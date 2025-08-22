A Covid idején jól jött volna, amit most a magyar cég fejleszt ki, de egy fontos alkotóelem akkor még nem állt rendelkezésre

A Medicor Elektronika Zrt. új kutatás-fejlesztési projektet indított, amelynek célja a Massventil komplex mobil egészségügyi rendszer kifejlesztése. A rendszer alapját a vállalat korábbi, a pandémia idején a Pénzügyminisztérium Egészségügyi Támogatási Programja (ETP) keretében megvalósított, szabadalommal védett lélegeztetőtechnológia adja.
A fejlesztés során a cég orvosszakmai kutatókkal, egészségügyi és vészhelyzeti felhasználókkal együttműködve dolgoz ki olyan moduláris rendszert, amely magában foglalja az orvosi oxigén- és levegő-előállító egységet, műtőt, diagnosztikai és laborfunkciókat, valamint digitális irányító és monitorozó rendszert. A projekt része egy mesterségesintelligencia-alapú döntéstámogató rendszer fejlesztése is, amely digitális lázlap és adatgyűjtés révén segíti az ellátást. Az AI jelenlegi fejlettségi szintje a Covid alatt még nem volt elérhető.
A mobil kórházi rendszer többcélú felhasználást tesz lehetővé: alkalmas lesz lélegeztetésre, mobil intenzív ellátásra vagy akár önálló egységei (például orvosi oxigén- és levegő-előállító egység, Med-Data rendszer) révén kórházi kapacitásbővítésre is. A fejlesztés célja, hogy a rendszer békeidőben és krízishelyzetekben egyaránt biztosítsa a magas színvonalú betegellátást hazai és nemzetközi környezetben.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg. A projektről bővebb információt a Medicor Elektronika Zrt. weboldalán olvasható.
