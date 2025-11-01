Bennfentes árulta el, mekkora árrést pakoltak rá a termékekre a boltok Magyarországon: őrült számok derültek ki
A kormány döntése, amely értelmében 2025. december 1-től 14 új alapélelmiszerre is kiterjeszti az árrés, pontosabban az árrésstop intézkedését, illetve 2026. február 28-ig meghosszabbítja azt, kézzelfogható eredményt hoz: az árak nem tudnak elszabadulni – erről adott ki közleményt a magyarországi kiskereskedelmi szektorban jól ismert Bubenkó Csaba.
Ő most az Egyenlő.hu a modern Szakszervezet elnökeként adott ki közleményt. Korábban a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetét is vezette.
Árrés: kiderült, mennyit pakoltak rá a termékekre a boltok
Szerinte az árréscsökkentés meghosszabbítása valódi segítség a vásárlóknak és a dolgozó embereknek, ki is fejtette, hogy miért. Bár a beszállítói árak emelkednek, a kereskedők most csak legfeljebb 10 százalékos árrést tehetnek az érintett termékekre, szemben azzal az időszakkal,
amikor ez 30–40–50 százalék is lehetett.
Ez azt jelenti, hogy ugyanezek a termékek most legalább 20–40 százalékkal olcsóbban kerülhetnek a vásárlókhoz, és ez valóban érzékelhető könnyebbséget ad a családoknak – magyarázta.
Bubenkó Csaba szerint különösen fontos és üdvözlendő, hogy 2026. április 30-ig a SZÉP-kártya hidegélelmiszerek vásárlására is felhasználható. Ez ugyanis újabb lehetőséget ad arra, hogy a dolgozó emberek felelősen gazdálkodjanak a juttatásaikkal, és valóban a megélhetésük javítására fordíthassák azokat.
Úgy látja, hogy ez az intézkedés
- stabilitást teremt,
- fékezi az inflációt
- és védi a tisztességesen dolgozó magyar emberek érdekeit.
Végezetül arra is kitért, hogy a multinacionális élelmiszer-kereskedelmi cégek alapvető feladata, hogy egyensúlyba hozzák boltjaik importárukínálatát a magyar élelmiszeripar termékeinek külföldön működő boltjaikba szállított exportjával. "Ezzel teret tudnak biztosítani a magyar termékek Nyugat-Európában történő nagyobb megjelenésének" – vélekedett.
OKSZ: kivezetni kellet volna, nem meghosszabbítani
Talán nem meglepő, hogy a boltok egészen máshogy látják az árrésstop kérdését. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) csütörtökön kiadott közleményében az állt, hogy értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt kiterjesztette azt új termékekre is.
Az OKSZ MTI-hez eljutatott véleménye szerint az árréscsökkentést nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült:
- az élelmiszer infláció március óta az 5 százalékos határ alatt mozog,
- és szeptemberben egyáltalán nem növekedtek az árak az előző hónaphoz képest.
A szövetség szerint az árak idővel mindenképpen visszatérnek az eredeti pályájukra, de a lakosság addig sem nyertese, hanem vesztese lesz az árréscsökkentésnek. "A kiskereskedelem nem tud annyi akciót indítani, amennyit a vevők szeretnének, a települési kisboltok egyre nagyobb bajban vannak, és az intézkedés visszafogja a GDP növekedést is" – sorolták.
Gulyás Gergely elmondta, hogy milyen termékek drágulását akadályozza meg a kormány. Az árrésstop legalább február 28-ig velünk marad és számos termékkel bővül.