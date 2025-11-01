Bajban a magyarok egyik kedvenc sportmárkája: kirúgja majdnem ezer dolgozóját – nem lesznek már akciós termékek

A Puma új vezérigazgatója, Arthur Hoeld sajtótájékoztatón ismertette a társaság átszervezési tervét, amelynek legfontosabb lépései közé tartozik, hogy a német sportszermárka a jövőben kevesebb árakciót fog alkalmazni, javítani fogja a marketingjét és szűkíti a termékkínálatát, emellett 900 munkahelyet szüntet meg – adta hírül az Origo.

Veszteséges lehet a Puma idei éve/ Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A cég részvényének árfolyama az év eleje óta a felére csökkent, mivel a vállalat fokozatosan versenyhátrányba kerül a versenytársaival szemben. A harmadik negyedévben az értékesítés 15,3 százalékkal, 1,96 milliárd euróra zuhant az egyre több árakció miatt.

Az egyik fő konkurens, az Adidas retró stílusú Samba és Gazelle cipői rendkívül sikeresnek bizonyultak, ezzel szemben a Puma elkésett a Palermo modell bevezetésével, és a Forma-1-es ihletésű Speedcat cipők sem érték el a várt célokat. A Speedcatek európai és észak-amerikai eladásainak növekedése a harmadik negyedévben a várakozások alatt maradt – közölte a német sportszergyártó.

Azt is bejelentették, hogy 2025-re veszteséget várnak, majd a 2026-os „átmeneti év” után 2027-ben fog visszatérni a növekedés

– írja a Reuters.

Újabb elbocsátásokat jelentett be a Puma

A márciusban bejelentett 500 fős létszámleépítés után további 900 fős elbocsátás mellett döntöttek, ami a világszerte foglalkoztatott alkalmazottaik mintegy 13 százalékát teszi ki. Mindezeken túl a Puma átalakítja nagykereskedelmi stratégiáját, és kevesebb új terméket vezet be.

A vállalat legnagyobb részvényese, az Artemis holdingtársaság közölte, hogy minden lehetőséget mérlegel 29 százalékos részesedésére vonatkozóan, és szárnyra kaptak olyan híresztelések, amelyek szerint a Puma megszabadulhatna egyes részlegeitől – az ezekkel kapcsolatos állásfoglalásokat itt olvashatja el.