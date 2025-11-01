Kitört a botrány: Ausztriában a parlament elé viszik, ami Magyarországon történt – beszálltak a Patrióták, nem marad következmények nélkül Lázár János leleplezése

Az osztrák Szabadságpárt a bécsi parlamentben kívánja tisztázni a Tisza Párt és a liberális NEOS feltételezett kapcsolatait – ez a legújabb, szombati fejleménye az úgy nevezett Strabag-botránynak.

Strabag: kitört a botrány, Ausztriában a parlament elé viszik, ami Magyarországon történt / Fotó: NurPhoto via AFP

Ez némiképp hirtelen eszkalálódott, hiszen sokáig úgy tűnt, balhé helyet örömünnep készül a hétvégén, amikor végre átadják az M30-as autópálya szétszakadt, régóta lezárt szakaszát. Ebből semmi sem lett: az osztrák építőipari óriás nem végzett a munkával határidőre. Ez pedig akkora lavinát indított el, ami most már az osztrák belpolitikáig ér.

Strabag: az M30-as autópálya miatt került bajba

A magyar építési és közlekedési miniszter az idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.

Az ügy előzményéről a következőket érdemes tudni: még 2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát.

Miskolc és Szikszó között azonban az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után, 2024. február végén le kellett zárni, mert az út

egy 150 méteres szakaszon megcsúszott. Azóta csak terelő utakon lehet közlekedni ezen a szakaszon.

Aztán 2025 februárjára végre odáig jutott az ügy, hogy a Strabag megkezdte a javítást, amely 4-5 milliárd forintba kerül a hírek szerint. Ennek elvégzésére körülbelül kilenc hónapot kértek. Ez járt le október végén és most már tudjuk, továbbra sincs kész az autópálya.

Lázár János hitt a Strabagnak és ez súlyos hiba volt

Lázár János nem fogta vissza magát. Szokatlanul szókimondó videóban csütörtökön közölte, hogy

a Strabag á***szott bennünket!

Az M30-as Lázár János szerint egyértelműen a Strabag hibájából süllyedt meg. "Mi naivak voltunk, elhittük, kicsit balfék módon viselkedett a minisztériumom és jómagam is. Hittünk a Strabagnak, ez súlyos hiba volt".