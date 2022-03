Hétezer orosz rekedt Thaiföldön, pénzük sincs, hogy hazamenjenek

Mintegy hétezer orosz turista rekedt Thaiföldön az Ukrajna ellen indított invázió miatt. Többségük Phuketről szeretne kijutni - írja a BBC brit hírtelevízió honlapja. Az üdülőparadicsomból ugyanis képtelenek hazajutni, miután az országukra kivetett szankciók miatt nem tudnak készpénzt felvenni a bankautomatákból és a hitelkártyáik sem működnek.

A legtöbben nem akartak beszélni a BBC tudósítóival, de egy pár névtelenül nyilatkozott. Elmondták: mindenképp haza akarnak térni, bár félnek is az otthoni retorzióktól, ahol már csak azért vádat emelhetnek valaki ellen, mert háborúnak nevezi az Ukrajna ellen indított inváziót.

Bankfiókról bankfiókra járunk, de eddig sehol sem jártunk sikerrel. Kilenc, vagy tíz helyen is elutasították a kártyáinkat, végül sikerült egy kis készpénzt szereznünk

- mondta a páros egyik tagja, aki szerint még van egy-két módszer a pénzszerzésre, mint például a Western Unionon keresztüli utalás, vagy a kriptovaluták, de folyamatosan szűkül a kör.

Fotó: Dene CHEN / AFP

Thaiföldön azonban nem csak oroszok nyaraltak a háború kitörésekor. Jóval kevesebb számban, de vannak az országban ukránok is. Egy fiatal pár decemberben utazott ki Thaiföldre és március közepén tértek volna haza Kijevbe, de miután a járatukat is törölték, inkább maradtak. Azóta otthon maradt családtagjaik is arra kérik őket, hogy inkább ne térjenek haza.

A thaiföldiek egyébként szívükön viselik az ottragadtak sorsát. A helyi ukrán nagykövetségnél például több mint száz helyi üzletember ajánlott fel segítséget a rászorulóknak.