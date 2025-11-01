Deviza
EUR/HUF390.02 -0.08% USD/HUF336.47 0% GBP/HUF442.67 0% CHF/HUF417.89 0% PLN/HUF91.25 +0.01% RON/HUF76.24 0% CZK/HUF15.95 0% EUR/HUF390.02 -0.08% USD/HUF336.47 0% GBP/HUF442.67 0% CHF/HUF417.89 0% PLN/HUF91.25 +0.01% RON/HUF76.24 0% CZK/HUF15.95 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kiskereskedelem
árrésstop
Bubenkó Csaba
kormány
OKSZ
bolt

Bennfentes árulta el, mekkora árrést pakoltak rá a termékekre a boltok Magyarországon: őrült számok derültek ki

Nem várt helyről kapott nagy dicséretet a kormány. A kiskereskedelemben jól ismert szakszervezeti vezető szerint az árrésstop alaposan letörte az árakat, mert az árrés a boltokban jóval alacsonyabb, így nem tudnak annyit keresni rajta, mint korábban. A kereskedelmi szövetség teljesen más állásponton van az árrésstopról.
Hecker Flórián
2025.11.01, 16:30
Frissítve: 2025.11.01, 16:49

A kormány döntése, amely értelmében 2025. december 1-től 14 új alapélelmiszerre is kiterjeszti az árrés, pontosabban az árrésstop intézkedését, illetve 2026. február 28-ig meghosszabbítja azt, kézzelfogható eredményt hoz: az árak nem tudnak elszabadulni – erről adott ki közleményt a magyarországi kiskereskedelmi szektorban jól ismert Bubenkó Csaba.

árrés, bolt, boltok, árak
Árrés: őrült számok derültek ki, mennyit pakoltak rá a termékekre a boltok / Fotó: Vémi Zoltán

Ő most az Egyenlő.hu a modern Szakszervezet elnökeként adott ki közleményt. Korábban a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetét is vezette.

Árrés: kiderült, mennyit pakoltak rá a termékekre a boltok

Szerinte az árréscsökkentés meghosszabbítása valódi segítség a vásárlóknak és a dolgozó embereknek, ki is fejtette, hogy miért. Bár a beszállítói árak emelkednek, a kereskedők most csak legfeljebb 10 százalékos árrést tehetnek az érintett termékekre, szemben azzal az időszakkal,

amikor ez 30–40–50 százalék is lehetett.

Ez azt jelenti, hogy ugyanezek a termékek most legalább 20–40 százalékkal olcsóbban kerülhetnek a vásárlókhoz, és ez valóban érzékelhető könnyebbséget ad a családoknak – magyarázta.

Bubenkó Csaba szerint különösen fontos és üdvözlendő, hogy 2026. április 30-ig a SZÉP-kártya hidegélelmiszerek vásárlására is felhasználható. Ez ugyanis újabb lehetőséget ad arra, hogy a dolgozó emberek felelősen gazdálkodjanak a juttatásaikkal, és valóban a megélhetésük javítására fordíthassák azokat.

Úgy látja, hogy ez az intézkedés

  • stabilitást teremt,
  • fékezi az inflációt
  • és védi a tisztességesen dolgozó magyar emberek érdekeit.

Végezetül arra is kitért, hogy a multinacionális élelmiszer-kereskedelmi cégek alapvető feladata, hogy egyensúlyba hozzák boltjaik importárukínálatát a magyar élelmiszeripar termékeinek külföldön működő boltjaikba szállított exportjával. "Ezzel teret tudnak biztosítani a magyar termékek Nyugat-Európában történő nagyobb megjelenésének" – vélekedett.

OKSZ: kivezetni kellet volna, nem meghosszabbítani

Talán nem meglepő, hogy a boltok egészen máshogy látják az árrésstop kérdését. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) csütörtökön kiadott közleményében az állt, hogy értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt kiterjesztette azt új termékekre is.

Az OKSZ MTI-hez eljutatott véleménye szerint az árréscsökkentést nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült: 

  1. az élelmiszer infláció március óta az 5 százalékos határ alatt mozog,
  2. és szeptemberben egyáltalán nem növekedtek az árak az előző hónaphoz képest.

A szövetség szerint az árak idővel mindenképpen visszatérnek az eredeti pályájukra, de a lakosság addig sem nyertese, hanem vesztese lesz az árréscsökkentésnek. "A kiskereskedelem nem tud annyi akciót indítani, amennyit a vevők szeretnének, a települési kisboltok egyre nagyobb bajban vannak, és az intézkedés visszafogja a GDP növekedést is" – sorolták.

Hatalmas bejelentést tett a kormány: rengeteg új termékkel bővül az árrésstop – ezúttal a zöldségek és gyümölcsök sem maradtak ki
Gulyás Gergely elmondta, hogy milyen termékek drágulását akadályozza meg a kormány. Az árrésstop legalább február 28-ig velünk marad és számos termékkel bővül.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu