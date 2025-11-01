Bennfentes árulta el, mekkora árrést pakoltak rá a termékekre a boltok Magyarországon: őrült számok derültek ki

A kormány döntése, amely értelmében 2025. december 1-től 14 új alapélelmiszerre is kiterjeszti az árrés, pontosabban az árrésstop intézkedését, illetve 2026. február 28-ig meghosszabbítja azt, kézzelfogható eredményt hoz: az árak nem tudnak elszabadulni – erről adott ki közleményt a magyarországi kiskereskedelmi szektorban jól ismert Bubenkó Csaba.

Árrés: őrült számok derültek ki, mennyit pakoltak rá a termékekre a boltok / Fotó: Vémi Zoltán

Ő most az Egyenlő.hu a modern Szakszervezet elnökeként adott ki közleményt. Korábban a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetét is vezette.

Árrés: kiderült, mennyit pakoltak rá a termékekre a boltok

Szerinte az árréscsökkentés meghosszabbítása valódi segítség a vásárlóknak és a dolgozó embereknek, ki is fejtette, hogy miért. Bár a beszállítói árak emelkednek, a kereskedők most csak legfeljebb 10 százalékos árrést tehetnek az érintett termékekre, szemben azzal az időszakkal,

amikor ez 30–40–50 százalék is lehetett.

Ez azt jelenti, hogy ugyanezek a termékek most legalább 20–40 százalékkal olcsóbban kerülhetnek a vásárlókhoz, és ez valóban érzékelhető könnyebbséget ad a családoknak – magyarázta.

Bubenkó Csaba szerint különösen fontos és üdvözlendő, hogy 2026. április 30-ig a SZÉP-kártya hidegélelmiszerek vásárlására is felhasználható. Ez ugyanis újabb lehetőséget ad arra, hogy a dolgozó emberek felelősen gazdálkodjanak a juttatásaikkal, és valóban a megélhetésük javítására fordíthassák azokat.

Úgy látja, hogy ez az intézkedés

stabilitást teremt,

fékezi az inflációt

és védi a tisztességesen dolgozó magyar emberek érdekeit.

Végezetül arra is kitért, hogy a multinacionális élelmiszer-kereskedelmi cégek alapvető feladata, hogy egyensúlyba hozzák boltjaik importárukínálatát a magyar élelmiszeripar termékeinek külföldön működő boltjaikba szállított exportjával. "Ezzel teret tudnak biztosítani a magyar termékek Nyugat-Európában történő nagyobb megjelenésének" – vélekedett.

OKSZ: kivezetni kellet volna, nem meghosszabbítani

Talán nem meglepő, hogy a boltok egészen máshogy látják az árrésstop kérdését. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) csütörtökön kiadott közleményében az állt, hogy értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt kiterjesztette azt új termékekre is.