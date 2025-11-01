Kitört a botrány: Ausztriában a parlament elé viszik, ami Magyarországon történt – beszálltak a Patrióták, nem marad következmények nélkül Lázár János leleplezése
Az osztrák Szabadságpárt a bécsi parlamentben kívánja tisztázni a Tisza Párt és a liberális NEOS feltételezett kapcsolatait – ez a legújabb, szombati fejleménye az úgy nevezett Strabag-botránynak.
Ez némiképp hirtelen eszkalálódott, hiszen sokáig úgy tűnt, balhé helyet örömünnep készül a hétvégén, amikor végre átadják az M30-as autópálya szétszakadt, régóta lezárt szakaszát. Ebből semmi sem lett: az osztrák építőipari óriás nem végzett a munkával határidőre. Ez pedig akkora lavinát indított el, ami most már az osztrák belpolitikáig ér.
Strabag: az M30-as autópálya miatt került bajba
A magyar építési és közlekedési miniszter az idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.
Az ügy előzményéről a következőket érdemes tudni: még 2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát.
Miskolc és Szikszó között azonban az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után, 2024. február végén le kellett zárni, mert az út
egy 150 méteres szakaszon megcsúszott. Azóta csak terelő utakon lehet közlekedni ezen a szakaszon.
Aztán 2025 februárjára végre odáig jutott az ügy, hogy a Strabag megkezdte a javítást, amely 4-5 milliárd forintba kerül a hírek szerint. Ennek elvégzésére körülbelül kilenc hónapot kértek. Ez járt le október végén és most már tudjuk, továbbra sincs kész az autópálya.
Lázár János hitt a Strabagnak és ez súlyos hiba volt
Lázár János nem fogta vissza magát. Szokatlanul szókimondó videóban csütörtökön közölte, hogy
a Strabag á***szott bennünket!
Az M30-as Lázár János szerint egyértelműen a Strabag hibájából süllyedt meg. "Mi naivak voltunk, elhittük, kicsit balfék módon viselkedett a minisztériumom és jómagam is. Hittünk a Strabagnak, ez súlyos hiba volt".
Szerinte az osztrák multi szórakozik a kormánnyal, megmutatja, hogy milyen erős egy igazi gyarmatosító. Mos sikerült elérnie, hogy csuklóztatja a kormányt. Szerinte nem jól teszi a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal és mindenkinek a fantáziájára bízta, mit jelent az, ha valaki megpróbálja megszívatni Magyarország kormányát, vagy szórakozik vele.
Ezzel azonban még nem lőtte el az összes munícióját Lázár János. Pénteken ugyanis a miniszter újabb bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben igazi leleplezést robbantott: arról írt, hogy a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba.
Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvéleménykutatások megrendelésével támogatják.
Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják. Azt javaslom a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak, hogy legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást. A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését, és a politikától való távolmaradást javaslom. És utána húzzanak el ebből az országból – tette világossá álláspontját Lázár János.
Kitört a botrány Ausztriában
Azt lehetett sejteni, hogy mindez nem marad annyiban. Először a magyarországi Strabag reagált és cáfolta, hogy bármi köze lenne a Tisza párthoz, vagy hogy egyáltalán finanszírozna politikai pártot Magyarországon.
(A teljes képhez hozzátartozik, hogy a Strabagot nem először illetik ilyen vádakkal. Még a a szocialista kormányzati ciklusokban járta az a hír, hogy az autópályépítések legnagyobb osztrák (ez volt a Strabag) nyertese visszaoszt a Szabad Demokraták Szövetségének, amely akkor kormánypárt volt. Ekkor terjedt el a Strabag Demokraták Szövetsége gyúnynév – a szerk.)
Csakhogy a Strabag cáfololata nem oltotta ki a botrányt. Sőt. Szombaton az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) bejelentette, hogy felveti az osztrák parlamentben azt a kérdést, hogy az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) nevű osztrák liberális párt, valamint a hozzá köthető üzleti körök – köztük a Strabag építőipari vállalat és annak tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner –
támogatták-e a Tisza Pártot?
Mindezt az FPÖ főtitkára, Christian Hafenecker tett közzé szombaton Bécsben. A patrióta szövetséghez tartozó párt főtitkára emlékeztetett Lázár János építési és közlekedési miniszter Strabagra vonatkozó megjegyzésére, miszerint "pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják".
Ha egy osztrák nagyvállalkozó, aki évek óta a NEOS fő finanszírozójának számít, aktívan beavatkozik egy szomszédos ország választási kampányába, az első osztályú esete egy külpolitikai időzített bombának – fogalmazott most Hafenecker.
Meglátása szerint Beate Meinl-Reisinger külügyminiszternek (akinek pártja, a NEOS "szorosan kötődik Haselsteiner hálózatához") haladéktalanul tisztáznia kell, mit tud ezekről a fejleményekről, és a minisztériuma vagy EU-közeli szervezetek valamilyen formában érintettek voltak-e az ügyben.
Ausztriában állandó hisztéria övezi az állítólagos orosz befolyás kérdését, de közben szemet hunynak akkor, ha egy NEOS-főtámogató által vezetett osztrák cég maga próbál politikai befolyást gyakorolni Magyarországon. Úgy tűnik, a felháborodás csak addig tart, amíg azt a politikai érdekek megkívánják – jegyezte meg.
A főtitkár közölte, hogy az FPÖ parlamenti kérdéseket nyújt be a külügyminiszternek címezve a Strabag, a NEOS, az uniós szervek és a magyar ellenzék közötti összes kapcsolat, találkozó és információáramlás nyilvánosságra hozataláról. "Ausztria külpolitikája nem válhat a liberális hatalmi kartellek játszóterévé" – zárta nyilatkozatát.
Most már csak két kérdés maradt. Egyrészt, kap-e és ha igen, milyen információkat az FPÖ a Strabag és a Tisza Párt esetleges viszonyáról, másrészt pedig – a borsodiaknak mégiscsak ez lehet a fontosabb –, hogy mikor készül el végre az M30-as autópályával az osztrák építőipari cég.
Egyelőre egyikre sincs válasz.