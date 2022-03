Az Institute for the Study of War legfrissebb elemzése szerint előfordulhat, hogy Oroszország vegyi, illetve atomfegyveres támadást hajt végre Ukrajnában a polgári lakosság ellen, és ezt az ukrán hadsereg nyakába varrja, vagy ilyen jellegű támadásról szóló hamis híreket fabrikál, hogy Ukrajnát még jobban destablilizálja.

A Kreml már tavaly december óta egyengetik a terepet egy ilyen akcióhoz – figyelmeztetnek az elemzők, akik felhívták a figyelmet arra, hogy az orosz állami sajtóban már régóta keringnek olyan vádak, miszerint az Egyesült Államok, a NATO és Ukrajna tiltott fegyverekkel támadna az oroszbarát szakadár területeken élőkre. Úgy vélik, Moszkva eredetileg azt tervezte, hogy egy ilyen támadásról szóló hamis hírekkel igazolja Ukrajna lerohanását. Ám mivel az amerikai információs szolgálatok ezt a tervet idejekorán leleplezték, Moszkva úgy dönthetett, közvetlen háborús indok nélkül is elindítja az inváziót.

Március elején már a kínai külügyminisztérium szóvivője is arról beszélt, hogy Oroszország több mint harminc titkos laborra bukkant Ukrajnában, ahol az amerikai védelmi minisztérium megrendelésére gyártottak biológiai fegyvereket. Ezt a Fehér Ház azóta cáfolta.

Jen Psaki "nyilvánvaló trükknek" nevezve az erről szóló híreket, amelyekkel szerinte az oroszok a jövőbeni agressziót próbálják igazolni.

Tudomásul vettük Oroszország hamis állításait az állítólagos amerikai biológiai fegyverlaboratóriumokról és vegyi fegyverek ukrajnai fejlesztéséről. Láttuk, hogy kínai tisztviselők is megismétlik ezeket az összeesküvés-elméleteket.

A tény, hogy a kínai médiában is felbukkant az orosz lapokban már decemberben terjedő, vegyi fegyverek lehetséges bevetéséről szóló vád azt jelzi, hogy Moszkva újra elővette ezt az ütőkártyát, és kész azt alkalmazni Ukrajnával szemben – írja az Institute for the Study of War. Az elemzők szerint az is előfordulhat, hogy az orosz erők saját országuk területén rendezik meg a hamis vegyi fegyveres, vagy piszkos bombás támadást, és azzal Ukrajnát vádolják meg, hogy a hazai közvélemény támogatását megerősítsék.