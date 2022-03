Letarolhatja Európát a lopakodó omikron

Miközben Ukrajnában tombol a háború, a koronavírussal kapcsolatos fejlemények egyre kevesebb figyelmet kapnak, ami a korlátozások feloldásával párhuzamosan számos európai országban vezet újabb fertőzési hullámok kialakulásához – írja a CNBC.

Ezen esetek túlnyomó többségének a hátterében az omikron BA.2-es, deltától való nehézkes megkülönböztethetősége miatt lopakodónak nevezett változata áll, és különösen több európai országban jellemző a terjedése. A fertőzöttek száma Nagy-Britanniától Franciaországon át Olaszországig és Ausztriáig nem csak a csökkenő figyelem, de az oltások hatásának gyengülése miatt is nő.

A múlt héten Németország minden nap 200 és 300 ezer közötti új fertőzöttről szerzett például tudomást, és a szakértők szerint hamarosan ismét globálisan is súlyos hullámot eredményezhet. Ráadásul sokan, akik átestek az omikron eredeti, BA.1-es változatán, hetekkel később a BA.2-t is elkapták. A variáns az eddigi adatok alapján még az omikronnál is másfélszer gyorsabban terjed.

Reménysugarat jelenthet azonban, hogy egyelőre úgy tűnik, nem veszélyesebb a hagyományos omikronnál.