A NAÜ szakértőket küld a csernobili atomerőműhöz

Az orosz csapatok távozása után a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szakértőket tervez küldeni a következő napokban a csernobili atomerőműhöz – jelentette be pénteken Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója Bécsben, miután visszatért ukrajnai és oroszországi látogatásáról.

A NAÜ biztonsági berendezésekkel, ellenőrzési és vészhelyzeti felszerelésekkel fogja ellátni az Ukrajnában működő nukleáris létesítményeket

– tudatta a főigazgató.

Biztonságos útvonalakra, védelemre van szükségünk, olyan konfliktusmentes zónákra, amelyeken keresztül lehet haladni – tette hozzá Grossi.

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója nyilatkozik ukrajnai látogatását követő sajtótájékoztatón Bécsben 2022. április 1-jén. Fotó: Anadolu Agency via AFP

Az orosz támadások több esetben is érintettek atomerőműveket vagy olyan létesítményeket, ahol nukleáris anyagokat tárolnak, radioaktív szivárgást azonban sehol nem észleltek.

Csütörtöki sajtójelentések szerint az orosz erők elkezdtek kivonulni a csernobili atomerőmű és a körülötte lévő tiltott zóna területéről, ahova a háború első napjaiban vonultak be – közölte az Enerhoatom ukrán állami atomipari vállalat.

Grossi elmondása szerint a csernobili atomerőmű térségében a sugárzási helyzet normális.

Az erőmű közvetlen közelében kissé emelkedett a sugárzás szintje a bevonuló nehéz harcjárművek mozgása miatt, és a jelek szerint ugyanez történhetett az orosz erők kivonulásakor is – mondta el a főigazgató. Közölte azt is, a NAÜ nem tudja megerősíteni az Enerhoatomnak azt az állítását, amely szerint több orosz katona is "súlyos sugárfertőzést" kapott volna az erőmű környékén.