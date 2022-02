Zöldül az Antarktisz. Két őshonos virágos növény is térhódításnak indult a felmelegedés hatására

– írja az Infostart a The Guardian friss tanulmányára hivatkozva.

Az antarktiszi szőrfüvet és gyöngyvirágot már több mint hatvan éve tanulmányozzák a tudósok a szigeten, akik megállapították, hogy korábban soha nem látott terjedésnek indult a pázsit növekedése.

Fotó: Shutterstock

Az elmúlt évtizedben a felmelegedés évi 0,2 fokról 0,27 fokra növekedett, és már ennek az apró változásnak is drámai a hatása – vélekednek a tudósok.

Bizonyítékot kaptunk arra, hogy az Antarktiszon jelentős változás zajlik

– nyilatkozta Nicoletta Cannone professzor, az egyik vezető kutató.

A tanulmány szerzői úgy vélik, főként a melegedő nyári levegő a felelős a változásokért, a másodlagos ok pedig a fókák egyedszámának csökkenése. Az ökoszisztéma teljes átalakuláson megy át. A felmelegedés már most kiválthatta a mohák, zuzmók, és a gerinctelenek vándorlását, amihez az emberi tevékenység és a növekvő mértékű turizmus is hozzájárult.

A tendencia várhatóan folytatódni fog:

az elkövetkező évtizedekben egyre több jégmentes terület jön létre.