kakaó, hogy kérdés, mi lesz az árával a magyarok kedvenc édességének

A kakaó ára duplájára emelkedett egy év alatt, az egész édességipar tolja felfelé az árakat. Drágult a csokoládé, sok globális vállalatnál esett a forgalom, de az Oreo keksz rajongóit nem akarja elveszíteni a gyártó. Merik-e emelni a világ legnépszerűbb kekszének az árát, vagy marketing akciókkal kompenzálják a rajongókat?
Lengyel Gabriella
2025.11.01, 21:50

A világ kakaópiacát hónapok óta példátlan drágulás sújtja: a terméskiesések miatt a nyersanyag ára több mint duplájára nőtt, ami az édességgyártókat is nehéz helyzetbe hozta.

oreo,
                                                    A kakaó árának őrült drágulása nem érinti annyira az Oreo kekszet/Fotó: forclick studio / Shutterstock

Ahogy korábban már megírtuk, Elefántcsontpart és Ghána a két legjelentősebb termelő, de sok a baj az afrikai országokban, irtják az erdőt, és a csempészeknek adják el a kakaót. A termelők az állami monopólium helyett egyre inkább csempészeknek adják el a terményt: a feketekereskedelem virágzik, ugyanis jelentős bevételt termel a farmereknek és a csempészeknek, miközben a tisztviselők markát kenőpénz üti. Hogyam érinti ez a népszerű keksz, az Oreo árát? 

A Mondelez International, az Oreo, a Milka és a Toblerone anyavállalata a legutóbbi negyedévben bevételnövekedést ért el, de a profitja és az eladott mennyisége csökkent. A kakaóárak szárnyalását elsősorban az afrikai termőterületek gyenge hozama okozta.

A Mondelez kénytelen volt árat emelni – Európában például több mint 12 százalékkal –, ám ez érezhetően visszavetette a keresletet. Az USA-ban a fogyasztók egyre inkább a kisebb kiszereléseket és az akciókat keresik, ami a cég stratégiáját is új irányba tolja: promóciók, kisebb csomagok és új ízek segíthetik megtartani a vásárlókat.

Az Oreo a világ legnépszerűbb keksze

Közben az Oreo továbbra is a Mondelez húzómárkája. Több mint száz országban kapható, és a világ legnépszerűbb kekszeként még a nehezebb időkben is jól teljesít. Bár a forgalom volumene kissé csökkent, a márka ismertsége és kedveltsége nem gyengült. 

A Mondelez harmadik negyedéves adatai szerint az árbevétel 5,9 százalékkal nőtt, miközben a mennyiség 4,6 százalékkal esett vissza. A nyersanyagárak és az infláció nyomása miatt a vállalat bruttó profitja 387 millió dollárral csökkent. A menedzsment azonban optimista: ha a kakaóárak stabilizálódnak, 2026-ban újra nőhet a csokoládé és keksz eladások volumene.

Addig is marad a kérdés, ami minden édesszájút érdekel: mi lesz az Oreo árával? – Itt olvashatja el. 

